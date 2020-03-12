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 Політика України, Суспільство
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Все про:Італія (404) українці (1750) Японія (239) Кулеба Дмитро (239) COVID-19 (709)

 Чотирьох українців, які заразилися коронавірусом у Японії, виписали з лікарні, - Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що за кордоном коронавірусом заразилися 5 українців. Чотири - в Японії, один - в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"У нас є 5 інфікованих українців за кордоном, які захворіли на коронавірус. Станом на зараз нам відомо про одного громадянина в Італії. Ще четверо в Японії, але вони вже виписані з лікарні. Тобто їхньому життю нічого не загрожує", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС закликає всіх українців, які перебувають в Ухані і також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї. Київ почав підготовку до другого етапу евакуації з Китаю.

Читайте також: Україна розпочала підготовку до другого етапу евакуації українців із Китаю, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180931
 
 
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А потім були випадки повторного захворювання хворих на короновірус.
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Какая то странная тишина по поводу вывоза 12 млн медицинских масок из госрезерва.
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А ничего что коронавирус не излечивается и инфицированные могут заболеть опять?
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