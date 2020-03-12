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 Суспільство, Здоров'я
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 УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

УГКЦ роз'яснила вірянам, як поводитися в ситуації карантину.

В Українській греко-католицькій церкві дозволили замість безпосередньої участі дивитися трансляції богослужінь удома, а в храмах - не торкатися і не цілувати ікони. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

Предстоятель УГКЦ Святослав закликав усіх дотримуватися приписів державної влади щодо протидії поширенню коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушникам уведеного Кабміном через коронавірус карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко

"Можна використовувати трансляції богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", - зазначив Глава УГКЦ.

"Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон", - йдеться в повідомленні.

Священник закликав усіх віруючих до посиленої молитви, насамперед за здоров'я

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180879
 
   
 Топ коментарі
 
УГКЦ - це жва церква, яка розвивається разом з суспільством, а не заскорузла секта, яка так і залишилася у середньовічному мракобіссі.
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Вспомним, что в аналогичной ситуации делали попы мацковские. УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы и смотреть трансляции богослужений дома - Цензор.НЕТ 3394
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"В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы"
но как только закончится этот период - надо отцеловать не менее 500 раз
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Вспомним, что в аналогичной ситуации делали попы мацковские.
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Мацковські попы не дозволять дивитися Службу Божу по телевізору, чи в інтернеті хоча б тому, що гроші через телевізор прихожанє не передадут і іконку зі свічкою не куплять.
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УГКЦ - це жва церква, яка розвивається разом з суспільством, а не заскорузла секта, яка так і залишилася у середньовічному мракобіссі.
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"В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы"
но как только закончится этот период - надо отцеловать не менее 500 раз
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Висрався? Легше стало? Молодець. тільки наступного разу штани скидай, коли сереш, незручно воно ж тобі в штанах.
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І зебільствувати і в штани срати. Акуратніше поводься, не соромся на людях.
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ви напевно знайшли якийсь потаємний смисл у цілуванні ікон? поділіться знаннями
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Цілувати чи не цілувати, це особиста справа кожного, а насміхатись з того, до речі, це не тільки ідіотизм, а ще й законом забороняється.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
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«Не робитимеш собі ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже Я - Господь, твій Бог, Бог ревнивий» (Вихід 20:4-5 переклад Р. Турконяка).
Божки людів то срібло та золото, діло рук людських: вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху! Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає! (Псалом 135:15-18)
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Повторюю - особиста справа кожного. А насміхання над почуттями віруючих - злочин. Хіба ж то так складно зрозуміти? До речі, віруючими є ВСІ люди при здоровому глузді. Просто одні вірять в те, що Бог є, а інші, що його нема. Лише повні ідіоти в ніщо не вірять. Надіюсь, пояснювати чому не потрібно?
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Расходимся - чуда не будет.. Если церковь не умеет справляться даже с вирусом, то что с нее толку тогда?! Какие ее функции?!
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я помітив що чим більше будується церков, тим більше люди стають злішими... можливо основна функція церкви - відводити людей від Бога?
П.С. не плутати церкву і християнство в його біблійному розумінні
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Завжди дивувало як можна цілувати зображення розп'ятого Христа...? Чорт забирай, він помирає в нестерпних муках.! Люди, зхаменіться!
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телевизор наше все)))
пусть и едят по телевизору!
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Вот есть же нормальные люди! Не то что эти:

В ВИННИЦЕ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ УСТРОИЛ КРЕСТНЫЙ ХОД ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА С ПЕСНЯМИ О СПАСЕНИИ

Участники шествия успели похулиганить, отказавшись пропустить скорую

В Виннице Московский патриархат организовал крестный ход "Торжество православия", который является "традиционной реакцией церкви на вспышки заболеваний" коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Vежа.
УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома - Цензор.НЕТ 8337

Цель шествия, как было сказано в объяснении, которое раздавали верующим и журналистам перед началом шествия, - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии и является чрезвычайно актуальной в условиях распространения по миру коронавируса".
Так, в воскресенье, 8 марта, около 15:30 многотысячная толпа двинулась от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который в декабре 2018 года перешел к Православной церкви Украины.
"Во главе колонны двигались священники, за ними - мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Далее - остальные верующие. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Шествие охраняла полиция", - говорится в сообщении.
видео -- https://youtu.be/-l78AA3ioRw

На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету скорой с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина должна была искать объезд.
В конце концов колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где шла служба. Поэтому сторонники русской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.
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пора разгонять московский сатанат в Украине
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ЛУЧШЕ Б МЕДИЦИНУ ИЗУЧАЛИ ЧЕМ МОЛИЛИСЬ !!!
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та кому оно надо насрать на икону сверху какой бред собачий
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ыыыыыыыыы просто не удержусь, еще раз ыыыыыыыыыыы
21-й век на дворе, ряженные пузатые служители бога разрешили не целовать иконы
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вообще не понимаю смысла облизывания икон миллионами... МАРАЗМ.
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миллионами? не думаю, что наберется столько...желающих. сотни, ну в худшем случае тысячи, но миллионы - это вряд ли.
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