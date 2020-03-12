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Все про:Конституція (369) Пєсков (686) Путін (16425) Росія (26680)

 У світі неспокійно, - Пєсков пояснив згоду Путіна на обнулення президентських термінів

Складна ситуація у світі стала одним із факторів, чому президент Росії Володимир Путін погодився з аргументацією депутатки Держдуми Валентини Терешкової про кількість термінів перебування на головному державному посту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ситуація в світі добре відома, вона доволі-таки неспокійна, якщо не сказати надзвичайно турбулентна. Багато країн світу, але особливо наша країна (Росія. - Ред.), звичайно, перебувають у дуже і дуже нестабільній ситуації навколо", - констатував представник Кремля.

За його словами, "в такі нелегкі роки деякі країни приймали рішення про можливість для чинного президента залишатися і далі на своєму шляху".

"У ці непрості роки якраз має величезне значення стабільність влади, твердість влади, послідовність влади", - підкреслив Пєсков.

"Припускаю, цим і керувалася Терешкова, це була її аргументація, з якою погодився президент Путін", - додав він.

Читайте також: Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції

За словами Пєскова, Кремль дізнався про поправку до Конституції, запропоновану депутаткою-єдинороскою Валентиною Терешковою, в тому ж режимі, що і в разі інших нових ініціатив парламентаріїв.

"Це була її ініціатива, багато ініціатив [парламентаріїв] були новими, і ми разом з усіма дізнавалися про ці ініціативи в режимі онлайн", - відповів прессекретар президента РФ на питання, чи була для Кремля несподіваною поправка Терешкової, яка передбачає можливість чинного глави держави взяти участь у наступних президентських виборах.

"Для Кремля це була нова ініціатива", - підкреслив Пєсков.

Він зазначив, що депутати під час розгляду законопроєктів мають право виступати з законодавчими ініціативами.

"В цьому випадку як вона (Терешкова. - Ред.), так і інші депутати реалізували це своє законне право", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

Читайте: Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції

22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180938
 
 
 Топ коментарі
 
***
- как там погода?
- с утра шел дождь
- а что вообще в мире делается?
- стабильности нет... )))))))
В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 3737

...а мацква то слезам и не верит )))))))) ...не спокойно в мире))))) хуйло успокоит)))))
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тупейшая отмазка, но для россиян покатит
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Треба одразу внести в їхню Конституцію, що президентом може бути ли колективний путін.
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Треба одразу внести в їхню Конституцію, що президентом може бути ли колективний путін.
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А нам не один хрін , хто там сидить. Все рівно нація дебілів, гівнюків і шовіністів НІКОЛИ нічого путнього не вибере.Раби с.
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дык точно страна развалится Парашка то Зеля он такой.. разрушитель..ля... В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 1316
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Без Путина все бы стало намного спокойнее в мире.
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тупейшая отмазка, но для россиян покатит
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но все же половина из них не согласна с такой мерзкой пошлостью
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після численних чєлобітних змушений був погодитись на одвічне царювання
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Уговорили какацапы дедушку Вову, он долго кочевряжился, но потом скрипя сердце согласился...
Я согласен быть счастливым,
Я согласен быть богатым,
Остается мальчик с вами,
Будет вашим королём!

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"нет в мире стабильности. террористы угнали самолёт" - бухает писюков.
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Интересно, когда русские дойдут до последней точки в своем политическом безумии ?
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Орденоносная бабка высказала мысль, ***** с ней согласился, дума это приняла. Примерно так и появилось конституционное ханство, по словам Пескова. Для убогого большинства сойдет.
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Мля,ну какими нужно быть тупыми идиотами,что бы хавать эту шнягу?
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У світі і буде неспокійно допоки антихрист путін буде псувати повітря на грішній землі.
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А дебилы на РФ не хотят признать, что значительную мировую нестабильность, как раз и создаёт обнулённое ЧМО ???
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Идиоты. Не будет вам покоя с ним. Я не имею ввиду его окружение. А вам,простым смердам.
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***
- как там погода?
- с утра шел дождь
- а что вообще в мире делается?
- стабильности нет... )))))))
В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 3737

...а мацква то слезам и не верит )))))))) ...не спокойно в мире))))) ***** успокоит)))))
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В ********** в качестве успокоительного используют боярышник и путина
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"Президент" - это не скрепное слово. Нужно что-то звонкое и ёмкое. Скажем, ввести пожизненную должность Православного Дуче.
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Да ладно горбатого лепить.Усрался твой хозяин, хотя он сырлом всегда и был.
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Суроовыые гооды уходят,
Борьбы за свобоодуу страны!
За ними другииие прихооодят,
Они будут тоооо же трудны...
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в мире не спокойно, а репу )(уйла все знают бежать некуда, вот и решили по харошему, )(уйла никаму не отдавать))))))))))))))))))))))
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Набейте его соломой чтобы голова не падала , и еще лет 300 президентом послужит .
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ершик выполз - наверное вечный сходил таки....
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В мире не спокойно из-за одной твари - *****.
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канешна,канешна
все так и подумали,а то чего бы ему оставаться
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банановая федерация, впрочем, ничего нового
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