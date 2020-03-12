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Все про:Італія (404) смерть (3911) COVID-19 (709)

 В Італії за добу від коронавірусу померли 196 осіб

В Італії протягом доби від коронавірусу померли 196 осіб, що є рекордною цифрою від початку спалаху захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня становить 827.

Також протягом доби кількість заражень у країні зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10 590.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4638 осіб, інфікованих уже понад 126 тисяч

Кількість випадків видужання зросла до 1045.

Голова агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів із Ломбардії були неповними.

"Як ми говорили, дані Ломбардії були неповними, але насправді нинішнє зростання в рамках тренду останніх днів" - сказав він.

За словами чиновника, під час попереднього звіту не були враховані дані про хворобу приблизно 600 пацієнтів.

Також читайте: Статус пандемії означає, що коронавірус поширюється хвилеподібно і може затриматися надовго, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180875
 
 
 Топ коментарі
 
Вовка ТридцятьТри Нещастя

В Італії за добу від коронавірусу померли 196 осіб - Цензор.НЕТ 3315


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В Китае статистика совковая...успехи делите на 15. Провальі-умножайте на 20. В зекраине уже счет на десятки идет.
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А Папа Римський молиться за італійців? Допомагає?
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Прямо как в Иране Аллах и метиловый спирт помогает
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ага. хресний хід як кацапи на вінничині
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Поздно пить боржоми после визита зеленского к Папе. Ленка была вся в черном, траур по Италии анонсировала.
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Даже в Китае такого небыло, европе жопа походу
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В Китае статистика совковая...успехи делите на 15. Провальі-умножайте на 20. В зекраине уже счет на десятки идет.
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Это у вас восприятие действительности осталось совковым. А в Китае всё отлично
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А ти був бачив що там було і коли у комуняк?
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как-то не очень обнадеживает Италия: 827 умерших на 1045 выздоровевших. С нашей медициной...
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Итальянцы просто по жизни беспечные и типа всё на всё наплевать как и в роисии, плюс обнимашки-поцеловашки при каждой встрече.
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вони ще запустили до хера китайців на півночі Італії,там їх хмара-знайомі там розказували,і вони привалили після свого нового року
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можно только с ужас представить сколько там померло на ********* и у нас что будет?
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Не буде - густота населення у них мізерна...
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рашка це декілька міст. Там концентрація дуже велика. А все інше пустир. Глянь уважно на карту заселення.
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Тепер настав час італійців тікати в Сирію та Африку. Карма.
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как там наша итальянка донецкая? ну которая елена. она же врач. небось в запаре клизьмы ставит
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итальянцы грязнули по жизни и расп**и....
цыгане как есть....
имел дело с ними....- для меня был жах когда узнал их поближе....
просто разрыв мозга .....
отсюда столько заражений и смертей...
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Тоже слышал о подобном неоднократно...
В т.ч. от одного родича, который у них в плену побывал во ВМВ...
Так и говорил - как цыгане.
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Не неси хєрні бо такого срачя як в Україні треба ще пошукати.
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Я усвідомив, наскільки легко може обірватися звичайне життя. Зроблю те, чого не робив дуже давно: куплю дві шаурми у Мохамеда на ринку.
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Исходя из заявления Меркель (70%), можно сделать вывод, что в наивыгоднейшем положении окажутся те, кто первыми заразяться - они получат наибольшую помощь...
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Хто заражається повторно, ті помирають.
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Обман. Как и множество других твоих сообщений, они не правдивы.
Бот, специально разводишь панику?
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Стращаю таких чілавєков як ти. В Італії за добу від коронавірусу померли 196 осіб - Цензор.НЕТ 2807 При повторному зараженні імунна система вже була знищена і настає гаплик.
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Это обман. Заведомо ложные сообщения.
5 копеек платит расея за сообщений? Что то дешево. Против вас даже отдел открыли специальный в ЕС, с борьбой против расейских фейков о Covid-19.
Думаю за мой ответ ты получишь 5 копеек от кураторов.
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А на России реально Ковида мало, закрадывается мысль что это КГБ травит планету.
