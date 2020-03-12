 Червоний Хрест направив в ОРДЛО 137,5 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу спрямовані продуктові та гігієнічні набори. Загалом оформлений вантаж вагою 137,5 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив в ОРДЛО дві вантажівки з гуманітарною допомогою, - Держприкордонслужба