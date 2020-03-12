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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб

В Україні за кошти Міністерства охорони здоров'я закупили 19 600 упаковок швидких тестів на коронавірус (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

У МОЗ зазначили, що це дозволить протестувати понад 90 000 осіб.

"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня. Вони продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшли 1200 експрес-тестів для діагностики коронавірусу.

МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180874
 
 
 Топ коментарі
 



Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3794 РБ головного мозга

@belamova

·27 мин

Несколько дней назад баскетболист Руби Гобер на пресс-конференции посмеялся над паникой в мире, которая началась из-за коронавируса. И в шутку потрогал все микрофоны. Сегодня у Руди Гобера нашли коронавирус и остановили весь сезон NBA.
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якесь не співпадіння заголовку та тексту - Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3180874
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Тесты нужны были еще "позавчера". А эти "молодцы" накануне эпидемии загнали налево 983 тонны защитных масок, весь стратегический запас страны. И по словам Ляшко тесты мы будем оплачивать из своего кармана по 300 грн. за штуку. Ни разу не барыги, правда?! Как назвать власть, которая наживается на своем народе во время великих испытаний?
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Молодці! Проте,якщо міркувати обьєктивно, враховуючи загальний рівень медицини в Україні, то вже через пів року буде вирішена проблема з дефіцитом ПФУ та появляться можливості росту пенсій залишкам пенсіонерів після закінчення пандемії.
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Тесты нужны были еще "позавчера". А эти "молодцы" накануне эпидемии загнали налево 983 тонны защитных масок, весь стратегический запас страны. И по словам Ляшко тесты мы будем оплачивать из своего кармана по 300 грн. за штуку. Ни разу не барыги, правда?! Как назвать власть, которая наживается на своем народе во время великих испытаний?
 показати весь коментар
 
 
якесь не співпадіння заголовку та тексту - Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3180874
 показати весь коментар
 
 



Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3794 РБ головного мозга

@belamova

·27 мин

Несколько дней назад баскетболист Руби Гобер на пресс-конференции посмеялся над паникой в мире, которая началась из-за коронавируса. И в шутку потрогал все микрофоны. Сегодня у Руди Гобера нашли коронавирус и остановили весь сезон NBA.
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Плохо быть идиотом. Опасно для здоровья. Ну да что ж, добрым молодцам урок.
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Ну это конечно "серьёзная цифра",учитывая,что только в одном Киеве 5млн с агломерацией.Не позорьтесь,зеленые обезьяны.
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ты ***** своему правильно надень...потом кличку советы давать будешь МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1459
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***** уже не торт. Но что возьмешь с какого-то *****?
МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9491
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А Кличку я перестал доверять как знакомый журналист перешёл из партии рыгов в его "Удар". Политтехнологи, они такие, им главное деньги. А на простых людей имхо нынешних при власти пофиг.
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и шо?мало ли кто куда перешел...ща вообще все к зебуину ломанулись...
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Видать такая наша карма искать кто из воров Робин Гуд...
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Панове комментаторы с коронавирусом в голове, для вас организована отдельная льготная очередь для получения в минздраве тест-систем. Спешите , панове порохоботы-коментаторы!
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А кто изготавливает эти тесты , это не интересно?
Раз есть как выявить вирус, значит есть где-то и противоядие.
Не так ли?
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не так. Легко тестами выявить что человек тупой, но никто не сумеет сделать из него Эйнштейна.
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"Пиво і тест-системи лише для слуг урода" ( В.Вазєлінскій "Золотий Віслюк")
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С нашими мега умными новыми лицами главное что б они по чистой случайности тесты на беременность не закупили.
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Не хило должен заработать Минздрав, если по 300 тыс\штуку толкать будут. "Нафтогаз" отдыхает. А ведь это только начало........
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Ага! Значит уже не 12-го поступают тесты, а 16-17-го. Понятно почему в Украине не диагностировано каГбЭ "ни одного случая заражения". Тот мужик не в счет - его в Лондоне (зе кэпитал офзэ греат британ) диагностировали, передав туда сопли и т.п.
Однако остается вопрос: сколько из этих 19 600 упаковок (не тестов, а "упаковок"!!!) якобы для диагностики на коронавирус (COVID-19) - см. текст - содержит упоминаемые там же "тесты на грипп А+В", "наборов реагентов" и, собственно тест-систем на COVID-19?
Понимаю, что бабло списали и каГбЭ УЖЕ ОТЧИТАЛИСЬ. Но все же... МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб - Цензор.НЕТ 789
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Кстати, по состоянию на вчерашний вечер "тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ривне, Львов, Запорожье". Это немецкие качественные системы. Количество не уточняется.
На этом фоне красиво выглядит заявление вчера харьковского гепы про "отсутствие в городе заражений" в связи с чет он проигрорил приказ Кбмина о карантине в отношении детсадиков. Чтобы и дальше "небылозаболевших" он системы вообще не заказывал даже.
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