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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (7400) пам'ятник (564) перепоховання (38) декомунізація (297) Дробович (24)

 З нащадками Ватутіна ведуться переговори про перепоховання і перенесення пам'ятника з Маріїнського парку в Києві, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що на цей момент ведуться переговори з нащадками щодо перепоховання праху генерала Миколи Ватутіна та перенесення пам'ятника йому з Маріїнського парку в центрі Києва.

"Переговори ведуться", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, глава УІНП не захотів ділитися деталями переговорів. "Домовмося так, в цій історії всьому свій час", - сказав він.

Раніше Дробович заявив, що наразі немає можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку в Києві, бо він є могилою воєначальника, а сама історична особистість під декомунізацію не підпадає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович запропонував створити на місці пам'ятника Леніну в Києві майданчик для постійно оновлюваної експозиції сучасного мистецтва: "Там був би постійний "рух""

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180950
 
 
 Топ коментарі
 
Погрузити кістки и в целофановий мішок і залишити на кордоні із Макшандією.
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Правильно - відкопайте, та поховайте москаля край дороги...
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что значит отдайте?! На него можно поменять сотню заложников.. Только обмен, - никакой благотворительности!
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Погрузити кістки и в целофановий мішок і залишити на кордоні із Макшандією.
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Правильно - відкопайте, та поховайте москаля край дороги...
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На мусорку а потом сами если хотите разбирайтесь годами. Хотя можно было обменять етот мусор на наших пленных
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"Поховали москаля ,як собаку!
Видно руки, видно ноги, видно... спину..." (Комарик, повстанська пісня)
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Памятник не является могилой! Что за дебилы? Хоть бы прочитали определение слова "могила". Памятник абсолютно спокойно можно убрать, и могила при этом останется.
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Дуремар!
Памятник стоит на его могиле!
И проблему утилизации этого дерьма надо решать комплексно.
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200 тисяч "чорних піджаків", озброєних палицями. Греблі через Дніпро з їх тіл, кров з яких аж до Запоріжжя дійшла... І цій тварюці пам`ятник в Маріїнському парку?!
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Отдайте этот вонючий труп,шоб он даже не вонял у нас.
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что значит отдайте?! На него можно поменять сотню заложников.. Только обмен, - никакой благотворительности!
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Хай у себе хоч на городі цю свинособаку закопають. Переговори у них, блть.
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Обменять на что то ценное нам из Параши . За него много правосракие руссофашисты дадут . А нет. то выкинуть этого мясника на мусорку .
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у них много чего из нашей истории находится!!!! ну так пусть кости кузнецовых, ватутиных и прочих таких же послужат возврату наших реликвий...
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Господи! Сколько все таки дерьма даром топчет землю, работать идите "комментаторы" еновы.
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забить сваю, а лучше очистить место от краснопузой падали
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Причём в качестве сваи будет сам памятник вниз головой.
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Я считаю неправильной практикой размещать в городе могилы с кем бы то не было. Могилам место не кладбищах.
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