 Індія на місяць призупинила дію всіх туристичних віз через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Xinhua у четвер, 12 березня.

Обмеження стосуються всіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проєктних. Візи будуть заморожені до 15 квітня. Рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року.

"Кожен іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію", - сказано в публікації.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заборонив в'їзд з Європи до США на 30 днів. Обмеження набудуть чинності з 13 березня. Також американський лідер анонсував податкові послаблення для громадян і підприємств країни, які постраждали від COVID-19.