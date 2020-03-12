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 Політика України, Київські новини
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Все про:Інститут нацпам'яті (161) Київ (7400) Ленін (94) пам'ятник (564) Дробович (24)

 Дробович запропонував створити на місці пам'ятника Леніну в Києві майданчик для постійно оновлюваної експозиції сучасного мистецтва: "Там був би постійний "рух""

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що на місці пам'ятника Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка біля Бессарабської площі в центрі Києва можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я поставив би там невеликий фонтан - там таке місце, що справді можна сісти відпочити. Або ми ж знаємо, що там недалеко PinchukArtCentre, один із загальнонаціональних і навіть міжнародних символів сучасного мистецтва. Там можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва", - сказав Дробович.

За його словами, це невелика територія, з якої можна прибрати постамент Леніна і створити справді організований для змінних експозицій простір. "Це не дорого, і було б довгограючою історією. Наприклад, це був би муніципальний інклюзивний простір, відкритий для пропозицій сучасного мистецтва, відбувалися б конкурси, і навколо цього місця був би постійний "рух": перформанси, інсталяції", - додав голова УІНП.

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Дробович наголосив, що це стало би видимим перевизначенням простору.

Як повідомлялося, увечері 8 грудня 2013 року в центрі Києва група людей знесла із п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на початку бульвару Тараса Шевченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180907
 
 
 Топ коментарі
 
какая у него зарплата?
видать хватает даже на "дурь".
на месте памятника надо монумент с перечислением жертв этих товарищей - ленина-сралина и прочих ублюдков.
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Моя бабушка рассказывала, что во время освобождения немцами Киева в 1941-м году на этот самом месте немцы поставили виселицу, на которой вешали коммунистов и преступников.

Как по мне, то это лучшая экспозиция - виселица для унтерменше.
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может пивнушку ? Движ был ты точно Дробович предложил создать на месте памятника Ленину в Киеве площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства: "Там был бы постоянный "движ"" - Цензор.НЕТ 140
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Я думаю не надо там никакого артуродства, а простой памятник с вилами.
А на вилах москаля.
И каждый день свежего.
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В смысле - доить бюджет не одкократно, а на регулярной основе?
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Моя бабушка рассказывала, что во время освобождения немцами Киева в 1941-м году на этот самом месте немцы поставили виселицу, на которой вешали коммунистов и преступников.

Как по мне, то это лучшая экспозиция - виселица для унтерменше.
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И твой дедушка-полицай активно им помогал?
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Оба моих дедушки были летчиками и воевали далеко от Киева.

А вот бабушку, которая оставалась в Киеве сначала немцы тягали в Гестапо из-за того, что ее брат был танкистом, а потом большевики в НКВД в том же самом здании из-за того, что она оставалсь в оккупированном Киеве.

Так что разницы между вами и нацистами никакой. Но нацистов хоть понять можно.
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Мой дед был в трудармии, а бабушка рыла окопы сначала немцам, потом войнам РККА .
Так что разницы между нами и вами никакой.
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С нацистами никакой.

А вот с нами огромная. Мы нация, а вы биомусор, который даже сортировку не прошел.
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какая у него зарплата?
видать хватает даже на "дурь".
на месте памятника надо монумент с перечислением жертв этих товарищей - ленина-сралина и прочих ублюдков.
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Замість совкового опугала поставити ******* одоробло?
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Биотуалет нужно поставить на месте памятника чЛенина.
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Интересно во сколько нам обходятся вот такие нужнейшие Антоны,с идеями стратегической важности?
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"Я бы поставил там небольшой фонтан - там такое место, что действительно можно сесть отдохнуть." Источник: https://censor.net.ua/n3180907

Дробович, ти там хоч раз був? З двох боків по 4 ряди автодороги по бульвару Шевченка, а спереду 8 рядів Хрещатика. Ти дійсно думаєш, що там можна відпочити?
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А я бы предложил всем таким ******* поехать на войну и там задом подвигать
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А я думаю краще поставити дибу і періодично вішати депутатів Шо в крЄмль ганяють, то хабарників
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