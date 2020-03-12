 У питанні безпеки Росія залишається найважливішим викликом, - Чапутович

Про це у Вільнюсі після зустрічі керівників дипломатії країн Бухарестської дев'ятки заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Росія надалі залишається найважливішим викликом і загрозою, - сказав журналістам міністр Яцек Чапутович. - Нам треба справлятися із загрозою з боку Росії. Вона створює загрозу сусідам також, коли йдеться про недотримання положень про роззброєння".
Міністр нагадав, що незабаром у НАТО "почнеться процес роздумів про майбутнє". "Польща вважає, що в рамках цього процесу має бути підтверджене головне завдання Альянсу - військова загроза зі Сходу", - сказав дипломат.
Чапутович заявив, що під час зустрічі у Вільнюсі міністри закордонних справ країн, що входять до Бухарестської дев’ятки, обмінювалися думками щодо ролі НАТО та завдань Північноатлантичного альянсу. "Це важливий форум для підкреслення спільної позиції держав на східному фланзі НАТО в межах Альянсу, - зазначив очільник польської дипломатії. - Зустріч була вдалою. Ми переконалися, що оцінка загроз серед цих країн подібна".
Бухарестську дев'ятку (B9) створено у 2015 році у Варшаві з ініціативи Польщі та Румунії. Її засідання слугують для обміну ідеями та узгодження позицій у сфері безпеки країн східного флангу НАТО.
🤔
близорукий мабуть - там же сплошное стремление к миру....
"Заявление предложенного Зеленским нового министра обороны о недосягаемости стандартов НАТО для Вооруженных Сил Украины является нарушением Конституции.
Он должен немедленно опровергнуть его или уйти в отставку."
Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору Після слів Тарана про недосяжність стандартів НАТО,Зе як гарант мав би відразу внести до Ради подання на звільнення.Не вніс
Все также как и и раньше, брехло собачье.. за бабки...
"Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
«Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», - отметил политик в интервью РБК."
Так де ж правда???
Так понятней?