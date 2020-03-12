 З нащадками Ватутіна ведуться переговори про перепоховання і перенесення пам'ятника з Маріїнського парку в Києві, - Дробович

"Переговори ведуться", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, глава УІНП не захотів ділитися деталями переговорів. "Домовмося так, в цій історії всьому свій час", - сказав він.
Раніше Дробович заявив, що наразі немає можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку в Києві, бо він є могилою воєначальника, а сама історична особистість під декомунізацію не підпадає.
Видно руки, видно ноги, видно... спину..." (Комарик, повстанська пісня)
Памятник стоит на его могиле!
И проблему утилизации этого дерьма надо решать комплексно.