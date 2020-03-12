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Все про:карантин (129) кримінальна відповідальність (128) Варченко (47) штраф (341) COVID-19 (709)

 Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко

У МВС закликають відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю та здоров'ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що правоохоронні органи мають право здійснювати рейди та перевіряти дотримання вимог Кабміну щодо карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневий карантин у закладах освіти по всій Україні.

"Порушників притягуватимуть до відповідальності. Йдеться, звісно, про посадових осіб або відповідальних за суб’єкти господарської діяльності", - пояснив радник міністра.

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Зокрема, дії правоохоронних органів регулюється статтею 325 Кримінального кодексу України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

"Ми насамперед говоримо про людську відповідальність. Просимо кожного та кожну розуміти, що за вашими діями чи бездіяльністю стоїть життя і здоров’я громадян", - закликає Іван Варченко.

У разі недотримання обмежень правоохоронні органи отримуватимуть сигнали від громадян та реагуватимуть на них.

"Є стаття 137, яка встановлює відповідальність і обов’язки громадян щодо охорони життя і здоров’я дітей. Там так само санкції від великих штрафів до п’яти років ув’язнення", - пояснює він.

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Радник міністра закликає також не поширювати неправдиві чутки.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180862
 
 
 Топ коментарі
 
по чуть чуть, по немногу плесень зеленая заворачивает пресс и превращает украинцев в подрусню....
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А ВР заседать будет??? Или тоже карантин. А то у меня складывается впечатление что, карантин для народа, чтобы не мешали протестами, землю продать. А Арахамию нужно срочно в Италию или Китай в командировку отправить, уж слишком рьяно он Землю Украинцев продать желает.
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Чёт мне каЭтся, что зелёная власть нашла себе цацку №2 (первый номер - "торговля людьми"). Терь яростно будет бороться с эпидемией, которой нет... Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 3165
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Супермаркеты с крестами на куполах не мешало бы закрыть.Главные рассадники заразы.
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Больше 60 человек не собираться, а в переполненных пригородных электричках или столичных метро и супермаркетах можно. Что это - дебилизмк? Это разводняк украинцев и продолжение того же сериала, что мы видели в Санжарах, который отыграла "новая власть". Никакая она не новая, это та же власть времён уголовника-президента, а карантин - та же ёлка на Майдане, т.к. на субботу 14 марта аннонсирована акция протеста узурпации власти купленными рф горе-политиками и клоунами, превращёнными в горе-политиков. Теперь точно пойду выразить свой протест против постоянно врущих аферистов, узурпировавших власть путём обмана и мошенничества.
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Мартовский карантин в Киеве это обман народа, как и зелёный сброд в украинской власти. Один случай обнаружения вируса на границе не повод делать карантин в столице.
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Ну конечно, надо дождаться, когда будет не 1 случай, а 1 миллион случаев, вот тогда можно и начать разрабатывать план организации карантинных мероприятий
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Пастушок любил поприкалываться и постоянно беспокоил селян криками "Волки!!!", чтобы они зря спешили на помощь, а когда на самом деле пришли волки, никто не вышел. Так и у нас, когда отменят бесполезный карантин начнётся эпидемия.
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Раз это сейчас так опасно по вашему ))))) общественный транспорт нужно останавливать однозначно! ))))))
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Вообще то, сейчас в мире 121 тыс. человек заражены, из них всего лишь 1 человек в Украине. При такой пропорции, чтобы в Украине появился миллион заражённых, как вы написали, в мире должно быть 121 млрд,, что в 16 раз больше всего населения планеты. Ваши инсинуации по поводу короновируса в Украине явно преувеличены. У нас нужно больше внимания уделять профилактике туберкулёза и онкологии, чем короновируса, а карантин в Киеве очередная глупость негодяев-карьеристов во власти.
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сухая СТАТИСТИКА за пределами Китая .

24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
24.02 смертность : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
06.03.2020 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) 2234 16,5 % от (deaths + recovered)
06.03.2020 : 369(умерших) + 1865(выздорв) =2234
при 3,5% умерших было бы = 78
при 6% умерших было бы = 134

25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144

28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279

01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 .
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .

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сухая СТАТИСТИКА за пределами Китая .

01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .

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сухая СТАТИСТИКА-о-СМЕРТНОСТИ по некоторым регионам .

3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
.
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А чо у вас статистика смертей не від загальної кількості хворих??

У всіх хворобах % померлих і % виздоровівших рахують від загальної кількості хворих!
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Это вирусо-бот. Не обращайте внимание, его разработчики с математикой слабо знакомы, вот и штампует материал с ошибками. Скорее всего так сделано умышленно
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если сегодня заразить 1000 человек и на следующий день никто из зараженных не умер - то вирус вообще не смертельный?

