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 Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

11 березня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із населеним пунктом Піски - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180863
 
 
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Я бы добавил к ним всех зеленских, всех слуг урода и многих их обоймы 73 процентных идиотов.
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Не враг , а как указывал сепаратист Сивуха, уважаемый и любим продажными кремлёвскими слугами - холуями ЗЕбилами - капитулянтами: народный милиционер кацапского государства "лугандонии" Участвующий в внутреннем конфликте на Востоке Украины.
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Смерть кацапо-рашистським окупантам та їхнім слугам і холуям
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