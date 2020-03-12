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 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4638 осіб, інфікованих уже понад 126 тисяч

Станом ранок четверга загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом, у світі становить 4638 осіб.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Загалом у світі 126 258 інфікованих, одужали 68 266 осіб.

У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3,158 тис.), в Італії - 12 462 (827), Ірані - 9 тис. (354), Південній Кореї - 7 869 (66), Іспанії - 2277 (55), Франції - 2284 (48), Німеччині - 1966 (три), на території Японії, з урахуванням круїзного лайнера, який стоїть на карантині в Йокогамі, - 1281 (23).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12462), Іран (9000) та Південна Корея (7755).

Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4638 осіб, інфікованих уже понад 126 тисяч 01

Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180871
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нарешті китайцям вдалось створити дійсно "ефективний" продукт.
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Мне каЭтся, что в таких статьях было бы честным давать также справку по количеству смертей то гриппа, туберкулёза и прочих "популярных" болезней. Число жертв коронавируса в мире достигло 4638 человек, инфицированных уже более 126 тысяч - Цензор.НЕТ 5296
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но ето же меньше чем от гриппа?
дышите ровно и через раз - чихайте в локоть....
кашляйте туда же и все будет.
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Наближається всесвітня паніка. Спасайся хто може.
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Когда таких как ты к стенке начнут ставить, ты тоже бояться будешь
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Ще не збудували ту стіну до якої мене поставлять.
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А в Китае больных короновирусом завтра,послезавтра останется меньше ,чем в Италии.В Ухане всё временные госпитали закрыли.
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но ето же меньше чем от гриппа?
дышите ровно и через раз - чихайте в локоть....
кашляйте туда же и все будет.
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Це брехня, патамушта про це ще казав Комаровський і про миття рук, а він ватник, як тут мене переконували.
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та знают все за ето, сорри за етого...
там шо ни слово то все правда, бениной мамой клянусь...
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Ну нарешті китайцям вдалось створити дійсно "ефективний" продукт.
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компартия Китая одобряет, действительно деньги вложенные в Уханьскую лабораторию не были потрачены зря, план пятилетки выполнен, ура товарищи!! слава компартии! ленину слава!
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сухая СТАТИСТИКА за пределами Китая .

25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144

28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279

01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .

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сухая СТАТИСТИКА-о-СМЕРТНОСТИ по некоторым регионам .

3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
.
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Ого! Тут може бути такий момент, що люди в Штатах видужували і не звертали увагу на хворобу, як на щось особливе. А загиблі на поверхні для статистів. Тому такий великий відсоток загиблих.
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просто товарисчЪ "дело дело" занимается тупыми подтасовками. если бы он знал, что такое гамма-функция, он бы и её задействовал.
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Мне каЭтся, что в таких статьях было бы честным давать также справку по количеству смертей то гриппа, туберкулёза и прочих "популярных" болезней. Число жертв коронавируса в мире достигло 4638 человек, инфицированных уже более 126 тысяч - Цензор.НЕТ 5296
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надо в том же формате. т.е. за тот же период времени.
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скажем от пневмонии помирает каждый год до 800 000 детей (дети из самых бедных стран - Нигерия (162 тыс.), Индия (127 тыс.), Пакистан (58 тыс.), Демократическую Республику Конго (40 тыс.) и Эфиопия (32 тыс) ... только в 2018 в Украине умерло 13 000 человек от пневмоний (и взрослых, и детей)... но от "популярных" болезней лекарства уже есть (и проблема этих болезней в позднем диагностировании, отсутствие возможности лечиться и т.д.) , а от коронавируса как-таковых лекарств нет... в этом существенная разница... и сравнения не корректны как минимум.
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Ще не зайве було б викладати вікову дінаміку загиблих. І вікову дінаміку видужавших. Разом з їхніми хронічними проблемами зі здоров'ям та шкідливими звичками. Це, можливо, зробило б для подолання епідемії найбільше.
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12.03.20 г.Харьков-институты, школы и детсады не закрыты на карантин.
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