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Вот это Италию накрыло..
Итальянский апокалиптический ужастик.
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Число умерших догоняет число выживших, это уже серьезно.
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Это не так. Это лабораторно установленные случаи.
Множество не диагностированых, множество не обращается в больницы. Более 80% людей переносит коронавирус нового типа как грипп или даже легкую простуду, сами не зная, чем переболели и не обращаются в больницу, им не делают тесты, и не выявляют вирус.
Поэтому высокий процент смертности обсусловлен тем, что
1) В разы, а то и десятки раз количество зараженных больше и не диагностированы
2) Большой процент пожилых людей в Италии, и особенно в северной ее части.
В реальности больных более 50-60 тысяч, а то и больше. Средний коэффициент смертности 1-2%. Тем более, в Северной Италии очень большой процент пожилых людей. Средний возраст умерших, согласно итальянским врачам - 65 лет.
В Южной Корее проверяют всех, поэтому там можно точно сказать количество заболевших, поэтому и процент смертности там точен, это - 0,7%.
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это каким даLBOYOбом нужно быть, чтоб такое постить?
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Может оно Сатана? Надо в святой воде утопить. Можно в луже.
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Меньше нужно было подлизывать Кремлю и смотреть РосТВ. Китай, Иран, Италия, Израиль - наибольшее число зараженных и все друзья России, совпадение? Бог шельму метит.
На агрессию России против Украины Европа высказала обеспокоенность, вот и Украина обеспокоена вирусом в Европе.
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А кацапы думали, что отберут ядреное оружие и все будет чики-пики...
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Якась у тебе логіка не така.. по твоїй логікі США кращий друг засрашці.
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Это грамотные люди давным давно уже знают, режим Трампа это подручные Кремля. Кстати за это ему и Импичмент обьявили.
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ты из тех кто считает что Украине все должны?
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Если в 21 веке происходит прямая агрессия на европейскую страну, то обязанность всего мира защитить слабого. Если этого не происходит, тогда Бог наказывает весь Мир.
Даже в уголовных кодексах всех стран есть статья - неоказание первой помощи тому кто попал в беду.
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Зворотня сторона євроспільноти, імунитет в ЄС слабенький, певне серед померлих малий відсоток емігрантів.
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Кто там еще верит в статистику комуняк с Китая?
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Статистика у них правильная. Другое дело что такие меры по борьбе с вирусом может позволить только диктаторская страна. Если закрыть все на карантин, запретить людям выходить из дома, то экономика обрушится. Как она собственно в КИтае и обрушилась, из-за чего и имеем мировой кризис.
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Завалите Путина и пандемия закончится. Если Весь Мир не может найти управу на одного аморального ублюдка, то тогда Бог найдет управу на Весь Мир.
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Фуйло і сам в зоні ризику, такі старі більше хворіють.
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черговий міф! найбільше в зоні ризику знаходяться діти та вагітні жінки
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Да? І де статистика по захворюванню дітей?
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Это в зоне риска обычного гриппа. Не путайте.
Нет никаких научных доказательств, что беременные или дети подвержены больше, это мировая статистика, а дети до 10 практически не болеют и летальных случаев нет.
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Закрывайте границы пока еще не поздно. В демократию и права человека поиграем потом - сейчас жесткий тоталитарный контроль за эпидемией.
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В Украине короонавирус нового типа еще с января, завезли с РФ. Просто диагностировать было нечем ранее.
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Вероятно, в Сев. Корее никто не болеет этим вирусом. Жаль, что это невозможно подтвердить.
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Цензор нет, много плохой энергетики в статьях, необходимо подать и хорошей энергетики. Например, есть очень хорошая статья "Война будет короткой и разгромной", - Эль Мюрид рассказал, чем окончится нефтяная авантюра для России. ​Глава Кремля Владимир Путин и его команда допустили огромную ошибку и переоценили собственные силы, начиная открытый нефтяной конфликт с Саудовской Аравией. Эксперт Эль Мюрид рассказал, какая проблема появилась на горизонте у Москвы. Российские власти и лично президент Владимир Путин допустили катастрофическую ошибку, ввязавшись в открытую нефтяного войну с Саудовской Аравией….
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/202946_1583937563
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Краща інформаційна енергетика це;
Що ми всі спимо, а ЗЕлена, прокремлівська шобла при владі нам тільки сниться!

