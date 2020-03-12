 НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

"Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі", - наголосили в пресслужбі НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні резерви України перевищують $26 млрд і НБУ готовий продовжувати інтервенції з продажу валюти, - пресслужба