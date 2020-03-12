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Все про:Чорногорія (82) COVID-19 (709)

 Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом

У Чорногорії жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 до сьогодні не виявлено.

Про це повідомив у четвер в ефірі національного телебачення епідеміолог місцевого Інституту громадського здоров'я Ігор Галич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "зараз під наглядом перебувають 392 людини, а з моменту появи коронавірусу було обстежено понад 2 тис. осіб".

"Діагностика на коронавірус займає дві-три години, тому результати стають відомі доволі швидко", - додав Галич, зазначивши, що Інститут громадського здоров'я підготовлений до можливої ​​появи коронавірусу.

При цьому він закликав жителів країни не поширювати панікерські настрої і дезінформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180912
 
 
 Топ коментарі
 
туризму у цьому році капець...
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Є.по 1-му..
І У Чорногорії буде ((

В Україні скоро єдиний інфікований виздоровіє -і тоді в Україні НЕ БУДЕ.. Можна буде карантини відміняти у школах.... Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 6300
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Країна невелика, 300 тис. населення.
Взимку паром Бар (Італія)-Барі (Монтенегро) не ходить. От і все пояснення.
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Є.по 1-му..
І У Чорногорії буде ((

В Україні скоро єдиний інфікований виздоровіє -і тоді в Україні НЕ БУДЕ.. Можна буде карантини відміняти у школах.... Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 6300
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Подивіться на карту розповсюдження віруса. Де його не має, або майже не має? Ну, начеб то не має.... Північна Корея, росія, Україна, Монголія, Індія, різні бірми, лаоси, індонезії, вєтнами, Африка, Латинська Америка. Вам це щось говорить? Ну, варіант переший, у цих засран..., вибачаюсь, відсталих, дуже стійкий імунітет виробився, або варіант другий, там просто не має нормальної медицини і тому саме ці регіони, яких майже не має на карті розповсюдження вірусу, мають великі проблеми! Не економічні. Економіки в них теж не має. А от смертність буде дуже висока, хоча про це мало хто згадає. Головне це економічне падіння Китаю, Європи, США, ціни на нафту, ну і таке інше.
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В этих странах нет ни пороновируса ни секса ни проституции ни наркомании ...это совковые страны
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Я сказав, що майже не має, або наче б то не має. А він є.
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Країна невелика, 300 тис. населення.
Взимку паром Бар (Італія)-Барі (Монтенегро) не ходить. От і все пояснення.
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Италии песец ...Жабоеды тоже наподходе ...Омерика завтра ночью закрывает сообщение с ЕС на месяц кроме Англии
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Месяц все равно пройдёт. Это превентивная мера. Мир вернётся к своему обычному существованию, а вот Рашке таки писец.
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Захворіє майже все населення Землі, але треба трохи почекати Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 7219
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Каждый год все болеют гриппом, то птичьим, то свиным, то калифорнийским, теперь будет COVID-19.
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Буде, але на цей раз в Україні не буде вистачати лікарів.
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Это ты из секты какая разница ...это разные вирусы Алеша ..и при курином гриппе 15 миллионные города не закрывались ..Ну это ты пока так думаеш на диване
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Вам-то на диване абсолютно ничего не угрожает. Не нужно строить из себя кассандру. Не первый раз уже в мире происходят пандемии, войны, разрушительные землетрясения - человечество решит и эту проблему.
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Я не на дивані, а ще я постійно спілкуюся з людьми не по Інтернету, тому припиняйте про мене брехати.
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А вы прекращайте разводить истерики и нагнетать панику.
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Припиняйте брехати, а поки вас в спам.
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Это реальная оценка ситуации. В Украине нет пока даже 10 заражённых, слава Богу. Меры приняты.о карантине во время, а не тогда, когда уже поздно. Вы всю ветку обложили своими мрачными прогнозами. распространяете свою депрессию не хуже коронавируса.
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Її почне це хвилювати лише після захворювання родичів та дітей.
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А нам зетормоз в Санжарах чуть не устроил колапс ..Кстати никто не интересуетсч в Санжарах сколько умерло людей в больнице ..Соседи в Кременчуге обзывали санжарцев людоедами а спросил а что если вам в 190 000 Кременчуг превизти из Ухани чистогану
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расскажи нам, сколько там людей умерло.
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А вы что утрешние рапорта подчиненных не читаете ?
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Санжари забудтьте.
Вже неактуально... (
як і міністерка Скалецька..
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Значительная часть доходов Черногории от туризма. Может в этом причина "полного отсутствия вируса"?
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Я была в Черногории лет пять назад. Там нет.современных очистных сооружений для очистки канализационных стоков. Море в той же Хорватии чище в разы. Дети мои там подхватили ротавирус , очень тяжелый, с рвотой и высокой температурой.
Очень сомнительно, что коронавирус обошёл стороной это место. Там , кстати, очень много русских. Страна мне показалась очень бедной.
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обстежено понад 2 тис. осіб".
"Діагностика на коронавірус займає дві-три години, тому результати стають відомі доволі швидко", - додав Галич, зазначивши, що Інститут громадського здоров'я підготовлений до можливої ​​появи коронавірусу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180912

але тести -50 відсоткова достовірність..
тому їх роблять кілька що якийсь час..
( а в Україні досі на кордонах міярють температурку і впускають усіх без карантину(бо НЕМАЄ ДЕ,та й тестів до вчора було обмаль,інавіть зараз не вистачить навіть на 1 раз)...
Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 1561
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