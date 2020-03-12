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Все про:Греція (181) COVID-19 (709)

 У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Греції померла перша людина, заражена коронавірусною інфекцією.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Жертвою хвороби став 66-річний чоловік, який повернувся наприкінці лютого з релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що в померлого були проблеми зі здоров'ям. До вечора середи в Греції зареєстрували 99 випадків інфікування коронавірусом.

Станом на ранок 12 березня від нового типу коронавірусу у світі померло 4637 осіб; зареєстровано 126 254 випадки інфікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180892
 
 
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Всё когда-то бывает впервые как сказал своей жене человек, заболевший чумой© Дж.К.Джером.
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Всі хворі можуть врятуватись лише в монастирях МП на Афоні.
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Да и х*** с ним. Какая разница. Меньше с кацапами нужно было сосаться
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Да, как говорил адмирал Ямамото - Дахусим..... правда обосрался
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пандемией.\\\\\\\\\\\

б*же, за что им это?
Зевс, помоги! или не Ты бох, а Один? В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 7028
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у них там зюзька за бога вже 2000років
а храм Зевса православнуті тоді ж спалили і розвалили.
не чули?
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ммм, нє, то храм Артеміди в ефесі спалив такий собі шоб "прославитись"..... важко згадати... Герострат.
За це його засудили "шоб його забули". І всі з тих пір такі: А чув хто спалив храм?
- так, Герострат, але його не можна пам.ятати
- А ок, тоді я Герострата ім.я не скажу нікому
(так ми й взнали про того шо мав би бути забутим)
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Не понял, он поехал больной или вернулся больной.
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