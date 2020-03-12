 Додаткові апарати штучної вентиляції легенів відправлять до лікарень чотирьох областей, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що допомогу від Фонду буде направлено в лікарні Рівненської, Тернопільської, Закарпатської та Полтавської областей. Зокрема, будуть передані апарати штучної вентиляції легень і кисневі концентратори для них; ізольований мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих; захисний біологічний і протихімічний костюм із фільтрувально-вентиляційною установкою; захисні одноразові комбінезони; інфрачервоні термометри із лазерною указкою; захисні маски.

Таке спецобладнання є необхідним для можливих пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи. Унікальний ізолювальний мобільний бокс гарантує нерозповсюдження інфекції від зараженого хворого. Водночас шість ізольованих рукавів забезпечать лікарям безпечний доступ до пацієнта.

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