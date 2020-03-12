EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4329  90
Матеріали за темою:
Все про:Путін (16425) Яценюк (2267) Донбас (15515) Козак Дмитро (9)

 "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську

Новий план Путіна полягає в тому, щоб змусити Україну остаточно легітимізувати російських бойовиків на Донбасі і перетворити мирне врегулювання на безкінечний процес шантажу і тиску з боку самих росіян та їхніх ставлеників.

Таке переконання висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 рр., лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"За підсумками зустрічей у Мінську Дмітрій Козак, емісар президента Путіна для переговорів з Україною, анонсує появу нового переговорного механізму. Такий новий "діалоговий майданчик", каже він, включатиме представників Нормандського формату і "сторони конфлікту", - зазначив Арсеній Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак і Козак на засіданні ТКГ у Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

"Нормандський формат уже включає реальні сторони конфлікту: Україну як державу, що зазнала агресії, Німеччину і Францію як посередників урегулювання і Росію як агресора проти України і порушника цивілізованого міжнародного устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк наголосив, що діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не його маріонетками: "Інакше цей процес не матиме кінця".

"Судячи зі слів Дмітрія Козака, новий план Путіна полягає в тому, щоб змусити Україну остаточно легітимізувати російських бойовиків на Донбасі і перетворити мирне врегулювання на безкінечний процес шантажу і тиску з боку самих росіян і їхніх ставлеників", - зазначив лідер "Народного фронту".

На його думку, згода офіційного Києва на таку пропозицію означатиме провал мирних намірів Президента Володимира Зеленського.

"Унаслідок такої згоди миру не буде. Буде черговий і ще більш виснажливий процес встановлення контролю над Україною та главою держави", - написав Арсеній Яценюк.

Також читайте: Конкретне рішення щодо обміну утримуваними особами може бути знайдено до 25 березня, - заступник глави АП РФ Козак

"Ми хочемо справжнього миру і вимагаємо від Росії виконання всіх її зобов’язань. Ігри з "новими ініціативами" нехай вони залишать при собі. Шахраїв треба вчасно зупиняти", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180894
 
   
 Топ коментарі
 
План не новый. Но с Порохом это не прошло. А вот Скоморох встал в позу "чего изволите и с какой стороны". Он понимает в этом вопросе. И потому все идет так, как идет: раком.
 показати весь коментар
 
Це було ясно з самого початку.
 показати весь коментар
 
Украина должна воевать.Без войны Украина не будет независимой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все знают планы путина, другое дело как под эти планы ложится зеленая власть и Яйценюк как противостоит этому. Пока что не очень.
 показати весь коментар
 
 
А план пуйла насчет раисси? Его мало кто знает)=
"Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 951
 показати весь коментар
 
 
а ты ему сильно противостоишь????? А??? почему Яценюк должен костьми ложиться за страну, а такие как ты будут за клованов и всяких хламидий голосовать? Я хренею а тутошних диванных экспердов, которые воняют на весь эфир , кто-то им должен ценой своей жизни спасать страну под недовольство таких ларис с дивана, ни хрена никогда не делающих, но постоянно недовольных
 показати весь коментар
 
І тому ти був одним з тих, хто валив Петра? "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 4392
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С х.ом всё давно понятно.
А какой твой новый план? Скотыняка!!!
Кассы мало украл? Опять к кормыту тянет???
 показати весь коментар
 
 
А ну давай, кацапсина, конкретно где что он украл? Только не фейковые статьи пропагандонов, а реальны вещи. Где, когда по какой статье было предьявлено обвинение и каков вердикт суда. Бла-бла-бла кацапсячее не принимается.
 показати весь коментар
 
 
Сеня с дуба рухнул?
Эту хрень ***** пытается втюхать с первого Минска!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так они даже Закон приняли "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Даунбаса", где это все прописано.
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, что в законе написано насчёт того - когда он вступит в силу?
 показати весь коментар
 
 
План не новый. Но с Порохом это не прошло. А вот Скоморох встал в позу "чего изволите и с какой стороны". Он понимает в этом вопросе. И потому все идет так, как идет: раком.
 показати весь коментар
 
 
Ні, це не Порох про_бав владу, це, ти *****, про_бав Україну, бо валив Петра як тільки міг.
 показати весь коментар
 
 
А мог навпаки встромити кол в сраку, як це зробив Ердоган
"Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 4618
 показати весь коментар
 
 
План старый, давний..
Хреново, шо зе - новый и глупый.
 показати весь коментар
 
 
"През не згоду всі пропали, самі себе звоєвали". Дума Івана Мазепи 1686 рік. Руїна.
 показати весь коментар
 
Этого и наш презЕдент хочет,у них полное взаимопонимание
 показати весь коментар
 
 
Зелена гнида спробує продати Україну. Але не вийде.
 показати весь коментар
 
 
Украина должна воевать.Без войны Украина не будет независимой.
 показати весь коментар
 
 
Членомкомандуючий війну вже закінчив.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кролик, лучше расскажи, как ты первый лярд сделал и куда спрятал?
 показати весь коментар
 
