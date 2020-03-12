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 Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Італія (404) Конте Джузеппе (12) COVID-19 (709)

 В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте розпорядився закрити всі ресторани, бари і магазини, за винятком продуктових і аптек, у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у зверненні прем'єра до нації.

Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари та ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також мають бути закриті.

Дозволена доставка їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також має бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.

Водночас, як повідомляє видання Corriere della Sera, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана і губернатор Венето Лука Дзайя запропонували більш радикальні заходи, аж до закриття низки підприємств та припинення роботи громадського транспорту.

Також читайте: Україна фактично скасовує авіасполучення з Італією, - Шмигаль

Урядове рішення ухвалено після того, як в Італії було зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу. За даними ANSA, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, зросла до 827, кількість хворих - до 12 462 осіб.

За останні 24 години зареєстрували 196 нових випадків смерті, що є рекордним показником від початку епідемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SkyUp через коронавірус скасовує частину рейсів до Італії та Ізраїлю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180867
 
 
 Топ коментарі
 
А на кладбище все спокойненько
Ни врагов, ни друзей не видать
Все культурненько, все пристойненько
Исключительная благодать.
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Москва враг?
Порошенко так и говорил.
Крым наш?
- идентично.
ну и т.д.
Что неправильно?
Ну, а то шо ахметки с ренатками ся хорошо чувствовали, то..... кхм В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек - Цензор.НЕТ 4419
а зато у нас ВВП встал, то есть, "рос"!111))
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Во дають макаронники. Цьому бізнесу гаплик і робочим місцям теж.
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ша тобі соєва брігада розкаже хто тут імбецил В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек - Цензор.НЕТ 3813
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Скоро в Україні найспокійнішим та найнадійнішим місцем стане саркофаг над 4 блоком самі знаєте якої АЕС.
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А на кладбище все спокойненько
Ни врагов, ни друзей не видать
Все культурненько, все пристойненько
Исключительная благодать.
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Смертность продолжает расти, если пару дней назад было 100 то сейчас уже 200 за сутки.
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это не "смертность", это "количество умерших". "смертность" - это кол-во умерших/кол-во заболевших
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кто то помнит, шо бы из за гриппа в Италии пожрать негде было?
но грипп же хуже раз в 100?
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Ну щас ему устроят протесты....(и поназаражаются дополнительно)
Наша Зеля бы туда поехала и вирус бы погиб, как ван Нотр - Дамм
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коментар відмічено як спам  
 
только бы лидер партии европейская солидарность не поехал бы, а то страна потеряет все
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спамлю тебя, корюшковец...
а то же наши 73% не сподобятся...
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Москва враг?
Порошенко так и говорил.
Крым наш?
- идентично.
ну и т.д.
Что неправильно?
Ну, а то шо ахметки с ренатками ся хорошо чувствовали, то..... кхм
а зато у нас ВВП встал, то есть, "рос"!111))
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Країна втратить шанс "жиди по-новому", це буде непоправний удар по армії ********. А мова! Солов'їна мова Свино-олігарха ("ґдє тєбє, бл@дь, єшьчьо рєформ нє хватаєт") більш не лунатиме на Банковій. Але віра, Віра! в святе непорочне тіло уалцманове, у справу всього його життя - казнокрадство в масштабах країни - буде і далі гріти дурні голови соєвих недобитків на цьому форумі.
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Два вопроса, на которые не в состоянии ответить ни один зелебобик
1 Что украл Порошенко да так, что обеднел в 2-3 раза?
2. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек - Цензор.НЕТ 8792
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прямо нищим стал..до Козодрыщенска на билет хватает.. ахахах
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жена с поцелуем?
а в Италии была в ноябре? - отойди на 9 фит и без приставух!
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А судилище по сфабрикованій справі нацгвардійця Марківа буде засідати? Бо макаронниками треба відробляти заплачені ним кремлівські гроші.
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Прилетіла отвєтка за Марківа. Бог не фраєр.
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Меня умиляет как показательно молчат наши богатеи, видать намылили лыжи или готовятся намылить по частным клиникам. Филантропо-меценаты хреновы.
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От беда, теперь нельзя по кабакам шляться, как такое пережить
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Для них не беда. Но если у нас выйдет такое распоряжение, то наш малый бизнес не выдержит такого точно. Все связан Аны кредитами, платежами, налогами, что никто не отменит.
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Отмечай праздники своих предков и НИКАКОЙ КОРОНОВИРУС ТЕБЯ НЕ ВОЗЬМЕТ.Сейчас продолжается праздник Базанта(21 марта так и наз-ся.Со спуском Атама наст 5958г. с.м.),Ноуруз(Магеррамлик),Масленица,Луперкалии Рим.(р.ПирГулы на Кавказе)рож.Св.ЯнахУлу(НИКОЛАЙ=Горящий Древний),битва Трои и битва"Затмения".Итак вторники-Солнце,Планеты,Луна,Бактрия(Бахдадия на Кавказе)=Бахтиар(Судьбы Муж)=Гектор.БахАровский(Смотрящий муж) =Покровский собор.Все пер.с одэри=азэри(языка межнац.общения на Кавкази до 19 в по М.Лермонтову) Следующий вторник он разрывается,СУДЬБА РАЗРЫВАЕТСЯ.Кто верит в праздники мироздания и в его храмы ТОГО НИКАКОЙ ВИРУС НЕ ПОСМЕЕТ ТРОНУТЬ! Слава Нашим Общим Древним Праздникам!
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