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 Карантин в Україні: Рада Суддів України просить громадян утриматися від відвідування судових засідань без необхідності

Рада Суддів України просить учасників судових процесів відмовитися від відвідування засідань, якщо слухання не передбачають їх обов'язкової присутності, в зв'язку з оголошеним в країні карантином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби РСУ.

" Рада суддів України з розумінням ставиться до такого рішення Уряду позаяк воно має на меті убезпечити населення України від розповсюдження гострої респіраторної хвороби та масового поширення вірусної інфекції.

З огляду на це, Рада суддів України звертається до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов'язкової присутності учасників сторін. Також Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання", - йдеться в повідомленні.

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Щодо проведення XVIII чергового з'їзду суддів України, що призначений на 6-7 квітня 2020 року у Києві, то наразі питання про його перенесення на інші дати не розглядається.

Проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України заплановане на 27 березня 2020 року.

Рада суддів України продовжить слідкувати за ситуацією та подальші рішення прийматиме в залежності від її розвитку.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня 2020 року в Україні введено карантин через спалах коронавірусу у світі. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України в середу, 11 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180944
 
 
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что бояться - правельно бояться...., и пусть помнят о стуле из кожи судьи Карантин в Украине: Совет Судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судебных заседаний без необходимости - Цензор.НЕТ 5168
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Кашлять в суде или не кашлять?
Вот в чём вопрос!
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кашляйте, чихайте и плюйте в лицо этим "честным блюстителям закона".
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Чекаємо від Авакова наказу, що поліція також на карантині і всім громадянам із заявами до підрозділів МВС звертатися після 03.04.2020р. Карантин в Украине: Совет Судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судебных заседаний без необходимости - Цензор.НЕТ 5225
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Ага щас. Вас заразить нужно в первую очередь. А потом всяких там из ЗЕкоманды, сцикуна, ОПЗЖ...
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А еще проверить работает или нет поверье, что зараза к заразе не пристаёт... Карантин в Украине: Совет Судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судебных заседаний без необходимости - Цензор.НЕТ 775
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Я что-то плохо себе представляю, чтоб кто-то ходил на судебные заседания, чтобы время скоротать, типа "пойду на суде поприсутствую, что ли, а то делать нечего, а там весело и интересно". Бред
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Сиканули корупціонери судійські. Зараз люди будуть більше кашляти в напрямку цих продажних, щоб розбіглася ця богодільня.
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