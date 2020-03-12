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Все про:Держприкордонслужба (2460) Червоний Хрест (161) Донбас (15515) гуманітарна допомога (252)

 Червоний Хрест направив в ОРДЛО 137,5 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу спрямовані продуктові та гігієнічні набори. Загалом оформлений вантаж вагою 137,5 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив в ОРДЛО дві вантажівки з гуманітарною допомогою, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180878
 
 
 Топ коментарі
 
Красный крест финансирует терроризм.
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о, для дырявых жратву повезли, а гигиенические наборы теперь будут в каждом супермаркете ростова
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Рашка в связи с нефтью все меньше и меньше будет выделять финансов на содержание этого Бантустана, а эти толерантно добрые не дают загнуться гнилому анклаву.
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а вот это зря. от кацапизма головного мозга всё это не помогаИт!
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Как обычно - обстреляют и скажут что это Украина виновата.
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краще б відправили їм 137 тон гарячей смоли
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думаю краще 137 тонн 152 мм снарядiв насипали б на голови кацпских iхтамнетов
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о, для дырявых жратву повезли, а гигиенические наборы теперь будут в каждом супермаркете ростова
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Презервативов им побольше, чтобы не размножались
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Рашка в связи с нефтью все меньше и меньше будет выделять финансов на содержание этого Бантустана, а эти толерантно добрые не дают загнуться гнилому анклаву.
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кк,в данном случае-спонсирующая террористов организация.
на Бимбасе,что-зона стихийного бедствия?
зона техногенного бедствия?
локальный конфликт?
нет,это временно-оккупированные (недостраной рашкой)территории,а следовательно-снабжение должно проводится оккупантом.
надеюсь,когда-нибудь международное сообщество даст оценку преступным действиям красного креста.
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Вы вообще читали Женевскую Конвенцию?
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Красный крест финансирует терроризм.
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загодовують тірарістів - шоп здохли від ожиріння!!!
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В Украине нет "сепаратизма", есть "коллаборационизм". И это не одно и тоже
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Багато ти розумієш. Колаборанти ті хто співпрацює з окупантом, а сепаратизм це дещо інше.
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Сепаратисты живут в Лугандоне, а коллаборанты даже заседают в Верховной Раде
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Если там живут сепаратисты, то РФ никого не оккупировала, а помогает "восставшим"
Если коллаборанты, то это значит они сотрудничают с страной оккупантом - РФ
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вовремя... а то у них гумконвой с рашки задерживается - все вышмаляли-выжрали-выпили
хорошо бы крест бояру привез и хлорку, чтоб за творог сошла ))))
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