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Терешкова их спасёт, заберёт с собой в космАс.
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Заценили масштабы ..а нам зелибобик привез прямо из Ухани чистоган ...Совпадение ?В ФСБ совпадений не бывает ..И чудом не получив вспышку в Санжарах границу с ЕС теперь можно закрывать и по причине эпидемии в Италии
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то, что ему кураторы в методичке пишут. Сбивать людей столку, что бы мыслили иррационально. Это называется ИПСО - Информационно-психологические операций, РФ так сеет панику и хаос, через ботов курируемых ГРУ и ФСБ. Ботов за последние дни с фейками и ложной информацией налетело множество.
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В Ухане закрыли все временные госпитали для больных коронавирусом. Врачи торжественно снимают маски

10 марта все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали зараженных коронавирусом, закрыли после выписки всех пациентов. Об этом сообщили РИАНовости со ссылкой на китайские СМИ. На следующий день в соцсетях разошлосьвидео того, как медики снимали маски после закрытия последнего временного центра. Врачей называют «победителями».

Напомню, эти госпитали были рассчитаны на ~20 тысяч человек.
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виявити лише одного хворого на 40ка млн. державу - це повне фіаско наших державних структур. Цивільний захист населення по факту відсутній
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Не верится, что так много людей заболели потому, что не мыли руки. Думаю, что мыли. Интересно, а что говорит статистика, какие слои населения (не возраст! оказались более подвержены заражению? Конечно, богатые в общем чаще моют руки, чем бедные (воспитание), но если после подсчёта окажется, что бедные болеют с той же частотой, что и богатые, это будет означать, что основной путь заражения - воздушно-капельный или вообще воздушный. Взять к примеру сообщения о заболевания людей из верхних слоёв. Трудно поверить в то, что они не приучены мыть руки.
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Если посмотреть температуру окружающей среды, гда наблюдаются эпидемия, то складывается впечатление, что от 7 до 20 С - самая благоприятная среда для этой заразы!
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Если делать прогноз для Киева то такой диапазрн температур установиться в Киеве в начале апреля и продержится почти до конца мая, значит летом /в июне/ можно ожидать спад эпидемии Уханьского вируса в Украине!
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С этой погодой в середине-конце мая может быть и все 30 градусов, ну или снег в июне. Посмотрим.
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Можно только представить сколько у нас больных и умерших. А они есть. Просто у на их никто не считает и не проверяет. Да и народ в больницы не ходит, ибо смысл? Все равно зеленкой лоб помажут и чай с медом пропишут. Думаю наша страна легче всех в европе перенесет эпидемию. С нашей медициной мы просто не обратим на нее внимание, а нам про нее никто не скажет. Да и с нашей смертностью от других болезней, (вич, тубик, онкология) статистика смертности от вирусняка просто утонет в общем массиве цифр. Вон у винторогих вообще тишь да гладь. ) Они тоже не парятся. Вообще болт положили, поняли что смысла нет шарахаться. Один хер лечить некому и негде, проще просто не диагностировать. А так паника, проблему, плохое настроение. И так жижа в цене завалилась на пару с деревянным, а тут еще это. Та ну нах.) Какой такой коронавирус...не не слышали. У нас короапутис теперь.)
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