EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  298  4
Матеріали за темою:
Все про:карантин (129) Укрпошта (96)

 "Укрпошта" продовжить працювати в штатному режимі, у разі поширення коронавірусу забезпечена респіраторами і масками

Компанія продовжує приймати і відправляти посилки всередині країни та за її межі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Зазначається, що компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом. Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини або в місця значного скупчення людей.

Підприємство продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

Керівництво "Укрпошти" попереджає, що на час введення карантину в навчальних закладах можливий брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Однак підприємство буде робити все можливе, щоб такі випадки були виключенням та мінімізувати можливі незручності для наших клієнтів.

У разі поширення інфекції підприємство володіє запасом респіраторів і понад 100 тис. масок. Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об'єкти будуть забезпечені більш ніж 11 тис. дезінфекторами.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпошта отримала в 2019 році 607 млн гривень прибутку проти збитку 627 млн в 2018 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180906
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Укрпошта" продовжить працювати в штатному режимі, у разі поширення коронавірусу забезпечена респіраторами і масками

Котрі ніяк не допомагають(лише коли їх надінуть і ВСІ відвідувачі -це сповільнить поширення..
апропо.. наступне джерело поширення- купюри і поверхні самих посилок..

Начальнику Пошти з його зарплатою 1,8 млн це невідомо..

Втім...він скоріше всього вже прикупив прикупив собі бункер( з віллою) десь у Флоріді...
 показати весь коментар
 
... в случае распространения коронавируса обеспечена респираторами... Коли рАспространіЦЦА то вже до сраки ті респіратори... "Укрпошта" продовжить працювати в штатному режимі, у разі поширення коронавірусу забезпечена респіраторами і масками - Цензор.НЕТ 3196 "Укрпошта" продовжить працювати в штатному режимі, у разі поширення коронавірусу забезпечена респіраторами і масками - Цензор.НЕТ 3584
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору