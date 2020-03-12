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 Суспільство, Здоров'я
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 Додаткові апарати штучної вентиляції легенів відправлять до лікарень чотирьох областей, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я України отримали від Фонду Ріната Ахметова засоби індивідуального захисту для лікарів і медичне обладнання. Це посилить медичне забезпечення країни для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що допомогу від Фонду буде направлено в лікарні Рівненської, Тернопільської, Закарпатської та Полтавської областей. Зокрема, будуть передані апарати штучної вентиляції легень і кисневі концентратори для них; ізольований мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих; захисний біологічний і протихімічний костюм із фільтрувально-вентиляційною установкою; захисні одноразові комбінезони; інфрачервоні термометри із лазерною указкою; захисні маски.

Таке спецобладнання є необхідним для можливих пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи. Унікальний ізолювальний мобільний бокс гарантує нерозповсюдження інфекції від зараженого хворого. Водночас шість ізольованих рукавів забезпечать лікарям безпечний доступ до пацієнта.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180915
 
 
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Алаверды попробуем вернуть Ботанический Сад в Донецке.
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ЗеГниды и Ахметов стебутся с лохов
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Эти "молодцы" накануне эпидемии загнали налево 983 тонны защитных масок, весь стратегический запас страны. И по словам Ляшко тесты мы будем оплачивать из своего кармана по 300 грн. за штуку. Ни разу не барыги, правда?! Как назвать власть, которая наживается на своем народе во время великих испытаний? Ждем информации аудита госрезерва по остальным средствам защиты, как защитные костюмы. Вчера Днепр уже сообщил, что их нету совсем.
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Единственное действенное средство - искусственная ветниляция. На всех не хватит!
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Коли легені виливаються в унітаз, вентиляція вже до сраки.
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це ЗАСІБ Допомоги організму побороти вірус..
Звичайно ,і він не допоможе,якщо організм слабкий.
При повторній інфікації -не допоможе вже ніщо...
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побачити Париж -і померти
купити тест і померти... Додаткові апарати штучної вентиляції легенів відправлять до лікарень чотирьох областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6379
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все как при юще - ахметка хороший - он людям помогает - значит он хороший)))) одни скорые распиаренные типа презиком моникой - чего стоят)))
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*** , какие барыги ********. На смертях наживутся и не почешутся. Плесень зеленая.
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додаткові апарати на 4 області ?

по 1 шт на кожну?
кожен -на 1 пацієнта ? Додаткові апарати штучної вентиляції легенів відправлять до лікарень чотирьох областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8531
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