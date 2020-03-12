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Все про:Китай (517) контррозвідка (206) СБУ (5383) шпигунство, шпіонаж (371)

 Шпигун з КНР хотів заволодіти матеріалами таємних розробок ракетно-космічної галузі України, його засуджено до 10 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведе у в'язниці на території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство довело, що маючи ступінь доктора технічних наук, розвідувальну діяльність шпигун здійснював під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною. Контррозвідка встановила, що спеціальну освіту зловмисник здобув у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ.

Зловмисник також працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також в НДІ сучасної хімії міста Сіань. За свою успішну діяльність він удостоєний премії першого ступеня Міноборони КНР "За науково-технічний прогрес армії".

Під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців. За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБ України затримали іноземця "на гарячому" під час спроби одержання таємних розробок. Суд визнав іноземного громадянина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Зазначається, що вітчизняні науково-виробничі установи не вперше стають об’єктами протиправних спрямувань іноземних спецслужб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180946
 
 
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То Мотор Січ китайцям за копійки віддають, то сажають китайців.
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Мотор Січ-частная компания, могут и сруским продать.
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"...иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок"

"Таємно" это вообще-то "секретно", а не "тайно" )
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А нафига уже нам те секреты без Мотор_Сичи? если ракеты уже строить негде и некому! На Украине бизнес на космосе уже не модный, а вот толкануть все сразу мед.повязки во время эпидемии -- самое ТО.
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В Украине попрежниму строят ракеты и ключевые компоненты к ним, вот 15 февраля 2020 был запуск ракеты Антарес в США, первая ступень которой разработана и построена в Украине. Так что китайский господин шпион знал что искал.
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за отдачу китайцам Мотор Сич, Абромавичуса и главу АМКУ, за Зраду нац. интересов, будет откріто дело, срока давности по этой статье нет
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Найем и Лещенко пойдут под расстрел за диверсии в оборонке
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