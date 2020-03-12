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 Справу підозрюваного в шести терактах і вибуху на День Незалежності в Києві передали до суду, - поліція

Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо члена кримінального угруповання, якому інкримінують скоєння 27 злочинів, зокрема і замаху на вбивство, вчинене 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського в Києві.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема шести терористичних актів та замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

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Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетності угруповання до трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

За інформацією поліції, фігурант переховувався від слідства та був оголошений у міждержавний розшук. Наразі його затримано та направлено до суду обвинувальний акт щодо скоєння ним на території держави низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, 24 серпня 2017 року о 14:00 невідомий на тротуарі навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6 застосував невстановлений вибуховий пристрій, вчинивши замах на умисне вбивство трьох осіб. У результаті дві жінки і чоловік зазнали тілесних ушкоджень.

Слідче управління Головного управління Національної поліції в м.Києві тоді почали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, згідно з ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, однак він відскочив від автомобіля і вибухнув, поранивши цивільних.

Поранені є родичами Героя України Валерія Чібінєєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180886
 
 
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Если задуматься то коронавирус таки должен уничтожить етот гнилой мир
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Все террористов проводивших теракты Рашка требует отпустить. Таким образом кремль официально признает что теракты в Украине ето дело рук кремля. Почему до сих пор Украина не созывает ООН и не выносит на мировую общественность что Росия- страна террорист?
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ніхто його не чіпав, аж поки на обмін затребували
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