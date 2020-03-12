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Все про:побиття (510) Слуга народу (717) Сивохо (27)

 Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

Радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сутички сталися між Сивохо і представниками Нацкорпусу під час презентації платформи, коли журналістам надали час для запитань.

Відео in time Ukraine

Активісти висловлювали Сивохо претензії через те, що він назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

"Про що ви кажете! Влада має захищати українців. Зеленський і військові мають захищати цю територію, а не шляхом компромісів або консенсусів. Багато у вас пропозицій, але я не бачу, як ви збираєтеся шукати консенсус з військовими, які поховали своїх друзів, батьків, синів? Територію України треба відвойовувати", - висловив свої претензії один з активістів.

"У нас є сили зараз на це?" - запитав активіста Сивохо.

"Є сили, немає політичної волі через таких клоунів, як ви", - відповів активіст.

Сивохо також розповів, що він мав на увазі під внутрішнім конфліктом: "Про внутрішній конфлікт. Як відомо, у нас триває гібридна війна. Один зі способів ведення війни - це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які ще питання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні вимоги для вступу в НАТО для України - проведення реформ, - глава делегації в ПАРЄ Альянсу, "слуга народу" Чернєв у відповідь на заяви Сивоха

Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180925
 
   
 Топ коментарі
 
Самая позитивная новость за последний год! Есть надежда, что Украина все-таки имеет шанс.
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И от меня ещё один виртуальный пендель
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а вот самый честный журналист . там где он появляется нифига незаметна рука Кремля .многие его уже вычислили как у него смелости хватает приходить и сегодня и травить какие то байки нам украинцамСивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 1601
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злидень поганий.. Тре було його відгамселити так, щоб воно пішло з посади. Воно неспроможне, підступне прокацаплене лайно !
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А,ЧТО ЗА ДВЕ ЖЕНСКИЕ СОПЛИ, ВОЗЛЕ ЭТОГО МЕШКА С ГАВНОМ, ОРАЛИ В МИКРОФОН ?????????
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Сивохо, дорогой ты наш ватник ,🤣 о каком примерении ты говоришь ,это что Украина сама на себя напала ,со стороны РФ обстреливала ВСУ в 14-м, ,Иловайс ,Дебальцево. Не надо нам втюхивать гражданский конфликт ,идёт война с РФ ,называй вещи своими именами .Я очень доволен ,что вам начислили лицо наконец-то. Может дойдет таким образом.
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не дойдёт, он тупой.
Мне жаль это говорить, я всегда считал это не правильно, но сейчас похоже другого метода не осталось. Нужно физически уничтожать врагов внутри страны,они эту грань давно перешли, с 14 - года существует неприкрытый терроризм со стороны московии. Они убивали активистов, убивали специалистов контрразведки, которые могли их разоблачить, убивали представтелей других народов(Амина и её муж), представителей прессы, подрывали наши арсеналы, а сейчас стали убивать и простых солдат прошедших и демобелизованых с этой войны(сообщений в прессе на эту тему просто зашкаливает). Так что тихая война терора против укранцев идёт во всю а зелёная власть молчит, даже Портнова в прокуроры предлагают. Так что ждать от этой власти? Похоже спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Если власть не хочет защищать страну и жителей этой страны,значит сами жители должны защищаться. Ещё раз повторю - пятая колона московии в Украине должна быть физически уничтожена или сибирь снова пополнится Украинцами(история всегда ходит по кругу когда урок не выучен)
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Зеленський і сівоха вы російські найманці...
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Абсолютно здоровая реакция. Было бы ненормальным, если бы сивохо ушел небитым.
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Сивушное масло - побочный продукт спиртового брожения.

Упал, поднялся и продолжил...
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Це найімовірніше. Роблять з нього свого друга вати. Но це тупий підхід.
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Із цього галасу зрозуміло одне - закидаємо кацапів трупами своїх солдатів, а може переможемо...
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А можешь хоть один пример "закидывания трупами"?
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Сашко, ти відео дивився? Передивись ще раз, тільки уважно, з 3хв. 48сек. по 4хв. 08сек.
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Еще раз. Назови хоть один пример "закидывания трупами". Видео тут при чем?
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а такие вопросы - вы с зелей подбираете слова так чтобы путин не обиделся, а ему насрать. А вот НАМ не насрать - ЧТО вы несете и в каких выражениях.

