 НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.
"Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі", - наголосили в пресслужбі НБУ.
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йєслі хілий - випєй ҐРОҐ !
1. обслуживание контактных карт до 1 апреля
2. кассовые аппараты везде и в маршрутках, впервую очередь
3. Запрет спальных поездов, особенно плацкарт, и.т.д. это уже не касаемо нбу