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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:США (6343) надзвичайний стан (43) Вашингтон (42) COVID-19 (709)

 У Вашингтоні через стрімке поширення коронавірусу ввели надзвичайний стан

У столиці США Вашингтоні оголосили режим надзвичайного стану через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті мера Вашингтона Мюріел Баузер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні мер Мюріел Баузер оголосила надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що набуває чинності негайно", - йдеться у заяві.

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Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом. Як повідомляє CNN, у США зафіксовано 1272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180926
 
 
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даже не ждите шо в Вашингтоне все перeмрут
новость подана так - шо уже типа все ползут на кладбище...
ничего такого нет - жизнь идет как обычно
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Ну так багатьом аби по злорадствувати.
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10 случаев заражения на 600 тысяч жителей это точно "стремительное распространение"?
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_Тебе из погреба видней, конечно, чем по месту американскому CDC и мэру Вашингтона... Ты хоть приблизительно осознаёшь насколько глупо звучит твоё заявление?
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вопрос был в том, это стремительное распространение или нет.
если ты не знаешь ответ, просто завали.
1 чел на всю страну заболел, а паника как у быдла в санжарах.
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_В кетае и Италии поначалу также были единицы заболевших. Ты даже осознаёшь какая ты дура...
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чего ты здесь раскукарекался, иди соль со спичками скупай
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