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 Суспільство
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Все про:Київ (7400) порушення (271) швидкість (31) камера (7) Геращенко Антон (488)

 Систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в Києві запустять 1 травня, - Геращенко

До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, будуть встановлені ще 30 камер у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час презентації системи президенту Володимиру Зеленському.

"У нас на сьогодні встановлені 20 камер у місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, будуть встановлені ще 30 камер у Київській області. Ці камери встановлені не де прийдеться, а саме в місцях, де за статистикою гинуло і травмувалося найбільше наших громадян", - зазначив Геращенко.

Як приклад він навів Південний міст Києва і Харківську площу.

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"Камера фіксує перевищення швидкості. Після цього патрульний поліцейський фіксує на комп'ютері номер автомобіля. Коли номер збігається з його маркою, виписується адміністративний протокол, який поштою відправляють порушнику. Якщо за кермом був не власник автомобіля, він може повідомити людині, якій він довірив авто, щоб та сплатила адміністративний штраф", - розповів Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180920
 
 
 Топ коментарі
 
Увага! Зараз у КВЦ «Парковий» проходить платформа Сивохо з примирення з російськими окупантами. Далі холу зайти в мене не вдалося. Охорона поводить себе агресивно і не дає нікому з тих кому треба зайти. и это на наши налоги - эти предатели -алкаши сдают УкСистему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5742Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4464раину. Все на подбор свиньи.
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Пристайко відповів Сивосі: в НАТО нема заборони на вступ країн, які перебувають у конфлікті
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В районе участка разведения №3 режим "ТЫША" просто зашибись. Всего-то 24 выстрела из "Града", ерунда. Покровское.
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Увага! Зараз у КВЦ «Парковий» проходить платформа Сивохо з примирення з російськими окупантами. Далі холу зайти в мене не вдалося. Охорона поводить себе агресивно і не дає нікому з тих кому треба зайти. и это на наши налоги - эти предатели -алкаши сдают УкСистему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5742Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4464раину. Все на подбор свиньи.
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Пристайко відповів Сивосі: в НАТО нема заборони на вступ країн, які перебувають у конфлікті
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В районе участка разведения №3 режим "ТЫША" просто зашибись. Всего-то 24 выстрела из "Града", ерунда. Покровское.
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Каких-то 24 пострелушки.
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В Украине оккупанты захватили власть в стране. Все сидят и хавальником торгуют, максимум на форумах возмущаются. И то скоро за это начнут сажать. Вчера Киев официально напрямую начал общаться с ДНР и ЛНР.
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Камера фиксирует превышение скорости, еще бы добавить функцию замера температуры находящихся в салоне, цены бы не было такой системе, при надвигающейся вирусне.
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читай решение конституционного суда по автоматическому режиму автофиксации правил дорожного движения и ты поймёшь, как из народа Украины делают лохами.
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а при Порошенко доллар уже падал... и был по 25грн.
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Где полиция.
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
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До того ж КАРАНТИН і заборона МАСОВИХ ЗІБРАНЬ! Чи на всіляких "узеленських" це не розповсюджується?
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Собакову на купівлю чергової вілли в Італії не вистачає - прийдеться скинутись українці!!!
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Їзди по правилах, то й не будеш скидатися, Шумахер.
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Фиксацию незаконной вьірубки леса, которая при Зеленском вьросла с 7 раз, Геращенко с Аваковьім не собираются проводить?
С французьких вертолетов все прекрасно видно.
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Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше.

Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

"Обсяги та збитки від незаконних вирубок тоді зросли до критичного показника 118 тисяч кубометрів - це майже в сім разів більше - із загальним збитком державі на суму 814 мільйонів гривень", - сказав він.

За словами Заблоцького, найбільше незаконних вирубок зафіксовано в Харківській області, де торік агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, в Херсонській - 16,9 мільйона гривень і Житомирській - 5 мільйонів гривень.
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Прес-секретар чорта - Антоніна Лізоблюд.
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зебилы начните, с реформы судов - тогда и ставьте камеры - а то будет как уже было
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