 
Тебе, ворюге зеленому, расскажи!Через день останешься без штанов!
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, из заднего прохода методичку достал, если уже всем известно, кроме зебозрады, что блогер извинился за распространение фейка про миллиард?
 показати весь коментар
 
 
А ты знаешь? Тогда поделись где чего и как?
 показати весь коментар
 
Ты лучше, Витёк,расскажи,когда ты от шизы излечишься и тебя выпишут из психушки?
 показати весь коментар
 
***** даже уже не ЗЕлупу давит. ***** решил что намного проще теперь все пропихнуть через министерство которых пропихнул Мертвечук и Ахметов. Поетому даже предложил следующие переговоры в Парыже провести не с президентами а между парламентами 4 стран зная что те незаметно для общества и быстрее договорятся обо всем. И виновных будет труднее найти
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мы расею не боимся, нас всех защитит СТЕНА Яценюка.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перший пішов. "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 5180
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чем тебя стена не устраивает, что засцал кацапчик.
 показати весь коментар
 
 
Васілек здристні в уральські рудники.
 показати весь коментар
 
 
Конечно, ехай к своему *****. Он у вас теперь почти боХ, амператор.
 показати весь коментар
 
Тебе,кацапуру кислоокого,захистить тільки великий Уральський хребет!
 показати весь коментар
 
 
Тамь уже Зелупа ничего не решает. После смены правительства Украиной правят рыгы и Беня с Ахметовым
 показати весь коментар
 
 
Тайная Канцеллярия Кремля(ТКК) уже и подставному Путину готовит замену.Они уже открыто ставят на пост, как г.в соцсетях ИндоПэриджана, полуарабохая Мишустяна,который 0 в экономике,зато бабки собирал в налоговой.Для этого его туда и воткнули.А все молчат,что на такой пост- с незнанием экономики.Прямо второй бездарь примаков-примакян-примат -выдуманный экономист и предатель-гнида-убийца людей,стоящих в пикете перед зданием ЦК в Баку в ночь 20 января.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ооооо впiзнав! Вiн паркан будував!!!!! Сеня, яйценюх!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яйценюх похоже забыл что и при нем велись переговоры с представителями ОРДЛО в Минске.
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, когда это орки были на переговорах в качестве представителей чего-то?
Присутствовать не означает иметь статус представителя.
 показати весь коментар
 
 
"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", - написал Арсений Яценюк.-"контролируемы зеленых слуг" рашист купил украинским изберателям во времья выборов..,
 показати весь коментар
 
 
Какой нахрен план, Кролик совсем там в Израиле уже берега попутал? Эту идею Пуйло уже давным давно пытается впарить Украине, а Кролик только сейчас созрел и прозрел.
НЕУЖЕЛИ ЕВРЕИ ВСЕ ТАКИЕ ДАУНЫ И ДЕБИЛЫ? "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 339
 показати весь коментар
 
 
Відповідь на Ваше питання можуть дати справжні етнічні українці, наприклад - В.зеленський, Коломойський, Дубінський чи на худий кінець Дубілєт.
 показати весь коментар
 
 
там ще є етнічні Шефір радєцкій шмигаль - а от разумкова надо срочно менять он израилю всю картинку портит своим несемитским лицом
 показати весь коментар
 
Новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских террористов на Донбассе

Слово "окончательно" говорит, что этот процесс таки запущен с первого Минска
 показати весь коментар
 
 
Этот процесс запущен в Омане...когда осел с резидентом встретился...
 показати весь коментар
 
 
Любимое занятие - проповедовать и поучать. Где твоя партия, Сеня? Вспоминаю, как этот деятель орал: "Юля!" и лицемерно скалился. Фу, гадость...
 показати весь коментар
 
 
The Guardian зло поглумилась над Зеленским
Политика 12-мар, 01:359 370 0

В рекламном приложении к газете «Гардиан» вышла статья о Зеленском под названием «Случайный президент».

Первое впечатление после прочтения - это имиджевая катастрофа.

Как его пресс-служба могла допустить выход такого материала?

Там же Зеленского не просто разбирают на части - его размазывают на атомы.

Статья - откровенно издевательская.

Авторских комментариев в ней гораздо больше, чем прямой речи Зе, они чувствительные и брезгливые.

Вчитайтесь: "Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинный, запутанный и во многом бессмысленный ответ по мощной поддержке США, которую он испытывает, в частности, со стороны президента".

Очень подробно, с садистским наслаждением, описывается карьера Зеленского-комика.

Затем вываливаются не менее неприятные подробности избирательной кампании - в частности, проведение дебатов по сценарию Зеленского.
Журналист не преминул отметить, что Порошенко на сцене выключили микрофон.

Скандал с американской помощью и унизительные подробности взаимодействия Трампа и Зеленского. Использовано именно это слово - humiliation.

Кумовство и назначения друзей на высшие государственные должности.

