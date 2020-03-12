 Дробович запропонував створити на місці пам'ятника Леніну в Києві майданчик для постійно оновлюваної експозиції сучасного мистецтва: "Там був би постійний "рух""

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я поставив би там невеликий фонтан - там таке місце, що справді можна сісти відпочити. Або ми ж знаємо, що там недалеко PinchukArtCentre, один із загальнонаціональних і навіть міжнародних символів сучасного мистецтва. Там можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва", - сказав Дробович.
За його словами, це невелика територія, з якої можна прибрати постамент Леніна і створити справді організований для змінних експозицій простір. "Це не дорого, і було б довгограючою історією. Наприклад, це був би муніципальний інклюзивний простір, відкритий для пропозицій сучасного мистецтва, відбувалися б конкурси, і навколо цього місця був би постійний "рух": перформанси, інсталяції", - додав голова УІНП.
Дробович наголосив, що це стало би видимим перевизначенням простору.
Як повідомлялося, увечері 8 грудня 2013 року в центрі Києва група людей знесла із п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на початку бульвару Тараса Шевченка.
А на вилах москаля.
И каждый день свежего.
Как по мне, то это лучшая экспозиция - виселица для унтерменше.
А вот бабушку, которая оставалась в Киеве сначала немцы тягали в Гестапо из-за того, что ее брат был танкистом, а потом большевики в НКВД в том же самом здании из-за того, что она оставалсь в оккупированном Киеве.
Так что разницы между вами и нацистами никакой. Но нацистов хоть понять можно.
Так что разницы между нами и вами никакой.
А вот с нами огромная. Мы нация, а вы биомусор, который даже сортировку не прошел.
видать хватает даже на "дурь".
на месте памятника надо монумент с перечислением жертв этих товарищей - ленина-сралина и прочих ублюдков.
Дробович, ти там хоч раз був? З двох боків по 4 ряди автодороги по бульвару Шевченка, а спереду 8 рядів Хрещатика. Ти дійсно думаєш, що там можна відпочити?