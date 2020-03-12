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 Політика України
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Все про:Інститут нацпам'яті (161) історія (721) Дробович (24)

 Дробович хоче, щоб Інститут нацпам'яті наділили слідчими функціями: "У деяких питаннях це може бути дуже корисно"

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що є необхідність у розширенні повноважень відомства в майбутньому.

"У межах наших повноважень ми робили і робимо все необхідне", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за його словами, є необхідність у розширенні повноважень Інституту нацпам'яті. "Мені здається, що є така необхідність. Але розширення повноважень передбачає збільшення кількості співробітників, поліпшення умов праці, відповідно це потрібно обґрунтовувати, тому що держава і громадяни мають розуміти, чому це робиться. Тут ми маємо заслужити цю довіру ще більше і тоді, спираючись на цю довіру, просити про це", - заявив голова відомства.

Зокрема, він зазначив, що Інститут може виконувати більше функцій, пов'язаних зі збереженням місць пам'яті, а також із формуванням освітнього контенту та змісту освіти.

"Повноваження з розслідування якихось старих злочинів. Наприклад, польський Інститут національної пам'яті має слідчі функції. Знову ж таки, я не бачу такої необхідності прямо зараз, але якщо говорити про розширення, то ось куди можна рухатися", - додав Дробович.

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Він пояснив, що в штаті польського Інституту нацпам'яті є люди, які мають право досудового слідства, і "в деяких питаннях це може бути дуже корисно".

Крім того, голова Інституту зазначив, що було б доцільно створити у відомстві окремий підрозділ, який займався б координацією всіх комісій із реабілітації.

"Є ще військові злочини, які нині відбуваються на окупованих територіях Донбасу та Криму. Інститут вже частково документує ці речі, а також дуже багато документують громадські активісти. В принципі УІНП міг би стати такою точкою збору, де були б архіви і бази даних не лише про злочини, які фактично вже визнані злочинами, а й щодо тих фактів, які можуть бути витлумачені в міжнародних юрисдикціях як системні та комплексні злочини Росії як країни окупанта. Ми могли б берегти пам'ять про цю війну, проводити базові розслідування або мати повноваження на слідчі дії", - наголосив Дробович.

Він зазначив, що для цього потрібне створення спеціального офісу при Інституті, який би це робив.

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"І це не була б якась абстрактна пам'ять, а дуже конкретні речі, які мали б судову перспективу. Інститут міг би цим займатися, але явно не з тими обмеженими умовами в плані приміщення і штату, які ми маємо наразі. Але з відповідним розширенням штату ми могли б виконувати ці функції, оскільки маємо таку експертизу", - констатував Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180891
 
 
 Топ коментарі
 
Да-да, расширить и углубить, еще и финансирование добавить, и носки подороже. А на выходе - 0, 0. Тут впору заниматься настоящим, а не прошлым, ибо будущего у многих может и не быть.
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Расширяясь смотри не лопни..
Аппетиты у всех зеленых, как у гиен.
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А заяву в полицию написать - корона свалится? Придурок, еще право на оперативно-розыскную деятельность попроси.
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Да-да, расширить и углубить, еще и финансирование добавить, и носки подороже. А на выходе - 0, 0. Тут впору заниматься настоящим, а не прошлым, ибо будущего у многих может и не быть.
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ЧИ Й НЕ СКОТИНЯКА, А? ПЛЮЄ В ДУШУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ, І ПРАГЕ ЩЕ Й СУДИТИ.
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Правильно он говорит, чего вы напали на человека? Не все зеленые идиоты.Всречаются и нормальные люди.
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Лариса fb3d953c А что правильно, Лариса? У нас не могут расследовать, куда и кто упер маски и перепродал. Наплодили бездельников, с огромными зарплатами и премиями, а толку- 0. И этот туда же - расследовать.
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Расширяясь смотри не лопни..
Аппетиты у всех зеленых, как у гиен.
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І прокурор і суддя в одному іудейському лиці... Примайтеся бандерюги. Буде вам аутодафе.
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Эти гниды уже лопаются от переедания. Такого при Януковиче не было.
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А заяву в полицию написать - корона свалится? Придурок, еще право на оперативно-розыскную деятельность попроси.
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Ви вже всі існуючі можливості вичерпали, всі архіви перелопатили? Завершили співпрацю з закордонними архівами, діаспорою і зібрали всі вже існуючі документи та опрацювали їх? Тоді, звісно, треба нові функції та розширення штату: не всі ще кварталівці пристроєні та й риги не всі ще повернулися до ричагів маніпулювання історією та думкою суспільства.
Чомусь Вятровичу вистачало і наявного штату, і функцій, а ось вам, чомусь ні...
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завтра цей мракобіс буде вимагати свого суду і тюрми.
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І розстрільну функцію теж! Я готовий записатися в мовний патруль! Дайте мені мешінгевер!!! Дробович хочет, чтобы Институту нацпамяти дали следственные функции: "В некоторых вопросах это может быть весьма полезно" - Цензор.НЕТ 4405
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краще - штурмгвер))
І починати саме з цих дробовичів
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Лучше сразу свой спецназ, который будет ватных совков е.ашить
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верно(правильно).
правда шоб не получилось как с Луценко и Гробошапкой
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