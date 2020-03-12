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 Суспільство, Технології
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Все про:Київ (7400) Київрада (277) Метрополітен (425) 4G (17)

 Київрада затвердила механізм запуску 4G в метрополітені

Київрада затвердила механізми для запуску мобільного інтернету 4G на всіх станціях столичного метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що за відповідне рішення, яке розглядалося на засіданні Київради як невідкладне, проголосував 71 із 77 депутатів.

Таким чином, Київрада своїм рішенням "Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва" врегулювала питання встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури міста та визначила механізм організації безперешкодного доступу до них операторів та провайдерів телекомунікацій.

Також читайте: До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180949
 
 
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Задолбали вы своей показухой.
Теперь и в метро в дверях будут стоять дебилы и мешать проходу.
А на участке от Петровки до Троещины опять ремонт. Это веталя делает очередную велодорожку по которой сможет проехать десяток идиотов.
В это время десятки тысяч ежедневно простаивают в пробке не меньше часа.
За эти деньги можно было бы ямы в дворах залатать и трубы поменять.
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Пысы. А 27 троллейбус до сих пор разбит на три участка и надо платить три раза за проезд.
Работы по ремонту линии полностью остановили.
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