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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (129) пандемія (3) ЦГЗ (44) Ігор Кузін (14) COVID-19 (709)

 Статус пандемії означає, що коронавірус поширюється хвилеподібно і може затриматися надовго, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Пандемія означає, що інфекція потенційно здатна охопити всі країни світу, це лише питання часу. Інфекції з пандемічним потенціалом не схильні до швидкого завершення.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Пандемічний потенціал у тих інфекцій, які через певний проміжок часу будуть повторюватися, - пояснює він. - Або поширюватимуться хвилями по всій Землі".

Статус пандемії означає, що країни мають ретельніше готуватися до боротьби з нею та активніше реагувати, наприклад, вводячи обмежувальні заходи. Як швидко й у яких масштабах коронавірус пошириться країною дуже залежить від якості та вчасності дій влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС передано список потреб України для боротьби з коронавірусом, - МЗС

За словами Ігоря Кузіна, на коронавірус можуть хворіти як дорослі, так і діти.

"Клінічний перебіг дуже різноманітний, - пояснює він. - Його важко переносять люди похилого віку, люди із супутніми захворюваннями (цукровим діабетом, бронхіальною астмою) або люди у стані імунодефіциту (після перенесених операцій). Однак і діти, так само, як дорослі, можуть захворіти".

Дані щодо того, що вакцинація від грипу полегшує чи погіршує стан хворих на коронавірус, наразі не підтверджені.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180860
 
 
 Топ коментарі
 
А почему все молчат и не закрываю пункты перехода в ОРДЛО?...или там короновируса не может быть априори.. Тамженашилюди....)))
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Звільняють з 1 квітня, бо нема чим платити їм зарплату. Так з лікарні Швидкої допомоги повинні звільнити 178 медиків, а з інших по всій Україні можеш поцікавитися. Це нова медична реформа зевлади.
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Все потому, что никто не воспринимает заразу всерьез, а зря....
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Да навсегда он останется. Людям с мозгами это было ясно ещё в начале-середине января. И делать ставку на то, что удастся отсидеться, это дурь. Нужно искать способы загнать его туда, куда загнали холеру и т.п.
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Україна, під зеленим прапором СЛУГ НАРОДУ нічого не грозить, в нас тільки здається тільки кілька людей під підозрою зараження. Короновірус дуже боїться значка партії СН Статус пандемии означает, что коронавирус распространяется волнообразно и может задержаться надолго, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 1941
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Коронавирус задыхается и умирает на подлете к Мариуполю...
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А поки в Києві закривають учбові заклади і звільняють медиків.😲
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Звільняють з 1 квітня, бо нема чим платити їм зарплату. Так з лікарні Швидкої допомоги повинні звільнити 178 медиків, а з інших по всій Україні можеш поцікавитися. Це нова медична реформа зевлади.
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может то продолжение реформы супрунши? или при супрунше задумано было иначе?
и если это по супрунше, то чем тебе тогда зельоные не угодили, они же верной дорогой идут... ну ты в курсе должен быть => к следующим выборам
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Якщо у вас є докази, що це передбачала Супрун то доведіть це. І чому нова влада виконує цю реформу? Нагадую, що звільняє саме зевлада і що відповідальність саме на зевладі.
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я тебе не буду ничего доказывать, мы не в суде и я не прокурор и не адвокат, и не школьник перед учителем.... могу только напомнить тебе о прошлом, что именно супрунша запретила скорой помощи выезжать на вызовы по симптомам с повышенной температурой, так шо, если что, телемедицина тебя спасёт, ну или запишешься к семейному доктору, попрёшься своим ходом к нему, возможно даже повезёт и никого не заразишь
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Тобто ти не доводиш своє твердження про те, що Супрун хотіла звільняти медиків. Зараз це робить зевлада, яку ти виправдовуєш діями папєрєдніков. На цьому все, прихильник зевлади.
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да толку тебе от тех медиков если они не приедут
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А откуда вы знаете сколько оптимально нужно этих медиков в данный момент?

У нас в Штатах на скорых нет врачей, вообще, только парамедики. А у вас?
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А у нас семейные врачи начали немного зарабатывать, после начала реформы, а узкопрофильных зевласть увольняет, ибо они так видят реформу...
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особливо тупим.
Це другий етап медрефоми Супрун (Уряд Гройсмана -порошенко)

Статус пандемії означає, що коронавірус поширюється хвилеподібно і може затриматися надовго, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 3405
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логично, орви везде и всегда болеют, спс кэп.
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Нагуглив.
Невже він думає, що люди самостійно в вікіпедію не здатні зайти?
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Здание CBS в Нью-Йорке было эвакуировано, потому что 2 человека дали положительный результат на #CoronaVirus
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Ну вот, болеют, как взрослые, так и дети, правильно сделали, что ввели карантин в школах и садиках!
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Несмотря на жесткие карантинные меры принятые властью Израиля, в том числе практически полное закрытие границ страны, количество выявленных случаев заражения корононавирусом стремительно возрастает. В течение дня среды, 11 марта, выявлено 15 заболевших, в том числе 5 школьного возраста и общее число больных составило 97
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Все потому, что никто не воспринимает заразу всерьез, а зря....
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Больше трех не собираться-Вирус может впасть на хвост,
Лучше все ж маскироваться-Вирус тот еще прохвост.
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Сегодня парень любит джаз,а завтра родину продаст..
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"Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там" - Да-да, 45 тыс. заболевших вне кетая посещали тот грёбаный рынок...
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с пятницы на месяц прекращают полеты в Европу из штатов кроме Британии
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Всьо! Масово закупаємо білі тапки і біжемо на цвінтар..
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Білорусь гірше ,ніж Україна?

Дивно... (((
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Все логично-вот,оно простое решение,как держать в узде народные массы(суки),требующие улучшение своих жизненных условий.. На всех континентах нашего шарика. Думайте не о прибавке к зарплате и не об отпуске.. А о марлевых повязках . С перчатками. Конгениально! Кто тут за смену правительства и улучшение?- Надел повязку,в карантин и не чирикай..Люди-лохи. В основном.
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вы тоже за зеленского голосовали? так, для статистики интересуюсь.... Вы главное в полной уверенности что не заразитесь надеюсь ворота, как в иране, облизывать не будете?
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Тю дурні. Хай проконсультуються з ;совєцкім врачом-пєдіатром; зіркою Ютубу Комаровскім. Або ж ще нещодавно правою рукою ;Міши, што бєгаєт по кришє;, а тепер гласом партії СН Лізонькою Богуцкой.
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А почему все молчат и не закрываю пункты перехода в ОРДЛО?...или там короновируса не может быть априори.. Тамженашилюди....)))
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