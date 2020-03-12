 Розпиляти надра не встигли, але економіка недоотримала мільярди, - Лямець про Кабмін Гончарука і спробу розвалити галузь

Уряд Гончарука, якому пророкували відставку ще в грудні 2019 року, працював з практично нульовим ККД в усіх ключових напрямах. Показники розвитку промисловості впали, налагодити збір податків належним чином не вдалося, борги перед міжнародними кредиторами зросли, а контрабанда і корупційні схеми так нікуди і не поділися.

Однак, в одній сфері це уряд таки "досяг успіху". Йдеться про надрокористування, де Гончарук і профільний міністр Опімах у турборежимі створили новий механізм розподілу надр України.

Про це пише Сергій Лямець у своєму блозі на Українській правді, передають Українські новини.

На його думку, в теорії цей механізм видається добрим, навіть дає підстави припустити, що в довгостроковій перспективі Україна обов'язково виграє від всіх впроваджених нововведень. Однак, якщо копнути глибше, картина буде інакшою.

"Нова лінія - це абсолютно прозора діджиталізована система реєстрів і аукціонів. Де всі надра як на долоні, а єдина функція держави - це сервіс. Прийняли документи, виклали в реєстри, провели торги за процедурою. Ніяких хабарів. За такого стані речей конкуренція повністю відкрита, і все вирішують гроші. В теорії, деяку перевагу отримують іноземні інвестори, які мають великі фінансові можливості. Непогано, хоча як подивитися. Вимальовується цікава система. Саме через ці прозорі механізми іноземці отримують гарантований бізнес у будь-якій країні. Причому, цей бізнес далеко не завжди йде на користь тій країні, в якій цей бізнес працює", - пише Лямець.

На його думку, хоча б на підставі цього можна припустити, що надра, а також ринок землі і приватизація найбільших підприємств, що залишилися, були головним завданням Гончарука, яке йому ставили люди, які сприяли його призначенню.

"Мабуть, донори розуміли, що у Кабміну Гончарука не так багато часу. На тлі падаючої промисловості та інших факапів йому пророкували відставку ще в грудні 2019 року. Як бачимо, лише трохи помилилися в прогнозах. Саме тому виник такий поспіх. На розгляді в "Держгеонадрах" відразу пачка Угод про розподіл продукції (УРП). Якщо пам'ятаєте, це механізм, за яким Янукович збирався працювати з Shell і Chevron за двома гігантським нафтогазовими родовищ", - зазначив Лямець.