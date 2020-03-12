 У Вашингтоні через стрімке поширення коронавірусу ввели надзвичайний стан

Про це повідомляється на сайті мера Вашингтона Мюріел Баузер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні мер Мюріел Баузер оголосила надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що набуває чинності негайно", - йдеться у заяві.

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Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом. Як повідомляє CNN, у США зафіксовано 1272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.