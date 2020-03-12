 Туреччина відклала початок туристичного сезону через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УкрІнформ", рішення прийнято за результатами наради на рівні кількох міністерств.
"Ми рекомендуємо туроператорам перенести початок курортного сезону на кінець квітня. З нашої точки зору це має сенс. У цьому контексті, порівняно з минулим роком, вирішили, що було б набагато доцільніше прийняти менше туристів, а не приваблювати туристичні потоки", - повідомив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой.
Міністр торгівлі Рухсар Пекджан повідомила про те, що всі міжнародні виставки, які були заплановані до проведення після 16 березня, будуть перенесені на кінець квітня. За її словами, буде здійснено низку заходів для уникнення ажіотажу та накручування цін на засоби захисту, зокрема медичні маски.
Міністр охорони здоров’я запевнив, що в країні проведено всі заходи для протидії поширенню коронавірусу та лікування хворих.
"Наше міністерство завершило підготовку до протистояння коронавірусу. Один або кілька випадків не варто розглядати як епідемію", - сказав Фахреттін Коджа.
Нагадаємо, 10 березня перший випадок COVID-19 підтвердили в Туреччині.
Молдавский коронавирус целиком состоит из солнца, фруктов и радостных встреч. Одна молдаванка сбежала из итальянской больницы. Захотела умереть дома, в объятиях сына. Автобусом добралась до Кишинёва, потом в родной колхоз приехала и поцеловала ребёнка. Выполнила материнский долг, так сказать.
Сын оказался экстравертом. В короткий срок перецеловал односельчан. У них на всё село одна фамилия. И теперь главврач роддома, наспех переделанного в инфекционный барак, кричит с утра:
- Мунтяну - супрастин 70 раз!.
Сестрички сразу понимают, о ком речь. Они мелом помечают окормлённых и верят только в лечебные свойства вина. В Молдавии не принято надеяться на что-то другое.
Пассажиры автобуса задали спецслужбам жару. Расползлись по деревням, прятались в сене, у всех нашлись не обнятые дети. Страна быстро поделилась на ловцов и добычу. Охотники за головами загоняют инфицированного, а потом от него убегают. В случае неосторожного успеха всех участников кладут на соседние койки.
Ещё национальная черта: ни один молдаванин не откажется от объятий и поцелуев лишь потому, что неосторожно посмотрел телевизор.
Всё вышеизложенное пересказала мне моя молдавская хозяйка гастролей. Судя по булькающему в трубке валокордину, каждое слово - правда. Желая и дальше руководить модной, современной страной, правительство запретило массовые мероприятия. Наш концерт в Кишинёве отложен. Не знаю на сколько. Пока жители не набегаются.
Всех люблю, целую сквозь монитор.
pesen-net
Синяки от маски. Они там уже с ума сходят от усталости. Еще фото в комментарии.
«Нас захлестнуло цунами»
Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост, описывающий ситуацию с COVID-19.
«Молчать сейчас - безответственно, поэтому хочу донести до людей то, что мы переживаем в Бергамо.
Я понимаю, что не нужно паниковать - но крайне тревожно, когда я вижу, что граждане продолжают собираться вместе и жалуются, что теперь не могут, например, сходить в спортзал.
Я также понимаю размер возможного экономического ущерба (от мер против коронавируса - «МК»). Но хочу подчеркнуть важность возможного ущерба для здоровья граждан всей страны.
С долей изумления я наблюдал за реорганизацией всей нашей больницы на прошлой неделе, когда враг (коронавирус - «МК») еще не был так силен. Палаты освобождали для новых пациентов, реанимацию расширяли. Приемное отделение переоборудовали для снижения распространения инфекции В опустевших коридорах установилась сюрреалистическая тишина. Мы будто готовились к войне, еще не понимая, какой жестокой она может быть.
Еще неделю назад, дежуря в ночной смене, я ждал результатов первого теста на коронавирус нашего первого «подозреваемого» пациента.
Сейчас ситуация стала драматической - других слов нет. Война в разгаре, сражения идут и днем, и ночью.
Пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим. За два года работы в Бергамо я такого не видел. И это совсем не похоже на грипп.
