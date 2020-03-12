 COVID-19: за добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 108 тис. осіб, п'ятьох передано медикам для обстеження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, за минулу добу, 11 березня, прикордонники перевірили 108 914 осіб.

5 осіб (трьох українців і двох іноземців) з метою профілактики передали медикам для додаткового обстеження.

Загалом, з 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1 600 000 громадян. В результаті, виявлено 37 осіб з підвищеною температурою, 15 з них ізольовано для проведення медико-санітарних заходів. Поки тільки в однієї особи підтверджений коронавірус COVID-19.

Читайте також: У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу