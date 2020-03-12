 З нащадками Ватутіна ведуться переговори про перепоховання і перенесення пам'ятника з Маріїнського парку в Києві, - Дробович

"Переговори ведуться", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, глава УІНП не захотів ділитися деталями переговорів. "Домовмося так, в цій історії всьому свій час", - сказав він.

Раніше Дробович заявив, що наразі немає можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку в Києві, бо він є могилою воєначальника, а сама історична особистість під декомунізацію не підпадає.

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