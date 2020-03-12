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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Індія (52) туризм (381) COVID-19 (709)

 Індія на місяць призупинила дію всіх туристичних віз через коронавірус

З метою профілактики поширення коронавірусу Індія призупинила на місяць всі туристичні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Xinhua у четвер, 12 березня.

Обмеження стосуються всіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проєктних. Візи будуть заморожені до 15 квітня. Рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року.

"Кожен іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію", - сказано в публікації.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заборонив в'їзд з Європи до США на 30 днів. Обмеження набудуть чинності з 13 березня. Також американський лідер анонсував податкові послаблення для громадян і підприємств країни, які постраждали від COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180880
 
 
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менше недолугих туристів захворіє дизентерією та іншими кишково -паразитними хворобами.
Індія може хоч назавжди закрити границі -менше зарази в світі буде.
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а не могла Индия все ето сделать на месяц раньше?
у меня индус неделю назад как оттуда - женился, слоны плясали.
совсем неплохой пацан, но если бы на месяц раньше...
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