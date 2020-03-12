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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (1221) Ємець (77) Ляшко Віктор (47)

 Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець

Захист українців від інфекційних хвороб - один із ключових пріоритетів нового керівництва Міністерства охорони здоров'я України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив під час зустрічі з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центру з контролю і профілактики захворювань у США, агентства USAID, а також Світового банку.

"Протягом багатьох років система епідемічного захисту України поступово руйнувалася. Зараз, особливо на тлі протидії коронавірусній хворобі COVID-19, ми розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати. Саме тому одним із ключових пріоритетів нового керівництва Міністерства я вважаю відновлення зруйнованої системи санітарної епідеміологічної служби – щоб захистити українців від інфекційних хвороб", - наголосив Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, головним відповідальним за епідемічний захист в Україні буде заступник Міністра - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моє завдання - зробити певну еволюцію в медреформі, - міністр охорони здоров'я Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180923
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, а эта система по рэкету ресторанов так охрененно работала, что надо срочно восстановить во что бы то ни стало! Так держать
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и пох, шо єто сделала не Супрун ?
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О да давно к предпринимателяс СЭС не заглядывала: проверять не проверяют, а деньги дай иначе "закроем на проверку", кстати интересно а пожарники с налоговиками уже на старте ? Я их с 2005 у себя не видел даже во времена правления Овоща - зеленые походу своего кумира обошли! Уря товарищи!
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А на кой ее разрушали? Где эта ведьма Супрун? Зачем ликвидировала СЭС?
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Так Скалевская продолжала. И Радуцкий активно помогал...
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Вєдьми Сурун тоді ще не було: при створенні Державної санітарно-епідеміологічної служби України у 2013 році були ліквідовані без правонаступництва всі районні, міські, районні у містах, обласні, Київська та Севастопольська міські, Кримська Республіканська санітарно епідеміологічні станції, а також Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України. За статутами всі ліквідовані СЕС були закладами охорони здоров'я.
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і кому ви це пишете? "Письменники" не читають, а читачі і так це знають. Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець - Цензор.НЕТ 8922
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ти кажеш, що скромний дятєл - зарплатний.
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по-перше, я звернувся на ви, та кажу, що певні теми- це перевірка реакції на дослід Павлова.
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Только из за разрушенной системы санэпидслужбы,в Украине выросла коррупция в три раза,если восстановим санэпидкоронаслужбу,то сразу в Украине закончиться война с Россией. В Украине власть хватается за всё и потом получается ,что ничего не работает. Нужно определиться вначале почему украинцы не едины и почему их шатает то в ЕС ,то Таёжный союз Один из ключевых приоритетов Минздрава - восстановление разрушенной системы санэпидслужбы, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 281
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в Україні єврейська національна меншина дискримінує українців. На найвищих державеник посадах розставлені євреї, премєр -єврей, мінздоровя- єврей, навіть інститутом нац. памяті - і тим єврей Дробович керує
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Вы думаете, что это их новый Геноцид против украинцев?
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Ой, а эта система по рэкету ресторанов так охрененно работала, что надо срочно восстановить во что бы то ни стало! Так держать
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Да, служба была - агонь, ходили жирные наглые тётки по кафешкам, ларькам и магазинам, и собирали со всех бабло.
Ну ничо, проклятая тупая Супрун больше не сможет помешать восстановить эту очень важную структуру.
А там и ветеринарам проверочки разрешат - тогда ваще заживём, как в старые добрые времена.
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Глупость написали.
Медицину не реформировали, взяв лучшее из старой системы Семашко, а планомерно уничтожают.
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Какая нафиг медицина? Контора бабло с общепита собирала, вот и вся её функция, вы с какой планеты?
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А вы хотели экономя на санитарных нормах получать сврх прибыли? Так вас хоть санэпидем от чрезмерно лишнего навара освобождала. Вся страна, в передачах "ревизора" видела изнанку этого вашего общепита.
Это с общепита они драли, да хоть за детсадовскими и школьными столовыми приглядывали, а теперь там полный беспредел - у знакомой внучку, после садика, ели спасли.
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А ти вже зеленим лижеш - вже не знаэш з якої сторони лизнуть ...
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О да давно к предпринимателяс СЭС не заглядывала: проверять не проверяют, а деньги дай иначе "закроем на проверку", кстати интересно а пожарники с налоговиками уже на старте ? Я их с 2005 у себя не видел даже во времена правления Овоща - зеленые походу своего кумира обошли! Уря товарищи!
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Ця кантора міліарди кешем заробляла!!! Тому для ригівського-міністра це приорітет і чувак знає де ало ходить!!!
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без дискусій чи порівнянь про те, як це існує в світі, одразу у совок... Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець - Цензор.НЕТ 875 Уроди, всі ваші думки- це як створити чи відновити ще один державний орган з контролю... Нерви вже не витримують цей цирк.
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