 Дробович запропонував створити на місці пам'ятника Леніну в Києві майданчик для постійно оновлюваної експозиції сучасного мистецтва: "Там був би постійний "рух""

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я поставив би там невеликий фонтан - там таке місце, що справді можна сісти відпочити. Або ми ж знаємо, що там недалеко PinchukArtCentre, один із загальнонаціональних і навіть міжнародних символів сучасного мистецтва. Там можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва", - сказав Дробович.

За його словами, це невелика територія, з якої можна прибрати постамент Леніна і створити справді організований для змінних експозицій простір. "Це не дорого, і було б довгограючою історією. Наприклад, це був би муніципальний інклюзивний простір, відкритий для пропозицій сучасного мистецтва, відбувалися б конкурси, і навколо цього місця був би постійний "рух": перформанси, інсталяції", - додав голова УІНП.

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Дробович наголосив, що це стало би видимим перевизначенням простору.

Як повідомлялося, увечері 8 грудня 2013 року в центрі Києва група людей знесла із п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на початку бульвару Тараса Шевченка.