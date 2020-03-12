 Якщо боятися сказати, що Росія - агресор, то розраховувати на підтримку санкцій проти РФ від інших країн не варто, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Нам важливо зберегти ті санкції проти Росії, які є. Наша політична команда дуже важко формувала антипутінську коаліцію у світі. Ми робили все для того, аби були впроваджені санкції проти РФ, були впроваджені списки персон нон-грата – всіх росіян, які були причетні до анексії Криму, до захоплення Донбасу. Але що ми бачимо зараз : ми бачимо, що Путін вже запрошує до себе на 9 травня весь світ і до нього збираються їхати навіть учасники нормандського формату", – зазначила нардепка.

Геращенко зауважила, що деякі українські політики із фракції ОПЗЖ їздять до Росії, потискають руки тим, хто голосував за введення військ на Донбас. А реакція на це президента Зеленського відсутня.

"Сьогодні деякі "українські" депутати їдуть до Держдуми, коли ця Держдума призначає Путіна пожиттєвим царем. І там, наші депутати, вітаються з людьми, які 6 років тому голосували за введення російських військ на територію незалежної України. І що жахливо – на це немає жодної реакції української влади, українського президента, реакції МЗС , реакції монобільшості", – наголосила нардепка.

За її словами, Україна сама має гідно поводитися по відношенню до агресора, лише за таких умов можна розраховувати на підтримку інших країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.

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