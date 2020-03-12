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 Економіка
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Все про:Кабмін (3905) Сергій Лямець (2)

 Розпиляти надра не встигли, але економіка недоотримала мільярди, - Лямець про Кабмін Гончарука і спробу розвалити галузь

На думку експерта, надра, а також ринок землі і приватизація найбільших підприємств, що залишилися, були головним завданням Гончарука, яке йому ставили люди, які сприяли його призначенню.

Уряд Гончарука, якому пророкували відставку ще в грудні 2019 року, працював з практично нульовим ККД в усіх ключових напрямах. Показники розвитку промисловості впали, налагодити збір податків належним чином не вдалося, борги перед міжнародними кредиторами зросли, а контрабанда і корупційні схеми так нікуди і не поділися.

Однак, в одній сфері це уряд таки "досяг успіху". Йдеться про надрокористування, де Гончарук і профільний міністр Опімах у турборежимі створили новий механізм розподілу надр України.

Про це пише Сергій Лямець у своєму блозі на Українській правді, передають Українські новини.

На його думку, в теорії цей механізм видається добрим, навіть дає підстави припустити, що в довгостроковій перспективі Україна обов'язково виграє від всіх впроваджених нововведень. Однак, якщо копнути глибше, картина буде інакшою.

"Нова лінія - це абсолютно прозора діджиталізована система реєстрів і аукціонів. Де всі надра як на долоні, а єдина функція держави - це сервіс. Прийняли документи, виклали в реєстри, провели торги за процедурою. Ніяких хабарів. За такого стані речей конкуренція повністю відкрита, і все вирішують гроші. В теорії, деяку перевагу отримують іноземні інвестори, які мають великі фінансові можливості. Непогано, хоча як подивитися. Вимальовується цікава система. Саме через ці прозорі механізми іноземці отримують гарантований бізнес у будь-якій країні. Причому, цей бізнес далеко не завжди йде на користь тій країні, в якій цей бізнес працює", - пише Лямець.

На його думку, хоча б на підставі цього можна припустити, що надра, а також ринок землі і приватизація найбільших підприємств, що залишилися, були головним завданням Гончарука, яке йому ставили люди, які сприяли його призначенню.

"Мабуть, донори розуміли, що у Кабміну Гончарука не так багато часу. На тлі падаючої промисловості та інших факапів йому пророкували відставку ще в грудні 2019 року. Як бачимо, лише трохи помилилися в прогнозах. Саме тому виник такий поспіх. На розгляді в "Держгеонадрах" відразу пачка Угод про розподіл продукції (УРП). Якщо пам'ятаєте, це механізм, за яким Янукович збирався працювати з Shell і Chevron за двома гігантським нафтогазовими родовищ", - зазначив Лямець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180927
 
   
 Топ коментарі
 
Высер донецкой барыжьей мафии.
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Бездарь Гончарук уже перешел в категорию попередников, можно валить на него все.
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Для чого взагалі лізти у владу якщо не маєш ніяких ідей по економіці. Крім звичних за остані 35 років, провальних, якщо не сказати катастрофічних - державу продати, роздати, роздеребанити.
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есть доказательства, за бубенцы и в суд
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Есть доказательства, что экономику на 90% захватили пархатые, а украинцы них рабы. Как быть? Есть предположения, что и землю они так же захватят в этом году. Что делать?
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Бездарь Гончарук уже перешел в категорию попередников, можно валить на него все.
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Не було ніякого уряду Гончарука.Був уряд Зеленського,де Гончарук виконував обов'язки прем'єра.Новий уряд також є урядом Зеленського.Тому про Оончарука,як про попередника,і мови не може бути.
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Для чого взагалі лізти у владу якщо не маєш ніяких ідей по економіці. Крім звичних за остані 35 років, провальних, якщо не сказати катастрофічних - державу продати, роздати, роздеребанити.
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Какие там доказательства, тут просто попи@деть про бывшего.
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Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению. /Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
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Кто такой-сякой этот Лямец,что за "эксперд",откудова взялся,и главное на чьи гроши живет?Если представители МВФ и Европейского союза выступали за сохранение правительства Гончарука и генпрокурора Рябошапки,то о чем энтот "эксперд" ведет речь?Я так понимаю энтот Лямец сродни Дубинскому,очередная проплаченная подстилка Коломойского.Ну или Ахметова.Разницы НИКАКОЙ,оба кровосиси.
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