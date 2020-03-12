 Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом

Про це повідомив у четвер в ефірі національного телебачення епідеміолог місцевого Інституту громадського здоров'я Ігор Галич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, "зараз під наглядом перебувають 392 людини, а з моменту появи коронавірусу було обстежено понад 2 тис. осіб".
"Діагностика на коронавірус займає дві-три години, тому результати стають відомі доволі швидко", - додав Галич, зазначивши, що Інститут громадського здоров'я підготовлений до можливої появи коронавірусу.
При цьому він закликав жителів країни не поширювати панікерські настрої і дезінформацію.
І У Чорногорії буде ((
В Україні скоро єдиний інфікований виздоровіє -і тоді в Україні НЕ БУДЕ.. Можна буде карантини відміняти у школах....
Взимку паром Бар (Італія)-Барі (Монтенегро) не ходить. От і все пояснення.
Вже неактуально... (
як і міністерка Скалецька..
Очень сомнительно, что коронавирус обошёл стороной это место. Там , кстати, очень много русских. Страна мне показалась очень бедной.
"Діагностика на коронавірус займає дві-три години, тому результати стають відомі доволі швидко", - додав Галич, зазначивши, що Інститут громадського здоров'я підготовлений до можливої появи коронавірусу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180912
але тести -50 відсоткова достовірність..
тому їх роблять кілька що якийсь час..
( а в Україні досі на кордонах міярють температурку і впускають усіх без карантину(бо НЕМАЄ ДЕ,та й тестів до вчора було обмаль,інавіть зараз не вистачить навіть на 1 раз)...