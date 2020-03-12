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 Економіка, Суспільство
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Все про:гривня (105) карантин (129) НБУ (614)

 НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус

Під час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі. Банки сьогодні є доволі стійкими, високоліквідними і капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

"Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі", - наголосили в пресслужбі НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні резерви України перевищують $26 млрд і НБУ готовий продовжувати інтервенції з продажу валюти, - пресслужба

НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180902
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем вообще пользоваться наличкой? сейчас даже в селах терминалы и местные жители очень довольны. Мужики пьянчужки самогона не могут купить, у самогонщиков терминалов нету, а жены за продукты карточками рассчитываются НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус - Цензор.НЕТ 6919
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Все равно будут к рукам воров липнуть(
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Угу, коронавірус тримається на повехні 3 доби, нема куди гроші витрачати?
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ширіцца, растьот заболєванійє
йєслі хілий - випєй ҐРОҐ !
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готов пойти в команду дезинфекторов в хранилище...... ... всё будет стерильно.....
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Лучше баксы положите на карантин на пару месяцев, чтобы этот дурдом успокоился.
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сдавайте деньги в хранилища, мы их обеззаразим до 0.
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Зачем вообще пользоваться наличкой? сейчас даже в селах терминалы и местные жители очень довольны. Мужики пьянчужки самогона не могут купить, у самогонщиков терминалов нету, а жены за продукты карточками рассчитываются НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус - Цензор.НЕТ 6919
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Це ви так думаєте, бо не бували в австрійських селах. Там без готівки можна лише відвідати танцюючий фонтан (тому що безкоштовний).
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по большому счету всё без контактно должно быть, и в общественном транспорте.
1. обслуживание контактных карт до 1 апреля
2. кассовые аппараты везде и в маршрутках, впервую очередь
3. Запрет спальных поездов, особенно плацкарт, и.т.д. это уже не касаемо нбу
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