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Все про:авто (1452) Держекоінспекція (59) підпал (305) Фірсов (82)

 Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, щойно просто під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У цей момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.

Чиновник припустив, що, "мабуть, так оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції": "Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь. Якщо спочатку намагалися тиснути за допомогою замовних матеріалів у ЗМІ та нападок куплених "активістів", на кшталт Тетяни Лампіки, то тепер перейшли вже до методів відвертого терору".

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 01

"Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Звісно, ні. Навпаки, ми на правильному шляху і тільки посилимо роботу", - додав Фірсов.

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Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 02
Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 03
Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 04
Фото: Фірсов/Facebook

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180865
 
 
 Топ коментарі
 
Видать прищемил кому-то абрикосики. Значит всё правильно делает.
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по ходу этот Егор Фирсов тупой ватник раз не выучил держ. мову на гос.службе.... Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова - Цензор.НЕТ 7625
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
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Єгор Вірсов принципова людина, яких небагато зараз при владі.
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Сміятись, з приводу " нещадної боротьби з забрудненням природного середовища", коли починать? Надивилися вже, на "борцунів"... Особливо, коли "такси" виставляють, за "непомічання"...
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Єгор Вірсов принципова людина, яких небагато зараз при владі.
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"Вірсов" - може буть... Стосовно "Фірсова" - сумніваюсь... Такі або "просто шифруваться вміють", або їх продажними роблять... В протилежному випадку їх "зжирають"... Надивився, в житті... "Непродажних людей нема... Справа лише у "ціні" і "валюті"...".
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То їх майже з'їли - вигнали із нардепів разом з Томенко.
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по ходу этот Егор Фирсов тупой ватник раз не выучил держ. мову на гос.службе.... Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова - Цензор.НЕТ 7625
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
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С чего вы взяли, что не выучил? Вот вы пишете на русском - означает ли это, что вы не знаете украинского? Фирсов знает украинский язык 100%.

А выводы о взяточничестве на основе языка поста...судя по вашей же логике, вы - тоже взяточник.
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клауд стебется), Егора выгнали из ПЕСа, видимо за незнание мовы))))
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Его не выгоняли из ПЕСа, он сам вышел из БПП вместе с Томенко еще в 2014 или 2015м, когда ему стало понятно, что БПП не собирается выполнять предвыборные обещания.
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извиняюсь... их выгнали из депутатов за это.....
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Tierre - я не на держ.службе...

теперь представьте что чиновник на Московии выкладывает пост на украинской мове...
Представили...?
Московия убивает наших людей между прочим почти каждый день....
Так что этот Фирсов конченный малорос, ватник, и да.... - скорее всего сочувствует и поддерживает путина...
Ну и взяточник само собой....
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Выводы мягко говоря - дебильные.
Фирсов - порядочный человек - один из немногих принципиальных людей при власти. Он просто русскоязычный - как вы и я - это не делает ни его, ни нас ватниками.
По поводу взяточничества - вообще никакой логики - среди украиноязычных процент коррупционеров ничуть не ниже, чем среди русскоязычных.
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Tierre - твои выводы мягко говоря - дебильные.....

и вообще не по теме...
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Мои выводы как раз логичные, в отличие от твоих, которые крайне глупые.
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Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова - Цензор.НЕТ 2663

Ты своим постом явно показал, кто из нас быдло.
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А пост на личной странице в фейсбуке можно делать на любом языке - он же не на работе пост писал.
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можно и на китайском, если не уважаешь страну в которой ты получил гос.должность...
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Чушь. В свое свободное время он может писать на любом языке - пусть хоть на китайском - это не имеет никакого отношения к уважению к стране. На госдолжности он в рабочее время, а не круглосуточно.
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Я не можу уявити як чиновник на татарії чи башкірії чи Хакасії викладає пост немосковською мовою. То проблєми москалів та окупованих ними територій. Навіщо ви приперли це шовіністичне лайно сюди?
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Не столь важно. Главное, что вместе с ЗЕлупами возле большого корыта.
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А когда он был депутатом от БПП, тогда тебя всё устраивало, петекантроп?
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Коли це відбувається з якимось чинушою то чомусь і не жаль.
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так тыж завтра пойдешь к чинуше паспорт получить, свидоцтво про народження, землю, пенсию и прочие необходимые вещи...
думай, что пишешь!
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Пашпорт у мене є, свідоцтво теж, як і пензія. Земля мені і нафіг не впала. До речі, у нас же страна в смартфоні, так що мимо.
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завтра, паШпорт такі негідники вкрадуть, або доки на землю, пенсію та інше і прийдеш... Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова - Цензор.НЕТ 9742
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А страна в смартфоні навіщо? Дуб і лет сказав шо всьо буде там.
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Видать прищемил кому-то абрикосики. Значит всё правильно делает.
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Йому мабуть в Лугандоні видали по довіреності.
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В народа вкрав автомобиль, народ забрал автомобиль, может быть и радикальным способом. С кем живёшь и у того учишься, главное что не повесили за воровство.
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Далеко Украине в Европу.Варварство -отличительная черта маскальских гнид. Никто не хочет жить по закону.
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Ничо, щас штрафы накинут, вот тогда самые разборки и начнутся, неплохо бы число водил на улицах раза в четыре сократить.
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а шо за авто?, походу?, на чем нонче госинспекция по экологии разъжает???)
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А я думаю, куда пристроили этого прохиндея. А оно вона где - на хлебное местечко Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова - Цензор.НЕТ 689
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Фирсов-молоток.Действуй в том же духе.Главное,что бы не убрали, как Рябошарку, по причине загрязнения окружающей среды вредными выбросами сгоревшей твоей машины.
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До "зеленої епохи" один нічний вихід зі сплавною сіткою, на Чернігівщині, коштував 2,5 тис. грн. Влітку 2019-го "такса" виросла до 5 тис. Одна компанія платить, стільки, відмовилась. У перший же, "вихід" їх "взяли"... Екологи оголосили їх "злісними браконьєрами", і віддали під суд.... Решта, мовчки, платять...
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Питання: коли спалять решту? Челядь має бути ближче до народу та його проблем у тролейбусах, маршрутках та смердючих приміських електричках. А якщо ще й його маєтками зайнятися щільненько, то згодом і гуртожитки стануть наближувати начальників до народу.
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