 Пристайко: Військовий конфлікт не є перешкодою для вступу України в НАТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу віцепрем'єра в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють", - цитує пресслужба слова Пристайка.
Він зазначив, що конфлікт ускладнює процес вступу України в Альянс, виснажує країну і затримує її розвиток.
"Завдання України зараз - "вирватись" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби. Команда Президента Володимира Зеленського працює над цим кожен день.
Політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку нашої країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії на верховенства права тощо", - заявив віце-прем'єр.
"Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - упевнений Пристайко.
Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
Не затягивайте со временем, и захлопните Сивохе варежку.
почніть вже самостійно читати документи та формувати власну думку, звісно ж, з врахуванням експертної думки.
ось вам для початку Північньоатлантичний договір спробуйте знайти там що-небудь про військові конфлікти чи територіальні спори (про які так ******* патякати малороські спікери).
послухайте та, зрозумівши, що верзуть вони дурню, змінюйте.
але неможна ж заглядати їм в рота делегувавши не тільки повноваження, а й формування власної думки та підміняти їхніми висловами розширення власної освіченості.
І про це потрібно говорити світу повсякчасно, не підбираючи толерантних словосполучень.
До того ж немає класифікації, при якому рівні інтенсивності це - війна, а при якому - конфлікт. Як для мене "конфлікт" - це з цивільної термінології, а я більше звик до військової стосовно військових дій.
НАТО для Украины необязательно; достаточно стратегического партнёрства с США.
Война на Донбассе закончится когда в Москве потерпит поражение та политическая сила которая эту войну начала и продолжает.
Теперь уже и время на реализацию реформ необходимо, если положительных результатов турбореформ до сих пор не видно?..
И корупция!!!
А медвечук вообще в в паРашенской дупе расказывал как Украина нарушает минские вво всем виновата Украина. сдают твари Украину путину хлу. и СБУ зеленого молчит.
Если вы произнесёте вслух "мир на Донбассе нам нужен для вступления а НАТО!" - как вы думаете, Путин вам мир усторит?