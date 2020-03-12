 В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у зверненні прем'єра до нації.
Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари та ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також мають бути закриті.
Дозволена доставка їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також має бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.
Водночас, як повідомляє видання Corriere della Sera, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана і губернатор Венето Лука Дзайя запропонували більш радикальні заходи, аж до закриття низки підприємств та припинення роботи громадського транспорту.
Урядове рішення ухвалено після того, як в Італії було зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу. За даними ANSA, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, зросла до 827, кількість хворих - до 12 462 осіб.
За останні 24 години зареєстрували 196 нових випадків смерті, що є рекордним показником від початку епідемії.
Ни врагов, ни друзей не видать
Все культурненько, все пристойненько
Исключительная благодать.
но грипп же хуже раз в 100?
Наша Зеля бы туда поехала и вирус бы погиб, как ван Нотр - Дамм
а то же наши 73% не сподобятся...
Порошенко так и говорил.
Крым наш?
- идентично.
ну и т.д.
Что неправильно?
Ну, а то шо ахметки с ренатками ся хорошо чувствовали, то..... кхм
а зато у нас ВВП встал, то есть, "рос"!111))
1 Что украл Порошенко да так, что обеднел в 2-3 раза?
2. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
а в Италии была в ноябре? - отойди на 9 фит и без приставух!