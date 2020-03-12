 Порожні постаменти після декомунізації - це символ неспроможності місцевої влади, громадян та держави. Україна не побудувала, але зруйнувала, - Дробович

"Давайте так, чесна історія: або ми стаємо заможною державою, яка виконує свої функції, або ми просто перестаємо бути державою. І той запит громадян, про який ви говорите, це про це. Ми живемо у світі глобальної конкуренції. Напад Росії на нас - це що? Це виклик існуванню нашої країни, який говорить: або ти будеш сильним і залишишся, або ти будеш слабким і програєш. Порожні тумби, які залишаються після декомунізації, - це те саме. Ми маємо стати сильними", - сказав Дробович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію, що після демонтажу пам'ятників у рамках декомунізації у багатьох містах довгий час стоять порожні постаменти, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, місцеві органи влади, місцеві активісти, бізнесмени, центральні органи влади мають думати, що з цим робити, оголошувати конкурси, перевизначати і заповнювати місця.
"Пусте місце - справді виразний приклад того, що є можливість знищити, але немає можливості створити, а це дуже небезпечна історія. Це одне з першочергових завдань, оскільки це видимий символ здатності творити речі. Це дуже чітко видно в регіонах, де десятиліттями нічого не створювалося, а все що оточує людину - це тільки радянське. І порожнє місце на місці пам'ятника - найкраще свідчення того, що Україна не побудувала, але зруйнувала. Це неприємно, але це правда", - додав голова Інституту нацпам'яті.
Він наголосив, що такі порожні місця обов'язково треба чимось заповнювати, "або ці порожні постаменти залишатимуться щоденним свідченням неспроможності місцевої влади, громадян, держави". "Якщо ми з цим миримося тривалий час, то це матиме негативні наслідки", - констатував Дробович.
а так зараз:
Коммуняки храмы и церкви рушила, взрывала, а в оставшихся клубы да склады устраивала.
Идиёёёт!!
Если нет, то и не задавай глупых вопросов, и не приравнивай коммуняцких истуканов к культурному и духовному наследию.
ГУЛАГ, репресіі, КДБ, залізна завіса, тотальний дефіцит, зневіра та безвихідь???
Ви за цим сумуєте??? Зараз Вам чого не вистачає, тюрми, чи що?
Всі двері та можливості відкриті, все залежить виключно від бажаня працювати. Що Вам ще потрібно будувати? Чи чекаєте що Президент та Уряд Вас особисто з ложечки годувати будуть та нових ідолів замість старих поставлять?
Экономия и эстетика.
Для меня тумба на на Шевченко после майдана была лучшим памятником этого события.
Нафига в центре города или парка ставить Надгробие? Что за патологическая любовь к трупам?
Некрофилия - это любимый культ всех тоталитарных режимов.
Не случайно в РФ 9 мая радостно празднуют смерть миллионов своих граждан в безумной и бессмысленной бойне двух тоталитарных лидеров - Гитлера и Сталина.
наприклад,декомунізувати скульптуру,просто її "допиливши " і перейменувавши ,наприклад, назвавши її "памятнік донєцкім"!
вальцман замість війни зі злодійством, РФ і олігархами сам крав як свиня безбожна і прикривався всякою хньою на зразок памятників (що найлегше).
а дробович прийшов і каже: "пачіму нідадєлалі".
І далі крадіжки і нищення України прикриваються війною з мертвяками і "боротьбою за мир"