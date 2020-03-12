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 Суспільство, За кордоном
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 Країни ЄС не знали про рішення Трампа обмежити в'їзд у США, - CNN

Європейські представники заявили, що були приголомшені новими обмеженнями на в'їзд в США громадян європейських країн, що входять до Шенгенської зони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє телеканал CNN

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, попри те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх кількох днів", - йдеться в повідомленні.

Бельгійський дипломат сказав телеканалу, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Що незрозуміло, так це виняток для Великої Британії і відсутність заходів всередині країни", - додав він.

Адміністрація Трампа повідомила послів уже після того, як президент повідомив про обмеження. Інформацію про нові заходи європейські посольства отримали з державного департаменту вже після заяви Трампа, але "поки ми не отримали відповідей на наші запитання", сказало одне з джерел телеканалу.

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Трамп у зверненні до громадян США оголосив про рішення заборонити в'їзд у країну з Європи з 13 березня.

Винятки будуть передбачені для американців, які пройшли відповідне тестування на коронавірус, а також для Великої Британії.

За останніми даними, які наводить CNN, всього в США зафіксовано 1 267 випадків зараження коронавірусом у 43 штатах і окрузі Колумбія, 38 людей померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180884
 
 
 Топ коментарі
 
Европейцы многим ошеломляются.Живут как роботы в виртуальной реальности. То они озабочены Путиным, но довольно мило с ним общаются и санкции у них мизерные для него, то их вирус озаботил, но вирусу их озабоченность до одного места и он распространяется, то теперь их Трамп озаботил,но Трампу как и вирусу на их озабоченность нас-ать.
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Теперь узнают. Непонятно чего ждет Украина.
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Всё понятно, мої маленькі європейські каченята! Логіка цього рішення не медична, а популістська. Шоу-мен трамп робить те, що повинно подобатись американським зебілам. Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN - Цензор.НЕТ 7292
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Европейцы многим ошеломляются.Живут как роботы в виртуальной реальности. То они озабочены Путиным, но довольно мило с ним общаются и санкции у них мизерные для него, то их вирус озаботил, но вирусу их озабоченность до одного места и он распространяется, то теперь их Трамп озаботил,но Трампу как и вирусу на их озабоченность нас-ать.
 показати весь коментар
 
 
Теперь узнают. Непонятно чего ждет Украина.
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Клоун. Знаете, штаты с их железобетонными институтами могут себе позволить клоуна, даже на 2 срока, это нам п*.
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Всё понятно, мої маленькі європейські каченята! Логіка цього рішення не медична, а популістська. Шоу-мен трамп робить те, що повинно подобатись американським зебілам. Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN - Цензор.НЕТ 7292
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трамп обещал вернуть производство на Родину. рыжий порожняк не гонит, останется на второй срок
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Він ще попередні обнулить, всі довбні так роблять.
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Трамп - літня людина. А цей КОВІД19 вражає саме літніх. Це нашому "піаністу" пофіг вірус, вірус його просто гидуватиме такого. А Трамп злякавсь не на жарт
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Ваша Богиня Юля теж не піонерського віку,нагадую...
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Не знали, а теперь узнали. Реальность опережает всякие прогнозы.
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привыкли в штатах скупляться?, евроватанчиги)))
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США самодостатня країна, на відміну від нас чи нафтокачки.
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Особливо обурені особи лібертаріансько-нетрадиційної орієнтації у Європі..

Це від незвички..
РАНІШЕ ЇМ У ГЕЙРОПІ БУЛО ДОЗВОЛЕНО ВСЕ...
У часи Обами їм навіть почали відкривати туалети для "середнього роду"..
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Вам не кажется что нас обманывают? От грипа умирает больше людей чем от коронавируса, но никто раньше таких мер не принимал! Никто не говорит правду, боятся "обидеть" китайских комунистов в возможной утечке биологического оружия или молчат для недопущения паники? Импотенты скажите уже правду наконец ничего вам не будет за нарушение о неразглашении информации!
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Трамп сам не знал. Он узнал уже после того, как сказал!
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