 Систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в Києві запустять 1 травня, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час презентації системи президенту Володимиру Зеленському.
"У нас на сьогодні встановлені 20 камер у місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, будуть встановлені ще 30 камер у Київській області. Ці камери встановлені не де прийдеться, а саме в місцях, де за статистикою гинуло і травмувалося найбільше наших громадян", - зазначив Геращенко.
Як приклад він навів Південний міст Києва і Харківську площу.
"Камера фіксує перевищення швидкості. Після цього патрульний поліцейський фіксує на комп'ютері номер автомобіля. Коли номер збігається з його маркою, виписується адміністративний протокол, який поштою відправляють порушнику. Якщо за кермом був не власник автомобіля, він може повідомити людині, якій він довірив авто, щоб та сплатила адміністративний штраф", - розповів Геращенко.
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В Украине оккупанты захватили власть в стране. Все сидят и хавальником торгуют, максимум на форумах возмущаются. И то скоро за это начнут сажать. Вчера Киев официально напрямую начал общаться с ДНР и ЛНР.
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
С французьких вертолетов все прекрасно видно.
Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.
"Обсяги та збитки від незаконних вирубок тоді зросли до критичного показника 118 тисяч кубометрів - це майже в сім разів більше - із загальним збитком державі на суму 814 мільйонів гривень", - сказав він.
За словами Заблоцького, найбільше незаконних вирубок зафіксовано в Харківській області, де торік агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, в Херсонській - 16,9 мільйона гривень і Житомирській - 5 мільйонів гривень.