 Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко

Про це в ефірі Громадського радіо розповів радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що правоохоронні органи мають право здійснювати рейди та перевіряти дотримання вимог Кабміну щодо карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневий карантин у закладах освіти по всій Україні.
"Порушників притягуватимуть до відповідальності. Йдеться, звісно, про посадових осіб або відповідальних за суб’єкти господарської діяльності", - пояснив радник міністра.
Зокрема, дії правоохоронних органів регулюється статтею 325 Кримінального кодексу України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
"Ми насамперед говоримо про людську відповідальність. Просимо кожного та кожну розуміти, що за вашими діями чи бездіяльністю стоїть життя і здоров’я громадян", - закликає Іван Варченко.
У разі недотримання обмежень правоохоронні органи отримуватимуть сигнали від громадян та реагуватимуть на них.
"Є стаття 137, яка встановлює відповідальність і обов’язки громадян щодо охорони життя і здоров’я дітей. Там так само санкції від великих штрафів до п’яти років ув’язнення", - пояснює він.
Радник міністра закликає також не поширювати неправдиві чутки.
Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
24.02 смертность : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
06.03.2020 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) 2234 16,5 % от (deaths + recovered)
06.03.2020 : 369(умерших) + 1865(выздорв) =2234
при 3,5% умерших было бы = 78
при 6% умерших было бы = 134
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 .
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .
3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
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У всіх хворобах % померлих і % виздоровівших рахують від загальної кількості хворих!
считайте от всего населения планеты а не от зараженных, так вообще не страшно
Цей зелений чмирьок таки унікальний
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове всрались на виборах і вибрали собі черговий гємор
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как просто абсолютно все переложить на простых людей, еще и уголовкой пригрозить...
Бо крім більше двохсот не збиратися і закриття навчальних закладів я щось нічого не почув не від кого! І до речі в громадському транспорті більше двохсот збиратися можна? І чому тоді в Харкові збиратися більше 60-ти заборонили?
Це захищати вони від повісток ховалися, а торгувати завсєгда готові!!!
До речі попередню раду розпустили "із за втраченою єю довіри людей", а ця рада ще не достатньо втратила?
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
Менты и тогда потакали власти - забив х.р на законы !!!!!!
+ ВИ що з дуба рухнули
+ Ви приховуєте Ви боїтесь (боїтесь що каменями закидають, що сім'ю на карантин посадять бо сусіди піднімуть гвалт), Ви звинувачуєте вашу владу видумаєте всяку політичну гидоту ПРОВОКУЄТЕ
- ну тоді вас закидають каменями але в могилі
- сусіди заберуть ваше майно (якщо залишаться живі) бо вже не буде кому це майно потрібне
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНА
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНО ВБИВАЄ
ЦЯ ЗАРАЗИ НЕ ПИТАЄ ЯКА ВЛАДА У ВАС
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ ПИТАЄ ЯКИЙ СТАТУС У ВАС багаті бідні і т д
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ РОЗУМІЄ не панікуйте все гуд живіть далі як жили ЇЙ ЦЕ НА РУКУ ВОНА ТАКИМ ЧИНОМ РОЗПОВСЮДИТЬСЯ ЩЕ ШВИДШЕ І ОХОПИТЬ ЩЕ БІЛЬШУ ТЕРИТОРІЄЮ
хочете жити не займайтесь херньою і самоврядуванням
Чим краща вертикаль управління цим процесом і досконале виконання всіма тим менше смертей буде!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
Розповісте це Смерті
ПС
Просто жах, не лікарі люди, Інстинкт самозбереження взагалі відсутній
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