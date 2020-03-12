 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4638 осіб, інфікованих уже понад 126 тисяч

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Загалом у світі 126 258 інфікованих, одужали 68 266 осіб.

У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3,158 тис.), в Італії - 12 462 (827), Ірані - 9 тис. (354), Південній Кореї - 7 869 (66), Іспанії - 2277 (55), Франції - 2284 (48), Німеччині - 1966 (три), на території Японії, з урахуванням круїзного лайнера, який стоїть на карантині в Йокогамі, - 1281 (23).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12462), Іран (9000) та Південна Корея (7755).

Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.