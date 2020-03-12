 Карантин в Україні: Рада Суддів України просить громадян утриматися від відвідування судових засідань без необхідності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби РСУ.

" Рада суддів України з розумінням ставиться до такого рішення Уряду позаяк воно має на меті убезпечити населення України від розповсюдження гострої респіраторної хвороби та масового поширення вірусної інфекції.

З огляду на це, Рада суддів України звертається до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов'язкової присутності учасників сторін. Також Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання", - йдеться в повідомленні.

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Щодо проведення XVIII чергового з'їзду суддів України, що призначений на 6-7 квітня 2020 року у Києві, то наразі питання про його перенесення на інші дати не розглядається.

Проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України заплановане на 27 березня 2020 року.

Рада суддів України продовжить слідкувати за ситуацією та подальші рішення прийматиме в залежності від її розвитку.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня 2020 року в Україні введено карантин через спалах коронавірусу у світі. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України в середу, 11 березня.