 У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Жертвою хвороби став 66-річний чоловік, який повернувся наприкінці лютого з релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що в померлого були проблеми зі здоров'ям. До вечора середи в Греції зареєстрували 99 випадків інфікування коронавірусом.
Станом на ранок 12 березня від нового типу коронавірусу у світі померло 4637 осіб; зареєстровано 126 254 випадки інфікування.
б*же, за что им это?
Зевс, помоги! или не Ты бох, а Один?
а храм Зевса православнуті тоді ж спалили і розвалили.
не чули?
За це його засудили "шоб його забули". І всі з тих пір такі: А чув хто спалив храм?
- так, Герострат, але його не можна пам.ятати
- А ок, тоді я Герострата ім.я не скажу нікому
(так ми й взнали про того шо мав би бути забутим)