Теперь поаккуратнее трепись, мурло.
наконец от нацкорпуса хоть какая-то польза.
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- что случилось с платформой примирения?
- она упала
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Добровольці повернулись з фронту і вигнали сивого алкаша.
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Зеленський під прикриттям паніки готується злити Україну Росії і зупинити євроатлантичну інтеграцію - Ар'єв
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Штати вже закриті, в інших місцях для нього небезпечно. Виходить, він вирішив піти дорогою Хама. Якщо так, то це ЙОГО вибір і результати цього вибору.
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Чому ці запальні хлопці, з таким же завзяттям не зустрічають мртвечука і КО під Верховною Радою, після екскурсії останніх від мощей путла? Чи команди ніхто не давав?
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Надо по ипалу настучать мертвечуку, рабиновичу, кузьмину и остальным, кто в кацапляндию попёрся..., ну и шуфричу с бойком, до кучи..
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В якийсь момент сивоха зрозумів, що його зараз почнуть бити, і можливо ногами...
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Бей предателей! Мало дали! Хотя этот жирный мешок говна мог рассыпаться. Поэтому его лучше не трогать. А вот другим всыпать надо. У нас же нет силовиков и судей которые работают на украинский народ. Все они слуги денег и продажной власти.
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Это сивое уе_ще поступило как расеянские войска-спряталось за женскими спинам.
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О Сівоха заробив собі... на горіхи. Ото так криваві грошенята відллються всім ЗЕ! Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 9675
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Чудова новина! А саме головне, що очікувана ..
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Стовоно того, що влада зливає Україну Росії. Але нічого іншого і не чекалось.
Питання в тому, що в країні де 80% населення є "совецкая вата" і кому "всьо равно" на виборах завжди буде перемагати кандидат який врешті решт почне дрейфувати в бік москви. Розірвати це коло шляхом просто демократичних виборів не є можливо. "Майдан - війна - повстання-позачергові вибори- московсько-лояльний кандидат перемагає" і так по колу. А отже, моє оціночне судження є таке, що із "швидких" рішень є одне - захоплення влади патріотами та проукраїнськими силами. Ризик в тому, що тоді ***** ризикне на більш інтенсивне військове втручання.....
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у ***** стільки проблем, що йому не до більш інтенсивного військового втручання
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Никто никого не бил ,Сивоха нажрался сивухи и падал ,вот и всё ...
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НИКАКОГО ПРИМИРЕНИЯ С КАЦАПСКИМ ********** АПРИОРИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ,ПУСТЬ ТВАРИ ЭТИ ВЕРНУТ КРЫМ ,ВЕРНУТ ДОНБАСС ,ОПЛАТЯТ ВСЕ УБЫТКИ ,СТАНУТ НА КОЛЕНИ И БУДУТ ВЫМАЛИВАТЬ ПРОЩЕНЬЯ А ПОТОМ ПОСМОТРИМ ,ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ НА РАЗВАЛ И ГИБЕЛЬ УКРАИНЫ !!!!
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Девочка, помощница ватника Сивохи была в истерике, чуть не расплакалась). Сивоха обосрался, но тезисы в его тупорылой башке чисто кацапские. Лично я считаю, что такая акция была необходима для приведения таких кацапских мразей как Сивохо "в чувство".
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Мало. До нього не дойшло. Тут як з горбатим.
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Следующий Зелёная сопля - Зеленский! Ждем с.
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Сивохо побили





очки на месте сивохи, А НАДО БЫЛО ПО ОЧКАМ СРАЗУ,,,
И ГОТОВЬТЕСЬ ТАМ дО МЕдведчуков рабиновичей...

ну и аваковых - порошенок там не забыдьте с наемами пашинскими и новым министром абароны....
карочеВсех

воремя потрачено 6 лет..
армии нет...

деревянными щитами снова??

ахахаха













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Ніхто його не бив, воно впало саме, вся Україна бачила. Ще падло і не просить вибачення, дивись, а Україні розповідає про панять і простіть. Від себе---мало свині, мало дали.
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Главный посыл внутренних врагов и Кремля - уничтожение патриотов Украины. Для них это - ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ СДАЧИ ИМ УКРАИНЫ

ГСивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 2365
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Портнов мечтает о полной ликвидации патриотов

Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 2346
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Теперь шуцман Сивуха на прессконференции ни нагой.Разве что под защитой бешенной Мендель. Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 4302
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я уже третий раз пересматриваю, красота
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рассеянско-украинская война, рашистская агрессия. именно так.

внутренние конфликты не бывают в нескольких районах. в этих районах просто оказалось очень много зомбированных украиноненавистников и слишком много коллаборантов вследствие многолетнего расшатывания ситуации обосРахой именно в тех районах и вследствие преступной, антигосударственной политики рыгоАналов, коммуняк и прочей коллаборантской, прорашистской швали из пятой колонны.
но это никакой не внутренний конфликт.
мудак Сивоха что, подводит под любезную рашистской швали гражданскую войну???
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1. Дії активістів щодо Сивохо, на мій погляд, були злочинними.
2. Вимагаю від влади адекватно зреагувати. Не сприйму ніяких варіантів з вибаченнями від бандитів. Це прямий замах на державну владу. Якщо влада себе не захистить, то така влада мені не потрібна.
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собачья свора, которая называет себя патриотами
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А хто бачив що там когось били? Там, що когось били?! Ні, бють не так. Це іграшки. Але скоро можуть почати не тільки бити....
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молодці хлопці....а Сивохго має назву ватний клоун
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