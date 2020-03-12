 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4638 осіб, інфікованих уже понад 126 тисяч

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Загалом у світі 126 258 інфікованих, одужали 68 266 осіб.
У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3,158 тис.), в Італії - 12 462 (827), Ірані - 9 тис. (354), Південній Кореї - 7 869 (66), Іспанії - 2277 (55), Франції - 2284 (48), Німеччині - 1966 (три), на території Японії, з урахуванням круїзного лайнера, який стоїть на карантині в Йокогамі, - 1281 (23).
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12462), Іран (9000) та Південна Корея (7755).
Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.
дышите ровно и через раз - чихайте в локоть....
кашляйте туда же и все будет.
там шо ни слово то все правда, бениной мамой клянусь...
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .
3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
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