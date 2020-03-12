 Країни ЄС не знали про рішення Трампа обмежити в'їзд у США, - CNN

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє телеканал CNN
"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, попри те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх кількох днів", - йдеться в повідомленні.
Бельгійський дипломат сказав телеканалу, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".
"Що незрозуміло, так це виняток для Великої Британії і відсутність заходів всередині країни", - додав він.
Адміністрація Трампа повідомила послів уже після того, як президент повідомив про обмеження. Інформацію про нові заходи європейські посольства отримали з державного департаменту вже після заяви Трампа, але "поки ми не отримали відповідей на наші запитання", сказало одне з джерел телеканалу.
Трамп у зверненні до громадян США оголосив про рішення заборонити в'їзд у країну з Європи з 13 березня.
Винятки будуть передбачені для американців, які пройшли відповідне тестування на коронавірус, а також для Великої Британії.
За останніми даними, які наводить CNN, всього в США зафіксовано 1 267 випадків зараження коронавірусом у 43 штатах і окрузі Колумбія, 38 людей померли.
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