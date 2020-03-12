 Конкретне рішення щодо обміну утримуваними особами може бути знайдено до 25 березня, - заступник глави АП РФ Козак

Про це за підсумками засідання заявив заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Домовилися протягом тижня максимально сконцентруватися на тому, щоб визначити всіх осіб, які підлягають взаємному звільненню, - сказав він. - Ми також домовилися, що протягом тижня, до 18 березня, остаточний список буде верифіковано, підтверджено бажання будь-якої людини, її статус. І я дуже сподіваюся, що вдасться до 25 березня знайти конкретне рішення щодо обміну цими особами".

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За словами Козака, контактна група домовилася на наступному засіданні остаточно узгодити певний новий механізм урегулювання конфлікту на Донбасі.

Відповідаючи на запитання, в чому полягає новизна, Козак пояснив, що це буде "діалоговий майданчик за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту".

Нагадаємо, в Офісі Президента за підсумками засідання ТКГ повідомили, що за результатами зустрічі сторони досягли домовленості з питання обміну утримуваними особами, питання розведення сил і засобів, питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя і питання введення Консультативної ради.