 "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську

Таке переконання висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 рр., лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"За підсумками зустрічей у Мінську Дмітрій Козак, емісар президента Путіна для переговорів з Україною, анонсує появу нового переговорного механізму. Такий новий "діалоговий майданчик", каже він, включатиме представників Нормандського формату і "сторони конфлікту", - зазначив Арсеній Яценюк.
"Нормандський формат уже включає реальні сторони конфлікту: Україну як державу, що зазнала агресії, Німеччину і Францію як посередників урегулювання і Росію як агресора проти України і порушника цивілізованого міжнародного устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Арсеній Яценюк наголосив, що діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не його маріонетками: "Інакше цей процес не матиме кінця".
"Судячи зі слів Дмітрія Козака, новий план Путіна полягає в тому, щоб змусити Україну остаточно легітимізувати російських бойовиків на Донбасі і перетворити мирне врегулювання на безкінечний процес шантажу і тиску з боку самих росіян і їхніх ставлеників", - зазначив лідер "Народного фронту".
На його думку, згода офіційного Києва на таку пропозицію означатиме провал мирних намірів Президента Володимира Зеленського.
"Унаслідок такої згоди миру не буде. Буде черговий і ще більш виснажливий процес встановлення контролю над Україною та главою держави", - написав Арсеній Яценюк.
"Ми хочемо справжнього миру і вимагаємо від Росії виконання всіх її зобов’язань. Ігри з "новими ініціативами" нехай вони залишать при собі. Шахраїв треба вчасно зупиняти", - підкреслив лідер "Народного фронту".
А какой твой новый план? Скотыняка!!!
Кассы мало украл? Опять к кормыту тянет???
Эту хрень ***** пытается втюхать с первого Минска!
Хреново, шо зе - новый и глупый.
Присутствовать не означает иметь статус представителя.
НЕУЖЕЛИ ЕВРЕИ ВСЕ ТАКИЕ ДАУНЫ И ДЕБИЛЫ?
Слово "окончательно" говорит, что этот процесс таки запущен с первого Минска
Политика 12-мар, 01:359 370 0
В рекламном приложении к газете «Гардиан» вышла статья о Зеленском под названием «Случайный президент».
Первое впечатление после прочтения - это имиджевая катастрофа.
Как его пресс-служба могла допустить выход такого материала?
Там же Зеленского не просто разбирают на части - его размазывают на атомы.
Статья - откровенно издевательская.
Авторских комментариев в ней гораздо больше, чем прямой речи Зе, они чувствительные и брезгливые.
Вчитайтесь: "Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинный, запутанный и во многом бессмысленный ответ по мощной поддержке США, которую он испытывает, в частности, со стороны президента".
Очень подробно, с садистским наслаждением, описывается карьера Зеленского-комика.
Затем вываливаются не менее неприятные подробности избирательной кампании - в частности, проведение дебатов по сценарию Зеленского.
Журналист не преминул отметить, что Порошенко на сцене выключили микрофон.
Скандал с американской помощью и унизительные подробности взаимодействия Трампа и Зеленского. Использовано именно это слово - humiliation.
Кумовство и назначения друзей на высшие государственные должности.
Экскурс в историю российско-украинской войны. Намек на то, что Зеленский готов вести переговоры с Путиным несмотря на 14 000 убитых украинцев. Короткие цитаты Зеленского сопровождаются сокрушительными комментариями. ("Его вспыльчивость нивелируется отсутствием конкретики. В таких случаях Зеленский звучит почти как Трамп").
Достается и пресс-секретарше, которая постоянно вмешивается в разговор, подсказывает, дает мимические сигналы своему визави, но это не помогает.
На многие вопросы Зеленский отвечает "я не знаю" или просто смеется.
А вот там, где действительно было бы лучше отморозиться, Зеленский вдруг начинает активно разглагольствовать, вгоняя присутствующих в состояние паники.
Так, давая интервью британскому журналисту и британскому изданию, он умудрился обхамить Великобританию, критикуя Брекзит и законное и формально оформленное волеизъявления британских граждан.
Он сравнил англичан с пьяным гостем, который оставляет вечеринку, а потом скребется под дверью и просится обратно.
Уровень метафоры чувствуете?
Украину он сравнивает с дырявым лодкой.А себя - с моряком, который затыкает дыры руками, ногами, головой ... Ну и так далее, вы поняли.
Статья построена так, что Зеленский не выглядит милым или смешным.
Под конец трезвому читателю делается страшно: послушайте, он же маньяк.
Неадекватен, неуправляемый человек, которому окончательно снесло крышу от должности, которая в разы превышает его природные возможности.
Перед нами предстает опасный психопат, который откровенно сожалеет о том, что у него нет полномочий, чтобы вешать людей.
Мы не знаем, кто оплатил этот материал.
Если это сделал Офис президента - это политическое самоубийство.
Если это сделал кто-то из соперников Зе - это политическое киллерство.
Ясно одно - с живыми политиками такого не делают.
Так готовят к утилизации списанный материал ..
Тамара Дуда
Зе власть предательски сдает и продает Украину
«Люди! Я не сдох! Я живой! А можно же ж уже ж баллотироваться? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться?»
не когось змусити )))
долар вже по 74,5,нафта Urals нижче критичних 32,5
"Министр энергетики РФ Новак сообщил о попытках связаться с членами ОПЕК и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получила поддержки
на кого з майбутніх президентів ставить Сорос ?
На ЯЦЕнюка,на Сєнцова ?
бо Славко "Співак",здається "злився" )))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
Шо скоро выборы?
Допросились. Получите его от путина-ермака-зеленского.
Пропускньіе пунктьі за западньіх границах закрьівают, зато откроют новьіе с гнойниками лугандона и домбабвэ, а значит и с рашей, которая УЖЕ начала забрасьівать больньіх короновирусом в ордло.