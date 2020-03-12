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 Політика України
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Все про:Кабмін (3905) Мінфін (413) призначення (517) Уманський (8) Шкураков Василь (1) Гелетій Юрій (1)

 Кабмін призначив Шкуракова першим заступником міністра фінансів, Гелетія - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку, - Уманський

Кабінет міністрів призначив Василя Шкуракова першим заступником міністра фінансів, Юрія Гелетія - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку.

Про це повідомив журналістам міністр фінансів Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також запропонував кандидатуру Світлани Воробей як заступника міністра, відповідального за податкову сферу.

"Прем'єр провів співбесіду, зараз вона проходить спецперевірку", - зазначив Уманський.

Кабмін призначив Шкуракова першим заступником міністра фінансів, Гелетія - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку, - Уманський 01

Василь Шкураков був призначений заступником міністра фінансів в кінці 2018 року, до цього очолював департамент боргової політики в міністерстві. На посаді заступника міністра відповідав за місцеві запозичення, гарантії і фіскальні ризики.

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Кабмін призначив Шкуракова першим заступником міністра фінансів, Гелетія - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку, - Уманський 02

Юрій Гелетій у грудні 2018 го був призначений заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180909
 
   
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По спискам какой партии вы голосовали за этих людей, зелебобы ?
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Прочитав прізвище заступника Гелет....повіяло.... мутація корони в діїї - запросили відомого "полководця усіх часів"...
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