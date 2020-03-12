 COVID-19: за добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 108 тис. осіб, п'ятьох передано медикам для обстеження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Так, за минулу добу, 11 березня, прикордонники перевірили 108 914 осіб.
5 осіб (трьох українців і двох іноземців) з метою профілактики передали медикам для додаткового обстеження.
Загалом, з 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1 600 000 громадян. В результаті, виявлено 37 осіб з підвищеною температурою, 15 з них ізольовано для проведення медико-санітарних заходів. Поки тільки в однієї особи підтверджений коронавірус COVID-19.
З чим я Вас дорогі українці і вітаю - з ПАРАШКОЮ ніхто нічого і не збирається перекривати а Україну вже не здивуюсь якщо ЗЕдебіли про кацапські відгородять від Європи по наказу ***** колючим дротом!!!
https://zaxid.net/*********************************************************************************
Закрити нафіг!
Вважаючи що по останнім даним з китаю інкубаційний період може бути до 21 дня і хворий заразний а ще вчорашні дані що після того як вилікується ще тиждень заразний, то реальна халепа...
Коли введуть обовязковий самокарантин для приїзджаючих із зон ураження??? Із великими штрафами і т.д. Вони не те що не сидять дома а ходять всюди навіть в лікарні провідують родичів...