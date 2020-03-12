 Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович

"Давайте так, чесна історія: або ми стаємо заможною державою, яка виконує свої функції, або ми просто перестаємо бути державою. І той запит громадян, про який ви говорите, це про це. Ми живемо у світі глобальної конкуренції. Напад Росії на нас - це що? Це виклик існуванню нашої країни, який говорить: або ти будеш сильним і залишишся, або ти будеш слабким і програєш. Порожні тумби, які залишаються після декомунізації, - це те саме. Ми маємо стати сильними", - сказав Дробович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію, що після демонтажу пам'ятників у рамках декомунізації у багатьох містах довгий час стоять порожні постаменти, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, місцеві органи влади, місцеві активісти, бізнесмени, центральні органи влади мають думати, що з цим робити, оголошувати конкурси, перевизначати і заповнювати місця.

"Пусте місце - справді виразний приклад того, що є можливість знищити, але немає можливості створити, а це дуже небезпечна історія. Це одне з першочергових завдань, оскільки це видимий символ здатності творити речі. Це дуже чітко видно в регіонах, де десятиліттями нічого не створювалося, а все що оточує людину - це тільки радянське. І порожнє місце на місці пам'ятника - найкраще свідчення того, що Україна не побудувала, але зруйнувала. Це неприємно, але це правда", - додав голова Інституту нацпам'яті.

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Він наголосив, що такі порожні місця обов'язково треба чимось заповнювати, "або ці порожні постаменти залишатимуться щоденним свідченням неспроможності місцевої влади, громадян, держави". "Якщо ми з цим миримося тривалий час, то це матиме негативні наслідки", - констатував Дробович.