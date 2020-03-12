 Статус пандемії означає, що коронавірус поширюється хвилеподібно і може затриматися надовго, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це в ефірі Громадського радіо розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Пандемічний потенціал у тих інфекцій, які через певний проміжок часу будуть повторюватися, - пояснює він. - Або поширюватимуться хвилями по всій Землі".

Статус пандемії означає, що країни мають ретельніше готуватися до боротьби з нею та активніше реагувати, наприклад, вводячи обмежувальні заходи. Як швидко й у яких масштабах коронавірус пошириться країною дуже залежить від якості та вчасності дій влади.

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За словами Ігоря Кузіна, на коронавірус можуть хворіти як дорослі, так і діти.

"Клінічний перебіг дуже різноманітний, - пояснює він. - Його важко переносять люди похилого віку, люди із супутніми захворюваннями (цукровим діабетом, бронхіальною астмою) або люди у стані імунодефіциту (після перенесених операцій). Однак і діти, так само, як дорослі, можуть захворіти".

Дані щодо того, що вакцинація від грипу полегшує чи погіршує стан хворих на коронавірус, наразі не підтверджені.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.