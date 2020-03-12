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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Держприкордонслужба (2460) COVID-19 (709)

 COVID-19: за добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 108 тис. осіб, п'ятьох передано медикам для обстеження

Прикордонники здійснюють температурний скринінг громадян, що в'їжджають в Україну в пунктах пропуску через державний кордон, а також в КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення ООС і на адмінмежі з тимчасово окупованих Кримом. Перевірка здійснюється в цілодобовому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, за минулу добу, 11 березня, прикордонники перевірили 108 914 осіб.

5 осіб (трьох українців і двох іноземців) з метою профілактики передали медикам для додаткового обстеження.

Загалом, з 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1 600 000 громадян. В результаті, виявлено 37 осіб з підвищеною температурою, 15 з них ізольовано для проведення медико-санітарних заходів. Поки тільки в однієї особи підтверджений коронавірус COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180903
 
 
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Почему пограничники без очков и перчаток?
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"Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС"

З чим я Вас дорогі українці і вітаю - з ПАРАШКОЮ ніхто нічого і не збирається перекривати а Україну вже не здивуюсь якщо ЗЕдебіли про кацапські відгородять від Європи по наказу ***** колючим дротом!!!
https://zaxid.net/*********************************************************************************
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А чому досі працюють КПВВ на лінії фронту?
Закрити нафіг!
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"***** не разрешает " ЗЕдебілам закрити!!!
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Останні дані що по попадають в важкий стан не тільки від 60 років а і молодші паціенти з діабетом і з гіпертонією.. Тому хто має такі хвороби почніть займатись спортом піднімайте імунітет меньше хімії, їште і т.д... Люди із нормальним імунітетом обходяться високою температурою і все..
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Ще хочу добавити що, спілкуюсь із знайомими з Італії зараз багато наших заробітчан тікають звідти бо там епідемія додому на кордоні просто міряють температуру і все.. Більшість їде переповненими бусами..
Вважаючи що по останнім даним з китаю інкубаційний період може бути до 21 дня і хворий заразний а ще вчорашні дані що після того як вилікується ще тиждень заразний, то реальна халепа...
Коли введуть обовязковий самокарантин для приїзджаючих із зон ураження??? Із великими штрафами і т.д. Вони не те що не сидять дома а ходять всюди навіть в лікарні провідують родичів...
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