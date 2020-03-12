 Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз активно обговорюються проєкти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Відповідно, я думаю, що імплементація законодавства про декомунізацію повинна теж мати якийсь перехідний режим", - зазначив Дробович.

За його словами, влада повинна мати напрацьовані рішення та рекомендації, як працювати з публічним простором на тих територіях.

"Очевидно, що найбільш відверті елементи комуністичної пропаганди найближчим часом після деокупації повинні бути вилучені з публічного простору. Але все одно, у нас мають бути розроблені такі механізми, щоб це було цивілізовано, зрозуміло правильно проговорено з суспільством. Ми не можемо це робити без відповідної дискусії, інакше це може привести до суспільного вибуху", - підкреслив Дробович.

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Що стосується закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборони пропаганди їхньої символіки" в цілому, він зазначив, що "це хороший і якісний закон, і його достатньо, щоб виконувати норми".