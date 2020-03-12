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 Завтра в Іванівській ОТГ на Вінниччині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі воїнами 131-го розвідувального батальйону

В Іванівській ОТГ завтра оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у зоні ООС українських воїнів 131-го розвідувального батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Іванівську ОТГ.

Завтра, 13 березня, в Іванівській сільській об'єднаній територіальній громаді Калинівського району Вінницької області (до складу якої входить село Гущинці, в якому базується 131-й окремий розвідувальний батальйон) оголошено день ​​жалоби з метою вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців 131-го розвідувального батальйону, що базується в с.Гущинці, молодшого сержанта Віктора Солтиса, молодшого сержанта Андрія Ведешина та молодшого сержанта Іллі Пережогіна, загиблих 10 березня в зоні проведення ООС, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Завтра в Іванівській ОТГ на Вінниччині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі воїнами 131-го розвідувального батальйону 01

Нагадаємо, 10 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Крім цього, унаслідок учорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180921
 
 
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В Минске договорились о создании новой переговорной площадки с участием боевиков ,ну да а кремлёвский гопник будет наблюдать как методично продлить конфликт, ведь Донбасс кремль завоевал для того ,чтобы Украина забыла о своём Крыме,самое интересное ,что наша власть подыгрывает Кремлю, то обменяла военных моряков ,тем самым показала что Московия правильно их арестовала,был дан первый сигнал что Крым это родная гавань Московии, теперь вот встреча с участием террористов,которые всё сбивают с ведома Москвы и тут же встреча подчёркивает ,что в Украине не война с Россией, а обычная Гражданская война за язык
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Сюди сивоху відправити, хай спробує презентувати свою платформу примирення і разом з "платформою" відправити на фронт.
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