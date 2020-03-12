 "Феєричний мужик": Малюська повідомив про затримання в Мін'юсті чиновника, який взяв хабар у свій останній робочий день

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Є (точніше був) у мене такий підлеглий - Дзюдзь Михайло Семенович – керівник (колишній) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради (фракція Європейська Солідарність), генерал-майор.

Феєричний … мужик", - написав він.

Як зазначив Малюська, в останній робочий день (був попереджений про звільнення), після селекторної наради, на якій усім вкотре нагадали про те, що хабарі толерувати ніхто не буде (!!), взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі дол. США від одного зі своїх підлеглих і був затриманий у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту.

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"Наскільки розумію, це був останній з кількох періодичних платежів. Сподіваюся, це не останнє затримання працівників системи Мін'юсту. Працівників багато (десятки тисяч), і до деяких інакше не доходить", - резюмував глава Мін'юсту.