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 Політика України
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 Проактивний підхід і демілітаризація: в СБУ розповіли, як зміниться спецслужба після реформи. ІНФОГРАФІКА

Глава Служби безпеки України Іван Баканов сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розгляне поданий президентом 10 березня проєкт Закону "Про Службу безпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Глава держави визначив цей законопроєкт, як невідкладний. І я маю надію, що Верховна Рада розгляне його досить швидко. Адже у нинішніх умовах, коли Україна протистоїть багатьом загрозам, як зовнішнім, так і внутрішнім, реформа СБУ з кожним днем набуває нової актуальності. Це не просто законодавче питання, а можливості для більш ефективної роботи Служби і, як наслідок, покращення безпеки всієї держави", ‒ заявив Баканов.

Він додав, що вважає законопроєкт збалансованим, адже той враховує кращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб та власний досвід СБУ із протидії гібридним загрозам.

У пресслужбі також показали, як зміниться спецслужба після реформи.

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"Серед основних новацій законопроєкту: розмежовує компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки, визначає нові пріоритети в її роботі. Також Служба відмовиться від невластивих їй функцій. Відбудеться демілітаризація СБУ з впровадженням її гнучкої структури", - йдеться в повідомленні.

Проактивний підхід і демілітаризація: в СБУ розповіли, як зміниться спецслужба після реформи 01

Нагадаємо, законопроєкт №3196 був зареєстрований 10 березня. Ініціатором подання виступив Президент України Володимир Зеленський. Документ був підготовлений на базі рекомендацій, розроблених фахівцями СБУ, і поданий до Офісу Президента в жовтні 2019 року, де він допрацьовувався в форматі засідань робочої групи. У його фінальної редакції також враховані ключові пропозиції міжнародних партнеров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180910
 
 
 Топ коментарі
 
Демилитаризация службы безопасности Украины во время войны - это самое то.

Самое то, шо надо Хуйлу.
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Баканов идет по пути Якименко: ослабление и уничтожение СБУ через "реформы"..
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Так, це дії спрямовані на знищення державних органів і знищення держави. Але ці органи і люди, які в них працюють самі в цьому винні і за все заплатять сповна, за те що вони замість того щоб захищати свою державу від ворогів зовнішніх та внутрішніх, самі стали внутрішніми ворогами корумпованими, які і знищують державу з середини.
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Демилитаризация службы безопасности Украины во время войны - это самое то.

Самое то, шо надо *****.
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Так, це дії спрямовані на знищення державних органів і знищення держави. Але ці органи і люди, які в них працюють самі в цьому винні і за все заплатять сповна, за те що вони замість того щоб захищати свою державу від ворогів зовнішніх та внутрішніх, самі стали внутрішніми ворогами корумпованими, які і знищують державу з середини.
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Баканов идет по пути Якименко: ослабление и уничтожение СБУ через "реформы"..
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Трохи викликає занепокоєння "інших злочинів, що становлять загрозу національній безпеці"... під це можно усе запхати, але якщо приймуть так як намальовано, то це великий плюс!
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что для тебя плюс? уничтожение Украины?
хотя - росто шакал ольгинский испражняется...
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Что можно впихнуть на основании существующих законов? Назвать Федину террористкой?
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СБУ в Україні не було,нема і зараз.Це контора по кришуванню та віджиму.
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демілітарізація в умовах війни на Сході?
Окрім ліквідації "ка-шників" та підвищення зарплат ніякої істотної різниці
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Отсутствует борьба с коррупцией и появятся толпы Слуг, имеющих доступ к гостайне...
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Из СБУ сделать безяичную службу ...кто еще сомневается в прорашиской власти ..И еще есть подозрения что боевики могут ударить по центру границы ООС в районе Дебальцево таким образом сделав большой котел в Луганской области ...Наши окажутся в тройных клещах сразу
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При Пеце СБУ крышевала ореховый бизнес невущерб корпорации Рошен
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Пипец ДКР и ВКР.....
Твари, что вы творите. Ладно "кашники" и ВКЗЕД, так это трошки взаимосвязано.... Это система, агентура, доверенные лица, связи.
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Главное пункт про зарплату не забыли. Самое важное в реформе
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сбу, крым, дамбас,
там работают обыкновенные люди, только есть стволы и ксивы,
легче грабить лохобанов голосовавших адинтур и поприколу
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Головне, щоб в СБУ всі пройшли незалежний тест на детекторі брехні чи працюють на ФСБ.
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Шо следовало ожидать - демилитаризация во время войны и сокращение финансирования и кадров (а нахрен они нужны?) и так далее.
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