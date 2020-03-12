 Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив під час зустрічі з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центру з контролю і профілактики захворювань у США, агентства USAID, а також Світового банку.

"Протягом багатьох років система епідемічного захисту України поступово руйнувалася. Зараз, особливо на тлі протидії коронавірусній хворобі COVID-19, ми розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати. Саме тому одним із ключових пріоритетів нового керівництва Міністерства я вважаю відновлення зруйнованої системи санітарної епідеміологічної служби – щоб захистити українців від інфекційних хвороб", - наголосив Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, головним відповідальним за епідемічний захист в Україні буде заступник Міністра - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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