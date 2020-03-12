 Київрада затвердила механізм запуску 4G в метрополітені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що за відповідне рішення, яке розглядалося на засіданні Київради як невідкладне, проголосував 71 із 77 депутатів.

Таким чином, Київрада своїм рішенням "Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва" врегулювала питання встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури міста та визначила механізм організації безперешкодного доступу до них операторів та провайдерів телекомунікацій.





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