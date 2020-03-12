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 Суспільство
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Все про:декларація (642) СЗР (40) Військова прокуратура (617) НАЗК (705)

 НАЗК відкрило декларації 9 військових прокурорів та ексспівробітника СЗР Горащенкова

Військові прокурори здійснювали попереднє розслідування і процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, але сьогодні необхідність у подальшому застосуванні спеціальних заходів безпеки відсутня.

Про це йдеться в постанові Офісу генерального прокурора від 27 лютого 2020 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

На підставі цього документа голова Національного агентства Олександр Новіков підписав накази про відкриття в публічній частині Реєстру доступу до декларацій 9 військових прокурорів, інформації про їхніх близьких родичів.

Підставою для скасування спеціальних заходів безпеки стосовно колишнього працівника Служби зовнішньої розвідки Олексія Горащенкова є лист голови СЗР.

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Доступ у публічній частині Реєстру до електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані зазначених осіб буде поновлено фахівцями НАЗК 12 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180857
 
 
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Ті, хто ставили хрестик навпроти Нєпорошенка зробили це разом!
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Может не надо лишний раз нервировать народ из-за тех деклараций.
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Государственное бюро расследований вызвало на допрос 13 марта экс-президента Петра Порошенко.

"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", - сказано в сообщении.

Также СМИ предполагает, что после увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки сейчас в отношении Порошенко начнется реальное расследование.

"После увольнения прокурора Рябошапки, который тормозил расследование дел по Порошенко, как только мог, сейчас в отношении Петра Алексеевича начнется реальное расследование", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364422-gbr_13_marta_namereno_vruchitj_petru_poroshenko_podozrenie_i_trebovatj_ego_aresta__smi НАПК открыло декларации 9 военных прокуроров и экс-сотрудника СВР Горащенкова - Цензор.НЕТ 2614 НАПК открыло декларации 9 военных прокуроров и экс-сотрудника СВР Горащенкова - Цензор.НЕТ 1689
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