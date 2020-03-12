 В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у зверненні прем'єра до нації.

Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари та ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також мають бути закриті.

Дозволена доставка їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також має бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.

Водночас, як повідомляє видання Corriere della Sera, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана і губернатор Венето Лука Дзайя запропонували більш радикальні заходи, аж до закриття низки підприємств та припинення роботи громадського транспорту.

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Урядове рішення ухвалено після того, як в Італії було зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу. За даними ANSA, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, зросла до 827, кількість хворих - до 12 462 осіб.

За останні 24 години зареєстрували 196 нових випадків смерті, що є рекордним показником від початку епідемії.

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