 У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Жертвою хвороби став 66-річний чоловік, який повернувся наприкінці лютого з релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що в померлого були проблеми зі здоров'ям. До вечора середи в Греції зареєстрували 99 випадків інфікування коронавірусом.

Станом на ранок 12 березня від нового типу коронавірусу у світі померло 4637 осіб; зареєстровано 126 254 випадки інфікування.

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