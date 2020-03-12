 Шпигун з КНР хотів заволодіти матеріалами таємних розробок ракетно-космічної галузі України, його засуджено до 10 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство довело, що маючи ступінь доктора технічних наук, розвідувальну діяльність шпигун здійснював під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною. Контррозвідка встановила, що спеціальну освіту зловмисник здобув у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ.

Зловмисник також працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також в НДІ сучасної хімії міста Сіань. За свою успішну діяльність він удостоєний премії першого ступеня Міноборони КНР "За науково-технічний прогрес армії".

Під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців. За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБ України затримали іноземця "на гарячому" під час спроби одержання таємних розробок. Суд визнав іноземного громадянина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Зазначається, що вітчизняні науково-виробничі установи не вперше стають об’єктами протиправних спрямувань іноземних спецслужб.

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