считайте от всего населения планеты а не от зараженных, так вообще не страшно
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это чтобы адепты 5% и африканы вАпроЦы дебильные задавали
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Можно рейд по харьковским маршруткам, чтобы они выметали хоть раз в неделю, и протирали окна раз в год.
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Гепа нічого не отримає.. Штрафувати будуть не його, а заклади..
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Не знаю за Гєпу, а ХПІ і медичний універ закрились як сказано в постанові кабміну.
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Штрафи для порушників карантину? Зелені чмирькі вирішили залатати діру в бюджеті розміром в півтора десятки мільярдів гривень?
Цей зелений чмирьок таки унікальний
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Але захоплюватись унікальною шкідливістю чмирька будемо недовго.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове всрались на виборах і вибрали собі черговий гємор
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і кого вибирати будемо?.. ім'я гетьмана назви Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 1095
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Як кого? Будь якого російського шпигуна, мародера і дебіла, абинеюльку. Це ж зрозуміло
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А вот интересно мне: гепу на пять или на восемь лет закроют? Ведь его речи про школы в Харькове - то явный призыв и даже распоряжение грубо нарушать.
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а налоги за НЕработу, за аренду они тоже отменят?
как просто абсолютно все переложить на простых людей, еще и уголовкой пригрозить...
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если сборища Рады продолжаются, то все эти ограничения для людей - это тупо для безопасности режима Моники-разведенки-уханьской.
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А кабмін нарешті опублікує свої "санітарно епідемічні" вимоги за які збирається штрафувати?
Бо крім більше двохсот не збиратися і закриття навчальних закладів я щось нічого не почув не від кого! І до речі в громадському транспорті більше двохсот збиратися можна? І чому тоді в Харкові збиратися більше 60-ти заборонили?
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А в ВР 450 можна збиратися, чи як у приказц "дурням закон не писаний"?
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Вони собі дозволили. Треба ж землю таки продати! Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко - Цензор.НЕТ 5610
Це захищати вони від повісток ховалися, а торгувати завсєгда готові!!!
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запоминаем ету дату - 21 апреля 2019 го - день просраных надежд....
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Це має стосуватись і ВРУ. Закон, в ідеалі, один для усіх. Якщо під карантинчик ця сволота почне приймати дебільні закони, проводити прямі перемовини з ЛДНР - за короновірусом вони не сховаються.
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За януковоча я чекав колиж закриється чергова сесія ВР і ті імбецили перестануть приймати ідіотські закони. І ось воно повернулося в ще більш дикому варіанті!
До речі попередню раду розпустили "із за втраченою єю довіри людей", а ця рада ще не достатньо втратила?
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Запрещать и не пущать на другое не способны.
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"Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко" - Радуцкому и его подельникам ничего не грозит?
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ВР найбільша загроза заносу вірусу в Україну, вони мотаються за кордон туди-сюди, там вже є один з підозрою, на зараження, якій контактував з діагнозованим хворим. Симптомів в цього депутата ще не виявили, але не факт, що їх не буде через 3 тиждні. Депутати рознесуть по виборцям і заразять населення. РАДУ НА КАРАНТИН!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
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А в когда потенциально заражённых везли в населённый пункт Санжары почему не работала статья 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний !?

Менты и тогда потакали власти - забив х.р на законы !!!!!!
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Где все это опубликовано и когда начинает действовать Постанова КМУ?
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Не больше 200 рыл,а в ВР-450 ? Запретить заседания ВР до конца карантина,иначе они после Волошина заразу по всей Украине разнесут,Они могут быть в болезненном состоянии,поэтому все что они наголосуют является недействительным.Заседаний зеленой Рады до конца карантина быть не должно.
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+ ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ

+ ВИ що з дуба рухнули

+ Ви приховуєте Ви боїтесь (боїтесь що каменями закидають, що сім'ю на карантин посадять бо сусіди піднімуть гвалт), Ви звинувачуєте вашу владу видумаєте всяку політичну гидоту ПРОВОКУЄТЕ

- ну тоді вас закидають каменями але в могилі
- сусіди заберуть ваше майно (якщо залишаться живі) бо вже не буде кому це майно потрібне

ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНА
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНО ВБИВАЄ
ЦЯ ЗАРАЗИ НЕ ПИТАЄ ЯКА ВЛАДА У ВАС
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ ПИТАЄ ЯКИЙ СТАТУС У ВАС багаті бідні і т д
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ РОЗУМІЄ не панікуйте все гуд живіть далі як жили ЇЙ ЦЕ НА РУКУ ВОНА ТАКИМ ЧИНОМ РОЗПОВСЮДИТЬСЯ ЩЕ ШВИДШЕ І ОХОПИТЬ ЩЕ БІЛЬШУ ТЕРИТОРІЄЮ

хочете жити не займайтесь херньою і самоврядуванням
Чим краща вертикаль управління цим процесом і досконале виконання всіма тим менше смертей буде!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ВР найбільша загроза заносу вірусу в Україну, вони мотаються за кордон туди-сюди, там вже є один з підозрою, на зараження, якій контактував з діагнозованим хворим. Симптомів в цього депутата ще не виявили, але не факт, що їх не буде через 3 тиждні. Депутати рознесуть по виборцям і заразять населення. РАДУ НА КАРАНТИН!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
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Не дай Бог
Розповісте це Смерті

ПС
Просто жах, не лікарі люди, Інстинкт самозбереження взагалі відсутній
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Навпаки, тільки через інстинкт самозбереження РАДУ НА КАРАНТИН!!!! А виходити на прогулянку по Майдану тільки в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції.
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Тепер кожного, хто вийде з протестом будуть засуджувати до 8 років?
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Хоча, якщо стояти групами по 200 чоловік з розривом в півтора метри то, думаю що порушення не буде.
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І обов'язково в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції!
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Захистні маски та окуляри, бажано горнолижні, є вимогою для підтримки протиепідемічних заходів.
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Щодо смолоскипної ходи, я не був би настільки категоричним. Вогонь є гарним дезинфектором, а нагріті потоки повітря потоки краще відводять повітро-крапельні маси від людини.
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Шановний пане Варченко! Перш ніж робити гучні заяви подивіться, що робиться під вашими ногами і перед вашими очима. Наприклад у Вишгородському навчачальному центрі по підготовці поліцейських, що біля с. Хотянівки навчальний процес і не думає призупинятися. Ту не виконується жодна вимога карантину і навіть елементарної санітарної профілактики. Центр був і є розсадником для інфекційних захворювань. Більше того, там зовсім байдуже до того, що серед слухачів курсу є жінки з малолітніми дітьми, яких в дитсадки не поведеш, бо вони закриті на карантин. Про яку відповідальність, Ви, нам тут розповідаєте?
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