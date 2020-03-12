 МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
У МОЗ зазначили, що це дозволить протестувати понад 90 000 осіб.
"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшли 1200 експрес-тестів для діагностики коронавірусу.
РБ головного мозга
@belamova
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Несколько дней назад баскетболист Руби Гобер на пресс-конференции посмеялся над паникой в мире, которая началась из-за коронавируса. И в шутку потрогал все микрофоны. Сегодня у Руди Гобера нашли коронавирус и остановили весь сезон NBA.
Раз есть как выявить вирус, значит есть где-то и противоядие.
Не так ли?
Однако остается вопрос: сколько из этих 19 600 упаковок (не тестов, а "упаковок"!!!) якобы для диагностики на коронавирус (COVID-19) - см. текст - содержит упоминаемые там же "тесты на грипп А+В", "наборов реагентов" и, собственно тест-систем на COVID-19?
Понимаю, что бабло списали и каГбЭ УЖЕ ОТЧИТАЛИСЬ. Но все же...
На этом фоне красиво выглядит заявление вчера харьковского гепы про "отсутствие в городе заражений" в связи с чет он проигрорил приказ Кбмина о карантине в отношении детсадиков. Чтобы и дальше "небылозаболевших" он системы вообще не заказывал даже.
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