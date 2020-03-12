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 Київські новини, Суспільство
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Все про:підпал (305) Нацполіція (9155) Фірсов (82)

 Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії

Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження майна колишнього народного депутата, виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова, автомобіль якого згорів сьогодні вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" повідомили в управлінні столичної поліції.

Наразі розглядаються всі можливі версії, правоохоронці чекають результатів експертизи.

У ДСНС зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько першої години ночі.

"На місце події негайно прибули пожежники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття пожежники встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік у припаркованому автомобілі Kia Cerato. О 1:29 бійці ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон", - інформує відомство.

Ексдепутат пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Також читайте: "Київводоканал" не перевіряли понад 4 роки. Завдана довкіллю шкода перевищує 10 млн, - Фірсов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180917
 
 
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рассматриваются все возможные версии, сама загорелась, или поджог.
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Тут два варианта...или сама загорелась...или сам подпалил..
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Это тот, что выдаёт квиточки на порубку леса?
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Предохранители нужно менять на такие же как стояли...а не на те что есть...и не будет проблем..
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Стуканул движок, застраховал, получил, купил новый.
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Экология
11:00, Пятница, 6 Март 2020

Стало известно, кто может стать главным экологом Запорожской областиПідпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії - Цензор.НЕТ 9643
Бывший заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии претендует на должность главы Госэкоинспекции Запорожской области.
Об этом пишет «Актуально» со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.
Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії - Цензор.НЕТ 9643
Александр Сергиенко работал в Департаменте экологии с октября 2018 до февраля 2020, после чего был сокращен после того, как Виталий Туринок распорядился ликвидировать Департамент экологии, перераспределив его полномочия среди других подразделений ОГА.
Александр Сергиенко был заместителем Виталия Гордиенко, когда тот занимал должность директора Департамента экологии ЗОГА. Также был советником экс-губернатора Константина Брыля.
До назначения на должность заместителя директора Департамента, Сергиенко 15 лет работал в органах внутренних дел и Широковской ОТГ. Получил профильное образование в сфере защиты окружающей среды.
Ранее «Актуально» писал о том, что 22 января четверо неизвестных мужчин избили Александра Сергиенко.

Народ !!! гнать таких надо , Туринок выгнал их от кормушки департамента , так они теперь в экологическую инспекцию лезут как тараканы.....там своих взяточников типа Серяковой, Новика и прочих хватает..... Е. Фирсов с ними борется , а ему машину сожгли !!!
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