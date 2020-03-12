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 Політика України
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Все про:мінування (546) ФДМ (102) Бутусов Юрій (1255) Центренерго (27)

 Будівлю ФДМ "замінували" з метою зірвати звільнення лояльного до Коломойського керівника "Центренерго" Потапенка, - Бутусов

Аноніми повідомили про "замінування" Фонду держмайна, де мало відбутися засідання наглядової ради держкомпанії "Центренерго" для зміни її керівництва.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бій за "Центренерго" йде прямо зараз. Терористи замінували Фонд Держмайна України - всі співробітники евакуйовані, поліція шукає бомбу!"Замінували" ФДМ чомусь за 20 хвилин до засідання наглядової ради держкомпанії "Центренерго". Нагадаємо, за кілька годин до звільнення 4 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук опублікував рішення про звільнення чинного голови "Центренерго" Потапенка (лояльного до структур Ігоря Коломойського), і заміну його на нового директора Корчинського.

Зміна керівництва "Центренерго" була заборонена рішенням суду.

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10 березня перед розглядом апеляції Фонду держмайна в Окружному адміністративному суді Києва будівлю суду "замінували". Однак після перевірки будівлі суд через кілька годин все-таки зібрався і виніс рішення на користь ФДМ - заборона на звільнення Потапенка була знята.

І ось сьогодні наглядова рада мала зібратися в будівлі ФДМ і виконати постанову уряду.

На цей момент наглядова рада разом з керівництвом ФДМ стоять на вулиці. І вмовляють двох членів наглядової ради Горбаня і Столітнього перенести засідання на більш пізній час сьогодні, після перевірки будівлі. Ці два члени - прихильники Потапенка", - написав журналіст.

"Ця історія дуже красномовно  показує, в якому стані перебуває держава і в яких умовах проходить виконання найважливіших державних рішень.

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Органи влади конкурують з олігархом, тому що керованість у державі низька, влади не бояться і виконання її рішень відкрито блокують, тому що бачать шанси продавити будь-яке питання на будь-якому рівні.

Ау, президенте, прем'єре, ви зобов'язані звернути увагу на це шоу, в якому ви чомусь не учасники, а глядачі. Це ваша відповідальність і обов'язок зрештою", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180934
 
   
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Террористы заминировали Фонд Госимущества... Источник: https://censor.net.ua/n3180934
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Нам пояснювали, що терористами можуть бути лише мусульмани, а всі інші мінери є ********** Здание ФГИ "заминировали" с целью сорвать увольнение лояльного к Коломойскому руководителя "Центрэнерго" Потапенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3688
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Пока Беню не нейтрализуют - дальнейшее, хоть какое-то движение, обречено!
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Нейтрализовать клоуна - беня сам нейтрализуется.
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Привели к власти ручную марионетку Коломойского, а потом апеллируют к преЗеденту...
Юрий, он вам ничего не должен... Вы сделали ЭТО вместе.
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А говорят, дескать ничего в стране не делается...А на деле выходит наоборот.
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Этот паразит пархатый хоть какую-то копейку без схем заработал?
У него есть хата в Киеве?
Давайте зайдем в гости к Бене и к Ахмету на сдачу в формате Автомайдана, а на марионеток похер, мы не в рашке чтобы один урод нагибал 40 миллионов!
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Страна чудес, Наша страна никогда не будет развиваться, пока президентом будут командовать олигархи 90х.
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