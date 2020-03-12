 Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" повідомили в управлінні столичної поліції.
Наразі розглядаються всі можливі версії, правоохоронці чекають результатів експертизи.
У ДСНС зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько першої години ночі.
"На місце події негайно прибули пожежники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття пожежники встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік у припаркованому автомобілі Kia Cerato. О 1:29 бійці ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон", - інформує відомство.
Ексдепутат пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.
11:00, Пятница, 6 Март 2020
Стало известно, кто может стать главным экологом Запорожской области
Бывший заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии претендует на должность главы Госэкоинспекции Запорожской области.
Об этом пишет «Актуально» со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.
Александр Сергиенко работал в Департаменте экологии с октября 2018 до февраля 2020, после чего был сокращен после того, как Виталий Туринок распорядился ликвидировать Департамент экологии, перераспределив его полномочия среди других подразделений ОГА.
Александр Сергиенко был заместителем Виталия Гордиенко, когда тот занимал должность директора Департамента экологии ЗОГА. Также был советником экс-губернатора Константина Брыля.
До назначения на должность заместителя директора Департамента, Сергиенко 15 лет работал в органах внутренних дел и Широковской ОТГ. Получил профильное образование в сфере защиты окружающей среды.
Ранее «Актуально» писал о том, что 22 января четверо неизвестных мужчин избили Александра Сергиенко.
Народ !!! гнать таких надо , Туринок выгнал их от кормушки департамента , так они теперь в экологическую инспекцию лезут как тараканы.....там своих взяточников типа Серяковой, Новика и прочих хватает..... Е. Фирсов с ними борется , а ему машину сожгли !!!