 В Італії за добу від коронавірусу померли 196 осіб

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня становить 827.
Також протягом доби кількість заражень у країні зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10 590.
Кількість випадків видужання зросла до 1045.
Голова агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів із Ломбардії були неповними.
"Як ми говорили, дані Ломбардії були неповними, але насправді нинішнє зростання в рамках тренду останніх днів" - сказав він.
За словами чиновника, під час попереднього звіту не були враховані дані про хворобу приблизно 600 пацієнтів.
цыгане как есть....
имел дело с ними....- для меня был жах когда узнал их поближе....
просто разрыв мозга .....
отсюда столько заражений и смертей...
В т.ч. от одного родича, который у них в плену побывал во ВМВ...
Так и говорил - как цыгане.
Бот, специально разводишь панику?
5 копеек платит расея за сообщений? Что то дешево. Против вас даже отдел открыли специальный в ЕС, с борьбой против расейских фейков о Covid-19.
Думаю за мой ответ ты получишь 5 копеек от кураторов.
Итальянский апокалиптический ужастик.
Множество не диагностированых, множество не обращается в больницы. Более 80% людей переносит коронавирус нового типа как грипп или даже легкую простуду, сами не зная, чем переболели и не обращаются в больницу, им не делают тесты, и не выявляют вирус.
Поэтому высокий процент смертности обсусловлен тем, что
1) В разы, а то и десятки раз количество зараженных больше и не диагностированы
2) Большой процент пожилых людей в Италии, и особенно в северной ее части.
В реальности больных более 50-60 тысяч, а то и больше. Средний коэффициент смертности 1-2%. Тем более, в Северной Италии очень большой процент пожилых людей. Средний возраст умерших, согласно итальянским врачам - 65 лет.
В Южной Корее проверяют всех, поэтому там можно точно сказать количество заболевших, поэтому и процент смертности там точен, это - 0,7%.
На агрессию России против Украины Европа высказала обеспокоенность, вот и Украина обеспокоена вирусом в Европе.
Даже в уголовных кодексах всех стран есть статья - неоказание первой помощи тому кто попал в беду.
Нет никаких научных доказательств, что беременные или дети подвержены больше, это мировая статистика, а дети до 10 практически не болеют и летальных случаев нет.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/202946_1583937563
Що ми всі спимо, а ЗЕлена, прокремлівська шобла при владі нам тільки сниться!
10 марта все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали зараженных коронавирусом, закрыли после выписки всех пациентов. Об этом сообщили РИАНовости со ссылкой на китайские СМИ. На следующий день в соцсетях разошлосьвидео того, как медики снимали маски после закрытия последнего временного центра. Врачей называют «победителями».
Напомню, эти госпитали были рассчитаны на ~20 тысяч человек.
Официальный твиттер актёра.