Экскурс в историю российско-украинской войны. Намек на то, что Зеленский готов вести переговоры с Путиным несмотря на 14 000 убитых украинцев. Короткие цитаты Зеленского сопровождаются сокрушительными комментариями. ("Его вспыльчивость нивелируется отсутствием конкретики. В таких случаях Зеленский звучит почти как Трамп").

Достается и пресс-секретарше, которая постоянно вмешивается в разговор, подсказывает, дает мимические сигналы своему визави, но это не помогает.

На многие вопросы Зеленский отвечает "я не знаю" или просто смеется.

А вот там, где действительно было бы лучше отморозиться, Зеленский вдруг начинает активно разглагольствовать, вгоняя присутствующих в состояние паники.

Так, давая интервью британскому журналисту и британскому изданию, он умудрился обхамить Великобританию, критикуя Брекзит и законное и формально оформленное волеизъявления британских граждан.

Он сравнил англичан с пьяным гостем, который оставляет вечеринку, а потом скребется под дверью и просится обратно.
Уровень метафоры чувствуете?

Украину он сравнивает с дырявым лодкой.А себя - с моряком, который затыкает дыры руками, ногами, головой ... Ну и так далее, вы поняли.

Статья построена так, что Зеленский не выглядит милым или смешным.

Под конец трезвому читателю делается страшно: послушайте, он же маньяк.

Неадекватен, неуправляемый человек, которому окончательно снесло крышу от должности, которая в разы превышает его природные возможности.

Перед нами предстает опасный психопат, который откровенно сожалеет о том, что у него нет полномочий, чтобы вешать людей.

Мы не знаем, кто оплатил этот материал.

Если это сделал Офис президента - это политическое самоубийство.

Если это сделал кто-то из соперников Зе - это политическое киллерство.

Ясно одно - с живыми политиками такого не делают.

Так готовят к утилизации списанный материал ..

Тамара Дуда
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
аваков кореша в премьеры двигает
 показати весь коментар
 
Вот тут я с ним согласен на 100%
Зе власть предательски сдает и продает Украину
 показати весь коментар
 
 
Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я не сдох! Я живой! А можно же ж уже ж баллотироваться? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться?»
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, у тебя великолепный слух, если ты из жопы, в которую Зелемойский впихнул Украину, что-то слышишь.
 показати весь коментар
 
 
Я знал, что тебе дебилу, понравится. Иди спасай бульбу - колорадских жуков собирай, придурок.
 показати весь коментар
 
Майор не майори тут пі..уй бурятов повчати.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
У Сени денежки кончаются.
 показати весь коментар
 
 
Жизнь в Майами дорогая. Прожил с семьёю там два годика, денюжка кончилась, а кушать хочется, значит пора на заработки в Украину, потому как в штатах он нахрен никому не нужен.
 показати весь коментар
 
 
в рашки інші вже проблеми..
не когось змусити )))

долар вже по 74,5,нафта Urals нижче критичних 32,5


"Министр энергетики РФ Новак сообщил о попытках связаться с членами ОПЕК и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получила поддержки



"Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 8998 "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 1160

 показати весь коментар
 
я от не розумію..

на кого з майбутніх президентів ставить Сорос ?

На ЯЦЕнюка,на Сєнцова ?

бо Славко "Співак",здається "злився" )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
куля в лоб потатился
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 3427-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
 показати весь коментар
 
 
Почему последнее время так много кругом кролика?!
Шо скоро выборы?
 показати весь коментар
 
Интересное наблюдение , - чем больше кролика на цензоре , тем больше тут кацапсячьей ботвы .. "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 6043 ...Хоть и до выборов ещё далеко . Совпадение , не думаю . !
 показати весь коментар
 
Уже договорились вести прямые переговоры с "представителями Донбасса". Прощайте санкции, да здравствует вхождение Украины в состав ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
Это уже только нелоху непонятно. То есть даже и лоху понятно
 показати весь коментар
 
Пять лет вопили о геноциде.
Допросились. Получите его от путина-ермака-зеленского.
Пропускньіе пунктьі за западньіх границах закрьівают, зато откроют новьіе с гнойниками лугандона и домбабвэ, а значит и с рашей, которая УЖЕ начала забрасьівать больньіх короновирусом в ордло.
 показати весь коментар
 
 
Новый план Яценюка - 3,14здеть без умолку, чтобы никто про 10млн долларов, вложенных в ОВГЗ, не спрашивал. "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 9909
 показати весь коментар
 
"Результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник, 11 марта, с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака стала договоренность о создании Консультативного совета.В ОП сообщили, что участники переговоров договорились подписать решение ТКГ о создании Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей саммита нормандской четверки. В состав совета планируют включить членов политической подгруппы ТКГ.Чем именно будет заниматься совет и какие задачи перед ним будут стоять, на Банковой не уточнили" "ZN"Т.е. решение принято и будет воплощено, на саммите лишь поставят в известность Францию, Германию.Такой вариант вполне устроит Европу, типа," что хотите то и делайте в Минске, может и договоритесь,а мы будем наблюдать", но за стол переговоров с представителями непризнанных международным сообществом вряд ли сядут
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору