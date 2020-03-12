 УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

В Українській греко-католицькій церкві дозволили замість безпосередньої участі дивитися трансляції богослужінь удома, а в храмах - не торкатися і не цілувати ікони. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.
Предстоятель УГКЦ Святослав закликав усіх дотримуватися приписів державної влади щодо протидії поширенню коронавірусу.
"Можна використовувати трансляції богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", - зазначив Глава УГКЦ.
"Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон", - йдеться в повідомленні.
Священник закликав усіх віруючих до посиленої молитви, насамперед за здоров'я
но как только закончится этот период - надо отцеловать не менее 500 раз
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
Божки людів то срібло та золото, діло рук людських: вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху! Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає! (Псалом 135:15-18)
П.С. не плутати церкву і християнство в його біблійному розумінні
пусть и едят по телевизору!
В ВИННИЦЕ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ УСТРОИЛ КРЕСТНЫЙ ХОД ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА С ПЕСНЯМИ О СПАСЕНИИ
Участники шествия успели похулиганить, отказавшись пропустить скорую
В Виннице Московский патриархат организовал крестный ход "Торжество православия", который является "традиционной реакцией церкви на вспышки заболеваний" коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Vежа.
Цель шествия, как было сказано в объяснении, которое раздавали верующим и журналистам перед началом шествия, - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии и является чрезвычайно актуальной в условиях распространения по миру коронавируса".
Так, в воскресенье, 8 марта, около 15:30 многотысячная толпа двинулась от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который в декабре 2018 года перешел к Православной церкви Украины.
"Во главе колонны двигались священники, за ними - мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Далее - остальные верующие. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Шествие охраняла полиция", - говорится в сообщении.
видео -- https://youtu.be/-l78AA3ioRw
На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету скорой с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина должна была искать объезд.
В конце концов колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где шла служба. Поэтому сторонники русской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.
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