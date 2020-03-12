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 Політика України
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Все про:полонені (784) Тристороння контактна група (186) Козак Дмитро (9)

 Конкретне рішення щодо обміну утримуваними особами може бути знайдено до 25 березня, - заступник глави АП РФ Козак

Контактна група в Мінську 11 березня домовилася на наступному засіданні остаточно узгодити новий механізм урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це за підсумками засідання заявив заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Домовилися протягом тижня максимально сконцентруватися на тому, щоб визначити всіх осіб, які підлягають взаємному звільненню, - сказав він. - Ми також домовилися, що протягом тижня, до 18 березня, остаточний список буде верифіковано, підтверджено бажання будь-якої людини, її статус. І я дуже сподіваюся, що вдасться до 25 березня знайти конкретне рішення щодо обміну цими особами".

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За словами Козака, контактна група домовилася на наступному засіданні остаточно узгодити певний новий механізм урегулювання конфлікту на Донбасі.

Відповідаючи на запитання, в чому полягає новизна, Козак пояснив, що це буде "діалоговий майданчик за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту".

Нагадаємо, в Офісі Президента за підсумками засідання ТКГ повідомили, що за результатами зустрічі сторони досягли домовленості з питання обміну утримуваними особами, питання розведення сил і засобів, питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя і питання введення Консультативної ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180858
 
 
 Топ коментарі
 
Новий міністр оборони звільнив каперанга ВМСУ Андрія Риженка, який відповідав за співпрацю з Європою і США
Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3657

https://dumskaya.net/news/pomoshchnik-byvshego-ministra-oborony-prodvigavs-110335
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РНБОУ наповнюють "кварталівцями"24.10.2019, 11:45596Іван ТеренВідразу два колишні соратники Володимира Зеленського по роботі у студії "Квартал 95" увійшли в апарат Ради національної безпеки і оборони України.Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 7529Радник РНБОУ Сергій Сивохо у часи Януковича підтримував "Антимайдан"...Радниками секретаря РНБОУ з гуманітарних питань стали народний депутат від «Слуги народу», екс-керівник «Квартал-Концерт» Максим Ткаченко і відомий шоумен, раніше креативний продюсер «Кварталу» Сергій Сивохо. Обидва свого часу жили і працювали у Донецьку та Луганську. Тепер надаватимуть секретарю РНБОУ Олексію Данілову (колишньому меру Луганська і ексголові Луганської ОДА) консультації з проблемних питань Донбасу.Найбільше здивування громадськості викликало призначення Сивохо. У період правління Віктора Януковича він активно підтримував політику Партії регіонів, самого «проффесора», виступав на Антимайдані. У соцмережах зберігаються фото, де Сивохо на одній трибуні з відомим українофобом Миколою Левченком. Про це нагадав у Фейсбуку громадський активіст Тарас Писаржевський. «До уваги прихильників Зеленського, які вважають себе патріотами. Фотографія періоду революції: сміхотун Сивохо "топить" за Януковича на "Антимайдані". Варто нагадати, що "Антимайдан" було створено не тільки на підтримку "овоча", а й на підтримку промосковського стратегічного курсу України, як альтернативи вимогам Майдану на інтеграцію в ЄС, - написав Писаржевський. - Сивохо тепер новий радник у РНБОУ, яку очолює Зеленський. Це все, що вам треба знати, щоб розуміти реальний рівень безпеки і оборони нашої держави в умовах шостого року війни з Московією!».
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ось вам всім знову: "раSSія не є стороною конфлікту...."
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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УДЕРЖИВАЕМЫМИ ЛИЦАМИ? Серьёзно? То есть ВОЙНЫ с паРАШЕЙ больше нет, есть НЕПОНЯТКА с какими то лицами. а не ПЛЕННЫМИ?!!!
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Что там сепарская тварь Ермак уже надоговаривался? Какие стороны конфликта какое урегулирование на даунбасе? Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3007
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Якщо це правда, то повернути окуповану частину Донбасу стало неможливим. Кому за це дякувати?
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Тобто це Порошенко створив зараз ці органи. Ти просто брехун.
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Петро Порошенко автор Мінських угод,він почав цей процес,чи не так?
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Я кажу про створення органу про прямі перемовини, а не про Мінський процес. Саме тому ти брешеш, а тепер твоя мала Батьківщина - Горлівка не буде звільнена завдяки твоєму сприянню зевладі. Винний у такому стані ти і твій вибір.
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Для того, щоб стримати агресію росії при відсутності армії. Виконувати все, що там написано ніхто не збирався, навіть це було неможливим. Ти це знав, але перекручуєш. Розмова закінчена, колаборант зевлади.
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Для того щоб стримати агресію,є інщі заходи,а не торгівля на крові та Мінські угоди.
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І доречи,в сраку Горлівку і всю Лугандонію,вони Україні зараз не потрібні,вже пізно,просрано все за каденції Петра,тепер тільки стіна до неба,та ров з крокодилами.
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І тебе теж туди, бо ти від них не відрізняєшся.
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Ні,це ти від них не відрізняєся.У тебе немає України,в тебе Порошенія,як у них Лугандонія.
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не так. он прогнулся под жёсткие обстоятельства. автор - пуйло с евродрузьями. не знал?
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Як так,Петро і прогнувся))Він же гетьман))
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у тебя кацап-стайл троллинга. тест на IQ хошь?
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Тест від Кирил Кириловича Кирилова?))Як ти живеш з таким ім"ям?У дитинстві часто били?
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тест от московской мерии, кацапа, тебе должно понравится.
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Ти там підлогу миєш,чи лайно збираєш зі стелі?
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можешь не продолжать, я уже вижу, что ты зассал... а тест вот он:
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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Летіли два крокодила,один зелений,інший на південь,скільки років Кирилу Кириловичу Кирилову?))
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ну обосрался. ну бывает. зачем размазывать? в чём прикол бегать по Цензору как глупый бобик и на всех потявкивать?
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Я тобі таких тестів намалювати можу тисячи,але воно не має жодного змісту,бо ти довболоб))
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тявк продолжается. а что же тебе остаётся, убогий, - того, кому слабО на слабО не возьмёшь! Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 5543
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Я зрозумів шо ти бовдур,ще як тільки ти тут з"явився у бригаді тролів))
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Новий міністр оборони звільнив каперанга ВМСУ Андрія Риженка, який відповідав за співпрацю з Європою і США
Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3657

https://dumskaya.net/news/pomoshchnik-byvshego-ministra-oborony-prodvigavs-110335
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Пенициллин. Он спас жизни миллионам, если не миллиардам людей.
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Украина вообще не должна требовать обмен.Обмен это ложный след от москалей,щоб увести Украину в сторону от главной дороги.Обмен-это следствие,а не причина.Причина - гибридная война,яку ведёт Рашка с Украиной своими прокси-администрациями Лугандой и Домбабве.Вместо того,щоб это говорить на каждом шагу и настаивать,на роспуске прокси-администраций,которые являются причиной для появления(следствия) заложников.Украина ведётся на обмен и идёт на невыгодные для себя уступки.Лишь только из-за обмена,который не решает главную причину,а лишь усугубляет,що даёт повод москалям давить на тему обмена и пополнять обменный фонд.Если обмен,то только обмен без политической состовляющей и документации.Это работа конкретно для СБУ,а не высшего политруководства,а тем более закреплять в статусе Францию и Германию. Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 9428
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Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 6783

Якщо перекласти на людську мову:
Україна готова вести прямі переговори з Пушиліним і Пасічником про припинення «громадянської війни» на умовах Кремля
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