 Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сутички сталися між Сивохо і представниками Нацкорпусу під час презентації платформи, коли журналістам надали час для запитань.
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Активісти висловлювали Сивохо претензії через те, що він назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.
"Про що ви кажете! Влада має захищати українців. Зеленський і військові мають захищати цю територію, а не шляхом компромісів або консенсусів. Багато у вас пропозицій, але я не бачу, як ви збираєтеся шукати консенсус з військовими, які поховали своїх друзів, батьків, синів? Територію України треба відвойовувати", - висловив свої претензії один з активістів.
"У нас є сили зараз на це?" - запитав активіста Сивохо.
"Є сили, немає політичної волі через таких клоунів, як ви", - відповів активіст.
Сивохо також розповів, що він мав на увазі під внутрішнім конфліктом: "Про внутрішній конфлікт. Як відомо, у нас триває гібридна війна. Один зі способів ведення війни - це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які ще питання".
Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
Мне жаль это говорить, я всегда считал это не правильно, но сейчас похоже другого метода не осталось. Нужно физически уничтожать врагов внутри страны,они эту грань давно перешли, с 14 - года существует неприкрытый терроризм со стороны московии. Они убивали активистов, убивали специалистов контрразведки, которые могли их разоблачить, убивали представтелей других народов(Амина и её муж), представителей прессы, подрывали наши арсеналы, а сейчас стали убивать и простых солдат прошедших и демобелизованых с этой войны(сообщений в прессе на эту тему просто зашкаливает). Так что тихая война терора против укранцев идёт во всю а зелёная власть молчит, даже Портнова в прокуроры предлагают. Так что ждать от этой власти? Похоже спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Если власть не хочет защищать страну и жителей этой страны,значит сами жители должны защищаться. Ещё раз повторю - пятая колона московии в Украине должна быть физически уничтожена или сибирь снова пополнится Украинцами(история всегда ходит по кругу когда урок не выучен)
Упал, поднялся и продолжил...
Теперь поаккуратнее трепись, мурло.
наконец от нацкорпуса хоть какая-то польза.
- она упала
У Сивухи от восторга аж очки запотели.)
Питання в тому, що в країні де 80% населення є "совецкая вата" і кому "всьо равно" на виборах завжди буде перемагати кандидат який врешті решт почне дрейфувати в бік москви. Розірвати це коло шляхом просто демократичних виборів не є можливо. "Майдан - війна - повстання-позачергові вибори- московсько-лояльний кандидат перемагає" і так по колу. А отже, моє оціночне судження є таке, що із "швидких" рішень є одне - захоплення влади патріотами та проукраїнськими силами. Ризик в тому, що тоді ***** ризикне на більш інтенсивне військове втручання.....
очки на месте сивохи, А НАДО БЫЛО ПО ОЧКАМ СРАЗУ,,,
И ГОТОВЬТЕСЬ ТАМ дО МЕдведчуков рабиновичей...
ну и аваковых - порошенок там не забыдьте с наемами пашинскими и новым министром абароны....
карочеВсех
воремя потрачено 6 лет..
армии нет...
деревянными щитами снова??
ахахаха
Г
внутренние конфликты не бывают в нескольких районах. в этих районах просто оказалось очень много зомбированных украиноненавистников и слишком много коллаборантов вследствие многолетнего расшатывания ситуации обосРахой именно в тех районах и вследствие преступной, антигосударственной политики рыгоАналов, коммуняк и прочей коллаборантской, прорашистской швали из пятой колонны.
но это никакой не внутренний конфликт.
мудак Сивоха что, подводит под любезную рашистской швали гражданскую войну???
2. Вимагаю від влади адекватно зреагувати. Не сприйму ніяких варіантів з вибаченнями від бандитів. Це прямий замах на державну владу. Якщо влада себе не захистить, то така влада мені не потрібна.