 Проактивний підхід і демілітаризація: в СБУ розповіли, як зміниться спецслужба після реформи. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Глава держави визначив цей законопроєкт, як невідкладний. І я маю надію, що Верховна Рада розгляне його досить швидко. Адже у нинішніх умовах, коли Україна протистоїть багатьом загрозам, як зовнішнім, так і внутрішнім, реформа СБУ з кожним днем набуває нової актуальності. Це не просто законодавче питання, а можливості для більш ефективної роботи Служби і, як наслідок, покращення безпеки всієї держави", ‒ заявив Баканов.

Він додав, що вважає законопроєкт збалансованим, адже той враховує кращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб та власний досвід СБУ із протидії гібридним загрозам.

У пресслужбі також показали, як зміниться спецслужба після реформи.

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"Серед основних новацій законопроєкту: розмежовує компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки, визначає нові пріоритети в її роботі. Також Служба відмовиться від невластивих їй функцій. Відбудеться демілітаризація СБУ з впровадженням її гнучкої структури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, законопроєкт №3196 був зареєстрований 10 березня. Ініціатором подання виступив Президент України Володимир Зеленський. Документ був підготовлений на базі рекомендацій, розроблених фахівцями СБУ, і поданий до Офісу Президента в жовтні 2019 року, де він допрацьовувався в форматі засідань робочої групи. У його фінальної редакції також враховані ключові пропозиції міжнародних партнеров