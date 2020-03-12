 НАЗК відкрило декларації 9 військових прокурорів та ексспівробітника СЗР Горащенкова

Про це йдеться в постанові Офісу генерального прокурора від 27 лютого 2020 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
На підставі цього документа голова Національного агентства Олександр Новіков підписав накази про відкриття в публічній частині Реєстру доступу до декларацій 9 військових прокурорів, інформації про їхніх близьких родичів.
Підставою для скасування спеціальних заходів безпеки стосовно колишнього працівника Служби зовнішньої розвідки Олексія Горащенкова є лист голови СЗР.
Доступ у публічній частині Реєстру до електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані зазначених осіб буде поновлено фахівцями НАЗК 12 березня.
"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", - сказано в сообщении.
Также СМИ предполагает, что после увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки сейчас в отношении Порошенко начнется реальное расследование.
"После увольнения прокурора Рябошапки, который тормозил расследование дел по Порошенко, как только мог, сейчас в отношении Петра Алексеевича начнется реальное расследование", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364422-gbr_13_marta_namereno_vruchitj_petru_poroshenko_podozrenie_i_trebovatj_ego_aresta__smi