Те, кто к нам обращается, следовали всем указаниям Минздрава - оставались дома с повышенной температурой неделю или десять дней, но у них затруднилось дыхание, им нужен кислород.
Лекарства, которые применяют при борьбе с коронавирусом, немногочисленны. Давайте посмотрим правде в глаза: все зависит только от нашего организма - одна надежда на то, что он справится самостоятельно. Мы можем поместить человека в реанимацию, только когда он перестает справляться сам. Коронавирус недостаточно изучен, терапия, которая применяется против него - сугубо экспериментальная.
Да, в начале эпидемии заболевшие надеялись отсидеться дома - но теперь необходимость госпитализации стала острой. Все табло с именами пациентов мигают красным, и у всех один диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.
Грипп не мог бы стать причиной столь быстро развивающейся трагедии. Разница в том, что при классическом гриппе - не считая разницы в масштабах заражения - осложнений гораздо меньше. Они наступают, только когда вирус гриппа разрушает защитные барьеры, и бактерии, живущие в верхних отделах нашей дыхательной системы, начинают поражать наши бронхи и легкие.
COVID-19 же непосредственно поражает альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции, наступает сильная дыхательная недостаточность, и обычная кислородная терапия не работает.
Извините, но как врач я не могу сказать, что самые тяжелые пациенты - только пожилые люди с сопутствующими патологиями. Да, в нашей стране много пожилых, и трудно найти человека после 65 лет, который не принимал бы таблетки от давления или, скажем, диабета.
Но когда вы видите в реанимации молодых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (это аппарат для самых сложных случаев, который забирает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно в венозное русло пациента), то спокойствие по поводу молодежи и коронавируса улетучивается.
В соцсетях полно людей, гордящихся тем, что они «не боятся коронавируса», бравируют игнорированием мер гигиены, протестуют против ограничений - но это не меняет факта эпидемиологической катастрофы.
У нас больше нет хирургов, урологов, ортопедов - мы все теперь просто врачи, единая команда, которая должна сообща противостоять захлестнувшему нас цунами. Случаев все больше - 15, 20 новых госпитализаций в день. Результаты тестов приходят один за другим: положительный, положительный, положительный...
Отделение неотложной помощи перегружено. Поступают новые инструкции: нужно больше персонала, компьютерная программа показывает данные по обращениям - нас экстренно собирают, чтобы перенаправить в неотложку. На экране высвечиваются симптомы прибывающих пациентов, одни и те же - температура, кашель, затрудненное дыхание.
Исследования легких снова показывают одну картину: все та же двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать, кому-то - делать интубацию и помещать в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно.
В реанимации каждый аппарат ИВЛ на вес золота. Плановые операции отменяют, операционные превращают в реанимационные.
Врачи измотаны. Сверхурочные стали привычными. Больше нет смен, графиков. Медсестер я часто вижу в слезах - потому что мы не можем спасти всех больных.
Я не вижусь с семьей, с сыном, потому что боюсь их заразить. Общаюсь с ними только по интернету...
Не возмущайтесь тем, что не можете пойти в театр, музей или тренажерку. Пожалуйста, послушайте нас - постарайтесь выходить лишь по крайней необходимости. Не бегите в супермаркеты толпой скупать продукты, это хуже всего - в очередях велик риск контакта с зараженными.
Попросите ваших пожилых родных вообще не покидать дома. Найдите возможность доставить им еду.
Если у вас есть обычная маска, даже строительный респиратор - надевайте, выходя наружу. Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам, а достать их трудно. Сейчас из-за нехватки нам пришлось сократить их использование.
Несмотря на то, что у меня и многих коллег есть другие защитные средства, многие из нас уже заразились. И заразили родных. И заболевшие члены их семей сейчас находятся между жизнью и смертью.
Мы, врачи - не герои. Это наша работа. Сейчас мы просто пытаемся быть полезными.
Попробуйте быть полезными всему обществу и вы. Помните: от того, что лично вы делаете или не делаете, теперь зависит жизнь как минимум нескольких десятков человек».
https://www.mk.ru/social/2020/03/11/italyanskiy-vrach-opublikoval-dusherazdirayushhiy-post-o-koronaviruse.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=YoDRWjeZ3yk&feature=emb_logo