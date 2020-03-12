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 Суспільство, За кордоном
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Все про:вірус (383) Трамп (2576) COVID-19 (709)

 COVID-19: Трамп оголосив про заборону поїздок з Європи у США на 30 днів

Президент США Дональд Трамп з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 заборонив в'їзд на територію Сполучених Штатів з усіх країн Європи, окрім Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс.

Обмеження набудуть чинності опівночі п'ятниці, 13 березня.

Винятки будуть зроблені для американців, які пройдуть необхідні обстеження.

"Ці заборони торкнуться не тільки значних обсягів торгівлі і вантажів, а й низки інших речей ... Ми будемо обговорювати все, що потрапляє в Сполучені Штати з Європи", - сказав Трамп у своєму зверненні до нації з Білого дому.

При цьому пізніше у своєму твітері він написав, що "30-денне обмеження поїздок з Європи жодним чином не вплине на торгівлю", додавши: "Заборона зупиняє людей, а не товари".

На думку президента США, Євросоюз не впорався із запобіганням епідемії, оскільки, на відміну від Сполучених Штатів, вчасно не припинив сполучення з Китаєм.

"Ми вжили рятівних заходів щодо Китаю на ранніх стадіях, тепер ми зобов'язані забезпечити такі ж заходи щодо Європи. Ми будемо діяти без зволікання і здійснювати всі необхідні кроки, щоб забезпечити належні охорону здоров'я і безпеку наших громадян", - заявив американський президент.

Водночас він зазначив, що США стежать за ситуацією в Китаї та Південній Кореї, допустивши, що в міру поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу в цих країнах Вашингтон перегляне обмеження, які діють нині.

Крім того, Трамп анонсував фінансову підтримку малим підприємствам і вразливим верствам населення, а також податкові послаблення у зв'язку з поширенням коронавірусу по країні.

"Я дав доручення органам, відповідальним за діяльність малого бізнесу, в межах наявних у них можливостей забезпечити надання капіталу і ліквідності для компаній, які постраждали від коронавірусу", - сказав Трамп.

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Він запевнив, що влада надаватиме позики під низький відсоток, щоб дозволити компаніям у постраждалих штатах подолати тимчасові економічні труднощі, викликані вірусом.

"Я прошу Конгрес збільшити фінансування цієї програми на додаткові $50 млрд", - заявив Трамп.

Президент США додав, що доручить федеральному казначейству припинити збір податків без стягнення подальших неустойок з окремих груп громадян і приватних підприємств.

"У результаті цих дій ліквідність економіки підвищиться в обсязі $200 млрд", - зазначив він.

Крім того, Трамп закликав Конгрес США "негайно ввести послаблення в частині оподаткування на заробітну плату" і висловив сподівання, що конгресмени "поставляться до цього рішуче".

"Скоро я затверджу надзвичайні заходи безпрецедентного характеру з надання фінансових послаблень, які будуть поширюватися на трудящих, які захворіли, перебувають під карантином або доглядають за іншими хворими. Я попрошу Конгрес вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити ці послаблення", - підсумував Трамп.

За підрахунками CNN, у США зареєстровано понад 1,2 тис. випадків зараження коронавірусом, 37 осіб померли. Надзвичайний стан на тлі поширення інфекції ввели вже майже в половині американських штатів, а сенатори-демократи мали намір просити Трампа поширити дію режиму надзвичайного стану на всю країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180864
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно! наши ученые уже это доказали!)).....нужно просто загонять приезжих в Санжары на пару недель и завозить им побольше презервативов.....эксперимент прошел успешно - ни одного заболевшего из первой партии небыло!
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Трамп хоть и плохой президент а о людях думает ! А наша сопля зелёная продала все распираторы и поставила свой народ на вымирание . В военное время только к стенке ...
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А зачем? Коронавирус же не страшнее обычного гриппа, со слов Трампа...
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А зачем? Коронавирус же не страшнее обычного гриппа, со слов Трампа...
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ето было вчера...
а сегодня в полночь пятницы, 13го
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Конечно! наши ученые уже это доказали!)).....нужно просто загонять приезжих в Санжары на пару недель и завозить им побольше презервативов.....эксперимент прошел успешно - ни одного заболевшего из первой партии небыло!
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Странно, в Великобритании тоже зараженных полно, почему им исключение.
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та потому шо, вы, кацапы, заразнее любого коронавируса, шо не ясно?
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По мнению Трампа, коронавирус с британской короны не такой и заразный. Он же известный вирусолог...
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Коли у нас заборонять таке шастання туди-сюди батракам та турЬІстам?
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А в Україні такі виродки як гепа баклана кладуть на зе владу та їх розпорядження!!
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Трамп хоть и плохой президент а о людях думает ! А наша сопля зелёная продала все распираторы и поставила свой народ на вымирание . В военное время только к стенке ...
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а о людях думает !\\\\\\\\\


рассмешил.
так и Гитлер думал о людях(реально), но просто пока позволяли возможности.
так и тут. 110 солдиков с контузиями после контрудара Исламской Республики Иран(или как там?) по базам авиагруппировок сша в Ираке были "проглочены"(сглотнул, а, вы девушка или баба, тогда знае.те ) и он после этого ся мнит эдаким чудаком в ковбойской шляпе?
(а надо бы - в баварских шортах, кожаных, т.к. он немец по нации)
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Трамп скорее переживает за свой рейтинг накануне выборов, чем за людей.
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Да-да-да лично сам мешками через границу таскал. Только пс-с-с, марлевые маски НЕ ПОМОГАЮТ.
Хотя.... Вам точно помогут, пользуйтесь.
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б*же, какой же клоун.....(упс) COVID-19: Трамп оголосив про заборону поїздок з Європи у США на 30 днів - Цензор.НЕТ 8170

то есть, - какое неординарное решение! смелый, искренний, патриотичен!!!11(написала Мендель)
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А в нас все ще літають з Китаю китайці і місцево турбодятли! І їх з температурою знімають з літаків в Борисполі! Алёёё... РНБО і провідний її клоун Сівоха! Що ви на це скажете довбні?
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