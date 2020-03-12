 Україна розпочала підготовку до другого етапу евакуації українців із Китаю, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Зараз в Ухані перебуває 41 українець, 10 виявили бажання евакуюватися", - повідомив він.
Він закликав усіх українців, які перебувають в місті Ухань і також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї, яке формує списки на евакуацію.
Кулеба додав, що українка Анастасія Зінченко, яка не змогла повернутися додому через заборону на вивіз її собаки, зможе оформити всі необхідні документи для вивозу собаки в Пекіні. Українські дипломати будуть сприяти їй у поїздці з Уханя в Пекін і в оформленні документів.
Молодець, кулєба, головне не забути про ватну танцюристку та її песика))
А от на історічній батьківщині наших можновладців, Ізраїлі, не вивозять громадян з територій, де поширюється вірус. І навіть усіх, хто прибуває до країни, обов'язково розміщують на двотижневий карантін, а за порушення цього закону - 7 років ув'язнення.
Как только люди выйдут на улицы, заработают магазины, рестораны и т.п., в Китае начнется вторая волна эпидемии.