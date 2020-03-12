 Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова. ФОТОрепортаж

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, щойно просто під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У цей момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.
Чиновник припустив, що, "мабуть, так оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції": "Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь. Якщо спочатку намагалися тиснути за допомогою замовних матеріалів у ЗМІ та нападок куплених "активістів", на кшталт Тетяни Лампіки, то тепер перейшли вже до методів відвертого терору".
"Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Звісно, ні. Навпаки, ми на правильному шляху і тільки посилимо роботу", - додав Фірсов.
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
А выводы о взяточничестве на основе языка поста...судя по вашей же логике, вы - тоже взяточник.
теперь представьте что чиновник на Московии выкладывает пост на украинской мове...
Представили...?
Московия убивает наших людей между прочим почти каждый день....
Так что этот Фирсов конченный малорос, ватник, и да.... - скорее всего сочувствует и поддерживает путина...
Ну и взяточник само собой....
Фирсов - порядочный человек - один из немногих принципиальных людей при власти. Он просто русскоязычный - как вы и я - это не делает ни его, ни нас ватниками.
По поводу взяточничества - вообще никакой логики - среди украиноязычных процент коррупционеров ничуть не ниже, чем среди русскоязычных.
и вообще не по теме...
иди ты нах быдло....
Ты своим постом явно показал, кто из нас быдло.
думай, что пишешь!