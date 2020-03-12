 УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

В Українській греко-католицькій церкві дозволили замість безпосередньої участі дивитися трансляції богослужінь удома, а в храмах - не торкатися і не цілувати ікони. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

Предстоятель УГКЦ Святослав закликав усіх дотримуватися приписів державної влади щодо протидії поширенню коронавірусу.

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"Можна використовувати трансляції богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", - зазначив Глава УГКЦ.

"Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон", - йдеться в повідомленні.

Священник закликав усіх віруючих до посиленої молитви, насамперед за здоров'я