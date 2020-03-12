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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (980) Росія (26680) санкції (2529) Опозиційна платформа - За життя (49)

 Якщо боятися сказати, що Росія - агресор, то розраховувати на підтримку санкцій проти РФ від інших країн не варто, - Ірина Геращенко

Поїздки депутатів ОПЗЖ у Росію - це удар у спину всім українцям. Тиснути руки тим, хто дозволив захоплення Донбасу та окупацію Криму, - це зрада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Нам важливо зберегти ті санкції проти Росії, які є. Наша політична команда дуже важко формувала антипутінську коаліцію у світі. Ми робили все для того, аби були впроваджені санкції проти РФ, були впроваджені списки персон нон-грата – всіх росіян, які були причетні до анексії Криму, до захоплення Донбасу. Але що ми бачимо зараз : ми бачимо, що Путін вже запрошує до себе на 9 травня весь світ і до нього збираються їхати навіть учасники нормандського формату", – зазначила нардепка.

Геращенко зауважила, що деякі українські політики із фракції ОПЗЖ їздять до Росії, потискають руки тим, хто голосував за введення військ на Донбас. А реакція на це президента Зеленського відсутня.

"Сьогодні деякі "українські" депутати їдуть до Держдуми, коли ця Держдума призначає Путіна пожиттєвим царем. І там, наші депутати, вітаються з людьми, які 6 років тому голосували за введення російських військ на територію незалежної України. І що жахливо – на це немає жодної реакції української влади, українського президента, реакції МЗС , реакції монобільшості", – наголосила нардепка.

За її словами, Україна сама має гідно поводитися по відношенню до агресора, лише за таких умов можна розраховувати на підтримку інших країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180937
 
   
 Топ коментарі
 
Зелена шмаркля дівчат боїться. Що вже вже казати про визнання агресії кацапії.
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Тут два варіанти - у Зе договорняк з Пу або як завжди сситься. Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6530
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І що заважало екс1 віце Спікеру ВРУ у свій час прийняти закон про кримінальну відповідальність за подібні колаборантські дії? І більшість же була...Часу не вистачило?
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Нарід сприйняв би це як утиски демократії свинарчуковської влади. Нагадати знатний пердіж нарідний від переляку при частковому воєнному стані?
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Більшість українців якраз це б з великою радістю підтримала.
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Українці - так, але в Україні більшість населення - малороси.
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А заважало ось це https://censor.net.ua/blogs/1106278/minsk_sblijaet https://beztabu.net/irinu-gerashchenko-obvinili-v-otbelivanii-medvedchuka_n58074
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шо то будка вспомнилась
из чипполино
точнее её хозяин
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Ватники не боятся. Просто это враги Украины и действуют соответственно.
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Зелена шмаркля дівчат боїться. Що вже вже казати про визнання агресії кацапії.
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Геращенко отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует. Источник: https://censor.net.ua/n3180937
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Чому Зе не хоче про це говорити?
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Тут два варіанти - у Зе договорняк з Пу або як завжди сситься.
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Вони ще сцикливого Сивуху не відмазали - що їм розірватися?
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А что-ж с агрессором визовый режим не ввели? П.издеть вы ПЕСыки горазды, а как до дела...... и тишина......
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Так само це ЗЕ і потрібно ,щоб з московії зняли санкції.
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Интересно, а сколько лет Вальцман на пару с баньдюком Ахметовым роттердамил + с ******? Сколько бабок еврей с татарином наварил на угле? Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1282
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Правильный ответ: "Нисколько". Просто зебилы снова поели кацапского пропагандистского говна вместе!
ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+"
Вменяется ущерб в 4,4 млрд грн
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То стара методичка - викинь! Зара вже відкрито справу за відміну "Ротердам+", що нанесло збитків Україні на мільйони доларів. А про Вальцмана вже давно не згадують, бо якось дрібно виглядає вигаданий єврей Вальцман проти справжнього ЗЕ! Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 670
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Все правильные слова геращинки перечеркиваются обнимахой с новинским. - Если нужно назвать врага агрессором...А как быть с обниманием пособников этого же агрессора ? -Нестыковочка вышла. - Толи дура.Толи забыла. Толи забывчивая идиотка.
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А якщо її покійний риг Мельник мацав на камеру - це також в пасив Ірині? Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5372
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**** православна Ірку тільки обнімав, а Клоуна він зношає.
Ірка не піддалася і бореться далі за Україну, а Зебіл тільки стогне.
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правильно говорит Ирка
шож вы тогда пасипаки медведчука из кувшина выпустили?
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Тут я з Іркою стопроцентово згоден, тільки виникає одне запитання - хто воскресив мертвечука із забуття? Часом не Петро Олексійович? https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
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https://beztabu.net/irinu-gerashchenko-obvinili-v-otbelivanii-medvedchuka_n58074 https://censor.net.ua/blogs/1106278/minsk_sblijaet Вадік, прочитайте будь ласка ці дві статті. Якщо боятися сказати, що Росія - агресор, то розраховувати на підтримку санкцій проти РФ від інших країн не варто, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9114
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