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 Політика України, Події
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Все про:хабар (2946) затримання (3131) Мін'юст (663) Малюська Денис (51)

 "Феєричний мужик": Малюська повідомив про затримання в Мін'юсті чиновника, який взяв хабар у свій останній робочий день

У Мін'юсті затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Михайла Дзюдзя, який взяв хабар з підлеглого у свій останній робочий день.

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Є (точніше був) у мене такий підлеглий - Дзюдзь Михайло Семенович – керівник (колишній) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради (фракція Європейська Солідарність), генерал-майор.

Феєричний … мужик", - написав він.

Як зазначив Малюська, в останній робочий день (був попереджений про звільнення), після селекторної наради, на якій усім вкотре нагадали про те, що хабарі толерувати ніхто не буде (!!), взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі дол. США від одного зі своїх підлеглих і був затриманий у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту.

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"Наскільки розумію, це був останній з кількох періодичних платежів. Сподіваюся, це не останнє затримання працівників системи Мін'юсту. Працівників багато (десятки тисяч), і до деяких інакше не доходить", - резюмував глава Мін'юсту.

Феєричний мужик: Малюська повідомив про затримання в Мінюсті чиновника, який взяв хабар у свій останній робочий день 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180916
 
 
 Топ коментарі
 
молюск - непереможний борцун з корупцією))
і він вже не каже, що його зарплатня повинна бути не меньш ніж 100 тис. грн. на місяць
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И какая же СУКА назначила это существо на должность??? Ей ничего не будет??? Думаю нет. Поэтому,все остальные вопросы по поводу,почему везде херня,автоматически отпадают.
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тыща баксов....
ну, это в МакДаке в норм стране за 3 недели(21 день) з.п.-шка.
может он у Молюска уборщиком работал?
"взяточник", ага.
Мусор-полкан из СБУ или Аваковской полиции на 1000 долларов даже бы не плюнул(стремно), не то шобы "взять""взятку".
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та нет это обычай такой, тому кто уходит денег дают, как посипаки.
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Треба уважно читати прізвище, а то люди подумають, що Дзідзьо підробляв у мінюсті ...
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молюск - непереможний борцун з корупцією))
і він вже не каже, що його зарплатня повинна бути не меньш ніж 100 тис. грн. на місяць
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Это как ПАПа-штампова указы,не будучи президентом.😂
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Взятка от подчинённого - интересно за что?
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Как в анекдоте: "- Иду, смотрю 1000$ лежат. Нагнулся поднять. Думал нашел, но нет, пятой точкой чувствую - зарабатываю..."
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тыща баксов....
ну, это в МакДаке в норм стране за 3 недели(21 день) з.п.-шка.
может он у Молюска уборщиком работал?
"взяточник", ага.
Мусор-полкан из СБУ или Аваковской полиции на 1000 долларов даже бы не плюнул(стремно), не то шобы "взять""взятку".
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И какая же **** назначила это существо на должность??? Ей ничего не будет??? Думаю нет. Поэтому,все остальные вопросы по поводу,почему везде херня,автоматически отпадают.
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Их назначают по фамилии,чем смешнее комику,тем выше должность...Дзюдзи,Малюськи...
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Он мог взятки собирать ещё последующие 2 недели. Не все же знают, что он уволился.
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