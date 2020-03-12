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 У питанні безпеки Росія залишається найважливішим викликом, - Чапутович

Росія продовжує залишатися найважливішим викликом і загрозою для сусідніх країн.

Про це у Вільнюсі після зустрічі керівників дипломатії країн Бухарестської дев'ятки заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Росія надалі залишається найважливішим викликом і загрозою, - сказав журналістам міністр Яцек Чапутович. - Нам треба справлятися із загрозою з боку Росії. Вона створює загрозу сусідам також, коли йдеться про недотримання положень про роззброєння".

Міністр нагадав, що незабаром у НАТО "почнеться процес роздумів про майбутнє". "Польща вважає, що в рамках цього процесу має бути підтверджене головне завдання Альянсу - військова загроза зі Сходу", - сказав дипломат.

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Чапутович заявив, що під час зустрічі у Вільнюсі міністри закордонних справ країн, що входять до Бухарестської дев’ятки, обмінювалися думками щодо ролі НАТО та завдань Північноатлантичного альянсу. "Це важливий форум для підкреслення спільної позиції держав на східному фланзі НАТО в межах Альянсу, - зазначив очільник польської дипломатії. - Зустріч була вдалою. Ми переконалися, що оцінка загроз серед цих країн подібна".

Бухарестську дев'ятку (B9) створено у 2015 році у Варшаві з ініціативи Польщі та Румунії. Її засідання слугують для обміну ідеями та узгодження позицій у сфері безпеки країн східного флангу НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180861
 
 
 Топ коментарі
 
и надо же, в хуйловских глазах етот поляк кажись ничего не заметил...
близорукий мабуть - там же сплошное стремление к миру....
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"Много шума из ничего":
"Заявление предложенного Зеленским нового министра обороны о недосягаемости стандартов НАТО для Вооруженных Сил Украины является нарушением Конституции.
Он должен немедленно опровергнуть его или уйти в отставку."
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Ст.106 КУ,
Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору Після слів Тарана про недосяжність стандартів НАТО,Зе як гарант мав би відразу внести до Ради подання на звільнення.Не вніс
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Польща і Румунія можуть першими постраждати від російської агресії. Теза про ненапад росії на країну НАТО вже спростований Туреччиною.
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недели 2 назад. убили 36 турецких солдат в Сирии
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так напали на страну Турцию или убили солдат хз где в какой-то Сирии где и так война? это разные вещи
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а это уже сфера интертрепаций. без меня. я пояснил, о чём речь.
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Ali Hasan Самая большая угроза миру, по мнению США, - КНДР. Только они никогда, и ни с кем не воевали.
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и надо же, в ********** глазах етот поляк кажись ничего не заметил...
близорукий мабуть - там же сплошное стремление к миру....
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Тоько зе бил - членограй заглянул совсем не вглаз.
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"Много шума из ничего":
"Заявление предложенного Зеленским нового министра обороны о недосягаемости стандартов НАТО для Вооруженных Сил Украины является нарушением Конституции.
Он должен немедленно опровергнуть его или уйти в отставку."
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Ст.106 КУ,
Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору Після слів Тарана про недосяжність стандартів НАТО,Зе як гарант мав би відразу внести до Ради подання на звільнення.Не вніс
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А в чем зрада то? В том, что министр трезво оценивает ситуацию, на то что указывают иностранные специалисты? Тут глубоко копать не нужно, все это и так лежит на поверхности. Лучше слушать бредовые басни Порошенко "о самой лучшей армии Европы" или признать, что есть много проблем и что их нужно решать? Чтобы достичь стандартов НАТО надо либо самим выпускать современное оружие, либо его закупать, иначе никак!
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Еслиб трезво оценивал - такую ахинею не нес.
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Его слова вырваны из контекста - такая будет "отмазка".
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За спів ротом більше платять!: Вакарчук заявив, що він більше не голова партії "Голос"

Все также как и и раньше, брехло собачье.. за бабки...
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А як вам така новина?

"Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
«Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», - отметил политик в интервью РБК."

Так де ж правда??? В вопросе безопасности Россия остается важнейшим вызовом, - Чапутович - Цензор.НЕТ 309
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И там и там. Угроза идет от раши,усраняя ее,можно и нужно улучшать отношения.
Так понятней?
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