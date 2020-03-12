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Все про:зіткнення (136) Національний корпус (236) Сивохо (27)

 Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші"

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо після сутички з представниками Нацкорпусу сказав, що "декому мир не потрібен".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Декому мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна - це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав він.

Він подякував журналістам та однодумцям, які прийшли на презентацію.

Сивохо після сутички з Нацкорпусом: Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші 01

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180945
 
 
 Топ коментарі
 
никаму не нужен узкий мир.
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Сивуху на фронт, выставить на бруствер и пускай поговорит со своими братьями. Если, конечно, сможет вылезти и траншеи, миротворец хренов. У тебя же поддонок, предыдущая власть зарабатывала на войне, а при твоей власти солдаты начали зарабатывать!? Мразь конченая!
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Коміком був зовсім не смішним. КВНщиком зовсім недотепним. А миротворець, який піднімає на бунт українців - це вже небезпечний ворог.
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