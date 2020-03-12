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 Політика України, За кордоном
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Все про:НАТО (2322) Пристайко (407)

 Пристайко: Військовий конфлікт не є перешкодою для вступу України в НАТО

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що військовий конфлікт на Донбасі юридично не є перешкодою для вступу України в НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Офісу віцепрем'єра в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють", - цитує пресслужба слова Пристайка.

Він зазначив, що конфлікт ускладнює процес вступу України в Альянс, виснажує країну і затримує її розвиток.

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"Завдання України зараз - "вирватись" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби. Команда Президента Володимира Зеленського працює над цим кожен день.

Політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку нашої країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії на верховенства права тощо", - заявив віце-прем'єр.

"Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - упевнений Пристайко.

Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180901
 
   
 Топ коментарі
 
Это он пусть своему жиробасу Сивухе объяснит.
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Нет. Интеграция ОРДЛО под видом автономии в Украину помешает вступить Украине и в НАТО и в ЕС и вообще куда нибудь. Поетому Хуйло и Шмыга включили турборежим по признанию ОРДЛО автономией в составе Украины. Потому что автономия в составе Украины ето как сосед- алкаш с ножом, прописанный в вашей квартире и пояб*ющий вашу жену

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"это вопрос времени.."
Не затягивайте со временем, и захлопните Сивохе варежку.
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Это он пусть своему жиробасу Сивухе объяснит.
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Зря сказал, Счас тебя уволят. В зЕ команде патриотов ненавидят также там ненавитят тех кто имеет мозги и свое мнение.
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"это вопрос времени.."
Не затягивайте со временем, и захлопните Сивохе варежку.
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Они там между собой договориться не могут.Кто врёт этот или МндаВоха?
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ну припиніть вже сприймати слова сівохо, пристайко, порошенка, будь-кого, як беззаперечну істину.
почніть вже самостійно читати документи та формувати власну думку, звісно ж, з врахуванням експертної думки.
ось вам для початку Північньоатлантичний договір спробуйте знайти там що-небудь про військові конфлікти чи територіальні спори (про які так ******* патякати малороські спікери).
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Вони живуть з наших податків,то ми маємо слухати за що ми їх забезпечуємо,як то не сприймати?!
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слухати й сприймати то є дві різниці.
послухайте та, зрозумівши, що верзуть вони дурню, змінюйте.
але неможна ж заглядати їм в рота делегувавши не тільки повноваження, а й формування власної думки та підміняти їхніми висловами розширення власної освіченості.
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Це така політика для підтримки рейтингу: кожен клоун транслює месидж на певну публіку. Для електорату на півдні і сході України, який у більшості промосковський, Сивуха каже, що Україна не буде в НАТО. А електорат в центрі і на заході України Пристайко запевняє, що Україна буде в НАТО. А реальність така, що офіційні особи говорять про рух України в НАТО, бо в Конституції це записано (слава Богу Порошенко це зробив), а на ділі нічого для цього не робиться, реформи в армії по досягненню стандартів НАТО просто саботуються. З цією метою і був призначений міністром оборони Таран, який звинувачувався у державній зраді за передачу секретної інформації росіянам. А в Януковича був міністр оборони з російським громадянством. Тому перспектива звичайно зберігається, ну дуже далека, може через років 50 чи 100. Якщо Альянс на той час ще буде існувати, і якщо Україна виживе з такими преЗЕдентами.
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мнение профессионала и патриота
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дристайко, на Сході України не конфлікт, там справжня війна з ***********.
І про це потрібно говорити світу повсякчасно, не підбираючи толерантних словосполучень.
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Здесь не нужно перегибать, с середины 2016-го это именно вооруженный конфликт с боевыми действиями низкой интенсивности и малыми потерями с обеих сторон. Порошенко и его власть приложили огромные усилия, что свести начавшуюся разгораться войну именно к такому состоянию.
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інтенсивінсть буває різна: порахуйте втрати наших військових, наприклад, з початку року і порівняйте її з минулорічною і т.д..
До того ж немає класифікації, при якому рівні інтенсивності це - війна, а при якому - конфлікт. Як для мене "конфлікт" - це з цивільної термінології, а я більше звик до військової стосовно військових дій.
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НАТО НЕ НАТО , А ООН УЖЕ МОЖЕТ ЗАЙТИ С РАЗРЕШЕНИЯ !)
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Нет. Интеграция ОРДЛО под видом автономии в Украину помешает вступить Украине и в НАТО и в ЕС и вообще куда нибудь. Поетому ***** и Шмыга включили турборежим по признанию ОРДЛО автономией в составе Украины. Потому что автономия в составе Украины ето как сосед- алкаш с ножом, прописанный в вашей квартире и *****ющий вашу жену

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Можно бесконечно долго говорить про три вещи-об вступлении Украины в НАТО..Вступлении Украины в ЕС и об окончании войны на донбасе.
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Украина уже в ЕС в той степени в которой это экономически и политически возможно: Порох подписал ассоциацию.
НАТО для Украины необязательно; достаточно стратегического партнёрства с США.
Война на Донбассе закончится когда в Москве потерпит поражение та политическая сила которая эту войну начала и продолжает.
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Вже зараз перетинаючи кордон України з ЄС українці нічим не відрізняються від громадян ЄС, показав паспорт і поїхав. Економічна інтеграція теж іде, але на жаль, не так швидко як хотілось би, але йде. І якщо клоуни не повернуть Україну назад у московське стійло (думаю що їм це не вдасться, бо приклад януковича висить перед зеленським), то пройде якийсь час і вступ України в ЄС стане чисто формальною процедурою.
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Накінець від зекоманди пролунало щось сравді адекватне.
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Именно! Препятствием для вступления Украины в НАТО являются местные дебилы.
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В нас офіційно не має військового конфлікту!!! В нас якісь АТО тепер ООС це те, коли брехня та лицемірство заганяє вас в глухий кут. І ви самі не знаєте хто ви, де ви і що вам далі робити, бо щоб ви не зробили стає ще гірше.
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Малоросс, расскажи - как моментально уйти на рынки сбыта украинских товаров иные, чем в паРаше, объявив войну?
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Теперь уже истощает страну?..
Теперь уже и время на реализацию реформ необходимо, если положительных результатов турбореформ до сих пор не видно?..
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Препятствием являются СЕПАРЫ!!!! внутри страны!!!!
И корупция!!!
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"Пристайко: Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО" - и шо, НАТО будет воевать с РФ? Тогда вступайте.
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Вот четкий пример как нам украинцам врут от президента Украины его РНБО и сдают Украину путину хла. Там в РНБО одни свинособаки путина хла как сивохо - алкаш.
А медвечук вообще в в паРашенской дупе расказывал как Украина нарушает минские вво всем виновата Украина. сдают твари Украину путину хлу. и СБУ зеленого молчит.
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Рибята-октябрята!
Если вы произнесёте вслух "мир на Донбассе нам нужен для вступления а НАТО!" - как вы думаете, Путин вам мир усторит?
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