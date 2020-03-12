 Червоний Хрест направив в ОРДЛО 137,5 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу спрямовані продуктові та гігієнічні набори. Загалом оформлений вантаж вагою 137,5 тонн", - йдеться в повідомленні.
на Бимбасе,что-зона стихийного бедствия?
зона техногенного бедствия?
локальный конфликт?
нет,это временно-оккупированные (недостраной рашкой)территории,а следовательно-снабжение должно проводится оккупантом.
надеюсь,когда-нибудь международное сообщество даст оценку преступным действиям красного креста.
Если коллаборанты, то это значит они сотрудничают с страной оккупантом - РФ
хорошо бы крест бояру привез и хлорку, чтоб за творог сошла ))))