 Туреччина відклала початок туристичного сезону через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УкрІнформ", рішення прийнято за результатами наради на рівні кількох міністерств.

"Ми рекомендуємо туроператорам перенести початок курортного сезону на кінець квітня. З нашої точки зору це має сенс. У цьому контексті, порівняно з минулим роком, вирішили, що було б набагато доцільніше прийняти менше туристів, а не приваблювати туристичні потоки", - повідомив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Міністр торгівлі Рухсар Пекджан повідомила про те, що всі міжнародні виставки, які були заплановані до проведення після 16 березня, будуть перенесені на кінець квітня. За її словами, буде здійснено низку заходів для уникнення ажіотажу та накручування цін на засоби захисту, зокрема медичні маски.

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Міністр охорони здоров’я запевнив, що в країні проведено всі заходи для протидії поширенню коронавірусу та лікування хворих.

"Наше міністерство завершило підготовку до протистояння коронавірусу. Один або кілька випадків не варто розглядати як епідемію", - сказав Фахреттін Коджа.

Нагадаємо, 10 березня перший випадок COVID-19 підтвердили в Туреччині.