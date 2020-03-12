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 Політика України
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Все про:Інститут нацпам'яті (161) декомунізація (297) Дробович (24)

 Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що якщо на місці демонтованих у рамках виконання закону про декомунізацію пам'ятників нічого не встановлювати, порожні постаменти залишатимуться щоденним свідченням неспроможності місцевої влади, громадян та держави.

"Давайте так, чесна історія: або ми стаємо заможною державою, яка виконує свої функції, або ми просто перестаємо бути державою. І той запит громадян, про який ви говорите, це про це. Ми живемо у світі глобальної конкуренції. Напад Росії на нас - це що? Це виклик існуванню нашої країни, який говорить: або ти будеш сильним і залишишся, або ти будеш слабким і програєш. Порожні тумби, які залишаються після декомунізації, - це те саме. Ми маємо стати сильними", - сказав Дробович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію, що після демонтажу пам'ятників у рамках декомунізації у багатьох містах довгий час стоять порожні постаменти, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, місцеві органи влади, місцеві активісти, бізнесмени, центральні органи влади мають думати, що з цим робити, оголошувати конкурси, перевизначати і заповнювати місця.

"Пусте місце - справді виразний приклад того, що є можливість знищити, але немає можливості створити, а це дуже небезпечна історія. Це одне з першочергових завдань, оскільки це видимий символ здатності творити речі. Це дуже чітко видно в регіонах, де десятиліттями нічого не створювалося, а все що оточує людину - це тільки радянське. І порожнє місце на місці пам'ятника - найкраще свідчення того, що Україна не побудувала, але зруйнувала. Це неприємно, але це правда", - додав голова Інституту нацпам'яті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович хоче, щоб Інститут нацпам'яті наділили слідчими функціями: "У деяких питаннях це може бути дуже корисно"

Він наголосив, що такі порожні місця обов'язково треба чимось заповнювати, "або ці порожні постаменти залишатимуться щоденним свідченням неспроможності місцевої влади, громадян, держави". "Якщо ми з цим миримося тривалий час, то це матиме негативні наслідки", - констатував Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180905
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем на тех местах что то устанавливать? Сровнять с землей или сделать обычные клумбы...
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Ватная гнида во главе Института национальной памяти - это какой-то очень гадкий йумар! Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович - Цензор.НЕТ 9870
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У нас в селі на місці,де стояв ідол вовки леніна,розбили прекрасні клумби.Ніхто і не згадує,що тут колись стояв,обісраний голубами,пам'ятник вошдя світового пролетаріату.
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Ви зелені виродки, що, береги попутали?
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Разрушение памятников сатаны Ленина - это добро, а то, что ничего не построили, то власть в этом виновата, так руководит страной, что экономика падает, а люди нищают, а коррупция и воровство растет. Сами себя и вините, и не забывайте, что война сейчас и не до памятников. Потому что зеленые они странные нелюди и им вроде войны нет и погибших 30 тыс украинцев нет.Что-то с их мозгом происходит неладное, наверное опухоли и разрушение.
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у нас есть кем гордится просто в минкульте кто-то бабки жмёт.....
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А зачем на тех местах что то устанавливать? Сровнять с землей или сделать обычные клумбы...
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У нас в селі на місці,де стояв ідол вовки леніна,розбили прекрасні клумби.Ніхто і не згадує,що тут колись стояв,обісраний голубами,пам'ятник вошдя світового пролетаріату.
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Правильно! Тем более, экономическая ситуация в Украине тяжёлая.
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Ватная гнида во главе Института национальной памяти - это какой-то очень гадкий йумар! Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович - Цензор.НЕТ 9870
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у нас і сліду не залишилось - розібрали і той клятий постамєнт - тепер там дітлахи катаюця на роліках і самокатах
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Заполнить место можно сквером, фонтаном, лавочками и другим общественным пространством)) Необязательно на месте каждого ленина ставить какойто новый истукан
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у нас ше за совєтів люди хотіли пам'ятник Івану Богуну, а не члєніну, та партія поставила одоробло восьмиметрове - більше ніж в Кийові. Оттаке було:
Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович - Цензор.НЕТ 322
а так зараз:
Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович - Цензор.НЕТ 9064
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А хоть бы и так. Но я бы предпочел фонтан со статуЯми. Люблю я эту... как ея... класицизм и античность)) Венер всяких, Моисея и Давида там, колонны и мрамор))
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Нужно демонтировать вместе с постаментами и проблема решена
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Пасть захлопни Дрибович мелкая..
Коммуняки храмы и церкви рушила, взрывала, а в оставшихся клубы да склады устраивала.
Идиёёёт!!
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Так что, пустые постаменты после этих демонов - это бальзам на душу.
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А чем ты разрушитель от коммуняк отличается?
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У тебя мозоль коммуняцкая свербит ? Обида гложет ?
Если нет, то и не задавай глупых вопросов, и не приравнивай коммуняцких истуканов к культурному и духовному наследию.
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А Библию читал? Об идолах и кумирах! Ото лишь бы прославлять кого попало. И какой смысл? Время пройдёт, старых идолов аннулируют и вновь разрушат.
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именно пустой пьедистал и становится самым лучшим памятником народной воли и памяти,чтоб каждый родитель мог гордо рассказать ребёнку о том что за тварь там раньше стояла и как она шмякнулась мордой вниз.
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Интересно, поставят ли у нас позорный памятник голосовавшим за зе!?
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Уже имеет негативные последствия, народ не верит в будущее т.к. прошлое уничтожено, а на пустом месте ничего не возникает. Как всегда развалили, а взамен ничего не построили.
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Яке в сраку «прошлое уничтожено»???
ГУЛАГ, репресіі, КДБ, залізна завіса, тотальний дефіцит, зневіра та безвихідь???
Ви за цим сумуєте??? Зараз Вам чого не вистачає, тюрми, чи що?
Всі двері та можливості відкриті, все залежить виключно від бажаня працювати. Що Вам ще потрібно будувати? Чи чекаєте що Президент та Уряд Вас особисто з ложечки годувати будуть та нових ідолів замість старих поставлять?
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Власть коммуняк - это прошлое той части населения,которая до сих пор ментально находится в совке и продолжает умиленно рассказывать о колбасе по 2.20 и спичках по копейке,но при этом забывают про миллионы убитых и замученных этой же советской властью.
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Ерунда. Прошлое уничтожено теми кто уничтожил историю оставив только пропаганду, ложь и дезинформацию. Сейчас только убрали это и выкинули на помойку. Правдивая наша история к сожалению еще не написана и наверно уже не будет. Пустое место, это, к сожалению, сами большинство украинцев. И да: на пустом месте ничего не возникает. А строим мы прямо сейчас: одни - герои на войне, другие - голосуют за предателей.
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коммунизм/социализм самоликвидировался как ненужный. бай-бай, с их атеизмом.
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Правильно. Надо было памятникам только головы и надписи поменять. Ленина переделать на Шевченко, оба лысые, только бороду убрать. Щорса на Петлюру (тоже усы бороду рашпилем спилить). И т.д.
Экономия и эстетика.
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Знаю места, где были таким образом переделаны памятники Сралину после развенчания культу личности. Меняли голову на Членина. И получался такой суровый Членин в фирменном Сралинском военном кителе .
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ага, вулицю лєніна аднім двіженійєм прєвращайєм в уліцу Лєнона *)
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хто би заткнув пельку цьому мозгошмигалю..
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в гробу такие памятники культуры нужны, прям так культурой от них веяло.
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пустые тумбы из под ленина, сами по себе символы
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На кой они нужны... У нас фонтанов мало, можно строить их, да много чего можно... Плохо, что у нас богатые люди не имеют видения оставлять после себя память на века через всякие статуи, фонтаны и строения и тд.
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Я не говорю что надо оставлять, я к тому что, не надо торопится искуственно бежать лепить что-то, особенно если к этому приложит руку это ватное говно. Налепят танцующих козачков в шароварах или еще глупость какую-то абы было. Пустая тумба на данный момент очень подходит к нашей ситуации, лучше не придумаешь. Местные должны сами спокойно решить что с ней делать.
Для меня тумба на на Шевченко после майдана была лучшим памятником этого события.
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Памятник - это же НАДГРОБИЕ!!
Нафига в центре города или парка ставить Надгробие? Что за патологическая любовь к трупам?
Некрофилия - это любимый культ всех тоталитарных режимов.
Не случайно в РФ 9 мая радостно празднуют смерть миллионов своих граждан в безумной и бессмысленной бойне двух тоталитарных лидеров - Гитлера и Сталина.
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Памятник - это то, что для памяти. Например можно увековечить глупость зе!лектората и последствия этой глупости и цену которую придется заплатить.
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Так а в чем проблема убрать пустые тумбы? В ВИннице на месте Ленина сейчас фонтан, все счастливы и молодежь вообще не в курсе что там чот-то стояло.
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Молодёжи и раньше было покакать какой истукан там стоит.
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А нашо замість одних ідолів на ті тумби створювати та ставити інших? Совок в мізках каже, що "так треба"? Знесіть ті тумби та обладнайте місце відпочинку і вам будуть вдячні.
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Старую историю просрали, а из новой и взять-то нечего.
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Нафіга нам ваша історія в Україні? Чи без істуканів не життя?
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Старая история - это деза и пропаганда и её нужно написать сначала. А из новой есть: безвиз и томос и выборы янука и выборы зе!ли, героизм одних и тупое пофигистическое предательство других...
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*Старая история* - голодомор, железный занавес, 65% савецкаго бюджета на милитаризацию, атеизм. тьху!
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Треба послухати Дробовича...

наприклад,декомунізувати скульптуру,просто її "допиливши " і перейменувавши ,наприклад, назвавши її "памятнік донєцкім"!

Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович - Цензор.НЕТ 9798
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Замість патріота В'ятровича поставили якесь тупе створіння. Яке твоє діло до постаментів? Ти займайся своєю роботою - проведенням декомунізації і деросіізації України, розповідай і повертай українцям правду про свою державу. Єх "Антошка, Антошка - иди копать картошку".
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Два довб0"0би що вятрович, що дробович
вальцман замість війни зі злодійством, РФ і олігархами сам крав як свиня безбожна і прикривався всякою хньою на зразок памятників (що найлегше).

а дробович прийшов і каже: "пачіму нідадєлалі".

І далі крадіжки і нищення України прикриваються війною з мертвяками і "боротьбою за мир"
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треба зрівняти з землею все те, що творили ці кляті комуняки! понабудували ці страшні квадратні будинки, ці тупі мости, які треба кожен рік ремонтувати! все зрівняти з землею! і засадити все клумбами! і на цих клумбах люди в наметах! дуже романтично!
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Я даже знаю чем можно заполнить 73% постаментов.
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Хм...несостоятельность власти? Есть для нее новый символ....ВОДА!!! Да, да вода как источник жизни. Вместо истуканов стройте милые фонтаны с ВОДОЙ,...где могут купаться дети, под смех взрослых.
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Правильно, все упоминания об прошлом надо снести, чтобы никто и не думал спихивать проблемы на попередников.
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